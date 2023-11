Zalužnyj vraj chystá prevrat, Zelenskyj ho odvolá... Po nezhodách prichádzajú fámy

Ukrajinskí generáli, ktorých sa Rusi boja Video

Obe fámy mali krátky život. To, že na puč nevyzýva pravý generál Zalužnyj, potvrdilo ukrajinské Centrum boja proti dezinformáciám. „Toto video je falošné. Bolo vytvorené a šírené hackermi pomocou technológie deepfake,“ uviedlo centrum na svojom telegramovo účte.

„Rašisti (ukrajinský novotvar pre ruských fašistov – pozn.) sa šírením takýchto falzifikátov snažia zasiať medzi obyvateľstvom paniku a vyvolať rozkol medzi vládou a armádou,“ dodalo.

Chýr o chystanom odvolaní Zalužného po sotva hodine vymazal sám jeho autor Volodymyr Ariev, poslanec ukrajinského parlamentu za opozičnú stranu exprezidenta Petra Porošenka. Rázne ho dementoval aj minister obrany Rustem Umerov. „Niektorí bezohľadní politici sa dnes snažia rozdeliť ukrajinskú spoločnosť – nie je to o nič lepšie ako to, čo robia ruskí propagandisti,“ napísal na Facebooku. Umarov pripomenul, že informačná vojna je súčasťou ruskej agresie proti Ukrajine. „Nemali by ste sa v nej stať pešiakmi a pomocníkmi. Dnes by sa mal každý v krajine zamerať na otázky obrany a urobiť všetko pre posilnenie nášho štátu,“ zdôraznil.

Špekulácie o skorom zosadení generála Zalužného, napriek ubezpečeniu ministra o opaku, na sociálnych sieťach žijú svojím vlastným životom. Podľa Sviatoslava Chomenka, kyjevského spravodajcu BBC, je to prirodzené. Čerstvé fámy totiž upriamili pozornosť verejnosti na situáciu okolo najvyššie postaveného ukrajinského generála a jeho čoraz evidentnejšie nezhody s hlavou štátu.

Isté napätie medzi nimi už dávno nie je tajomstvom. „Nazvime veci pravými menami. Prezidentovo okolie a možno aj samotný Volodymyr Zelenskyj vždy pociťovali určitú žiarlivosť na Valerija Zalužného,“ píše Chomenko vo svojej analýze. „Je jediným Ukrajincom, ktorý môže konkurovať Zelenskému, pokiaľ ide o mieru podpory obyvateľstva a – čo je pravdepodobne najdôležitejšie – o volebné vyhliadky,“ upozorňuje.

Na Ukrajine platí vojnový stav, počas ktorého sa podľa ústavy voľby nemôžu konať. Týka sa to aj volieb hlavy štátu, ktoré by v riadnom termíne mali byť vypísané na marec budúceho roku. Zelenskyj však tento týždeň upozornil, že v danej situácii by to bolo nezodpovedné.

„Áno, voľby na Ukrajine zatiaľ nie sú v pláne, ale raz k nim dôjde,“ trvá korešpondent BBC na svojom, že najsilnejším vyzývateľom Zelenského by mohol byť najpopulárnejší generál.

Ich doteraz skrývaná rivalita sa v minulých dňoch naplno prevalila. Po tom, čo Zalužnyj pred týždňom v časopise Economist zverejnil článok so zarážajúco triezvym hodnotením súčasnej vojenskej situácie, prezidentov tábor ho bez rešpektu upozornil, že úlohou vojakov je bojovať, a nie rozprávať.

Kým šéf generálneho štábu priznal, že vojna vstúpila do pozičnej fázy a Ukrajinci by mali viac myslieť na strategickú obranu, prezident, o ktorom magazín Time nedávno napísal, že najbližší spolupracovníci sa mu neodvážia hovoriť trpkú pravdu o vývoji na frontoch, zo svojich cieľov nemieni zľaviť. Priamo poprel generálovo tvrdenie, že na bojiskách nastala patová situácia a vyhlásil, že potenciál ofenzívy ešte nie je vyčerpaný a Ukrajina musí bojovať, až kým nedosiahne hranice z roku 1991.

Je to koniec tichej dohody, na základe ktorej sa Zalužnyj nezapájal do politiky a Zelenskij nediktoval armáde, ako má bojovať?

Viacerí analytici odmietajú myšlienku, že by medzi prezidentom a jeho hlavným generálom existoval nejaký neriešiteľný rozpor v otázke budúcnosti vojny. V situácii, keď je pre viaznucu domácu ofenzívu i vinou vojny Izraela s Hamasom pre Kyjev čoraz ťažšie presvedčiť spojencov o tom, koľko zbraní, peňazí a iných zdrojov je potrebných na vytlačenie ruských agresorov z krajiny, si podľa niektorých pozorovateľov obaja musia uvedomiť svoju zodpovednosť.

„Zalužnyj aj Zelenskij sa snažia vyslať rovnakú správu západným vládam – zobuďte sa a pozrite, čo je na Ukrajine v stávke,“ povedala pre denník Washington Post Hanna Hopková, zahraničnopolitická analytička a bývalá parlamentná poslankyňa. „Dúfam, že namiesto hľadania nejakých nedôležitých a populistických dôvodov na obmedzenie podpory Ukrajine budú západné vlády, politici a médiá počúvať, čo im (Zelenskyj a Zalužnyj) hovoria,“ dodala.