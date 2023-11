Sklady sa vyprázdnili. Rusko sa tajne snaží kúpiť späť armádne vybavenie, ktoré predalo

Rusko sa snaží od svojich dlhoročných obchodných partnerov odkúpiť späť zbrane a ďalšie armádne vybavenie, ktoré predtým predalo do cudziny. Snaží sa tak doplniť chýbajúci materiál, ktorý s pokračujúcou vojnou proti Ukrajine rýchlo dochádza. Moskva sa kvôli tomu obrátila napríklad na Egypt, Brazíliu, Pakistan alebo Bielorusko, napísal americký denník The Wall Street Journal (WSJ). Len v prvých týždňoch vojny na Ukrajine prišla ruská armáda o viac ako 100 vrtuľníkov.

V apríli počas návštevy Káhiry ruská delegácia požiadala egyptského prezidenta Abdal Fattaha Sísího, či by späť do Ruska neposlal viac ako 100 motorov z ruských vrtuľníkov Mi-8 a Mi-17, ktoré by Moskva potrebovala použiť na Ukrajine. Podľa troch informovaných zdrojov WSJ Sísí súhlasil a Egypt by zhruba 150 motorov mal do Ruska začať posielať v decembri. Hovorca egyptskej vlády záležitosť odmietol komentovať.

Nepretržitá paľba: ukrajinské delostrelectvo ničí ruské ciele Video

Rusko bolo dlhé desaťročia po Spojených štátoch druhým najväčším exportérom zbraní na svete. Ruské lietadlá, rakety a systémy protivzdušnej obrany sa vyvážali do celého sveta. V priebehu tohto roku Rusko rokovalo s predstaviteľmi Pakistanu, Bieloruska a Brazílie, aby sa pokúsilo získať motory pre ruské útočné a transportné vrtuľníky, o ktoré ruské sily prišli na začiatku vojny. WSJ to oznámil jeden zo zdrojov a potvrdil bývalý ruský spravodajský dôstojník.

Nie z Brazílie

Od Pakistanu chce Rusko kúpiť najmenej štyri vrtuľníkové motory Mi-35M. Od Brazílie by ich Moskva rada získala 12. Brazílske ministerstvo zahraničia uviedlo, že Brazília ruskú ponuku odmietla v súlade s dlhodobou politikou neposkytovať zbrane ani jednej zo strán konfliktu. Tradičný ruský spojenec Bielorusko podľa zdrojov WSJ odpredalo späť šesť nákladných vrtuľníkov Mi-26.

Ukrajinský generál: Ruský vrtuľník horí dobre Video

„Rusko strávilo desiatky rokov budovaním obchodu so zbraňami. Teraz tajne chodí za svojimi zákazníkmi a snaží sa odkúpiť späť to, čo im predali,“ uviedol jeden zo zdrojov oboznámený s obchodmi.

India musí počkať

Časť ruskej výroby, ktorú pôvodne Moskva prisľúbila Indii a Arménsku, teraz namiesto toho putovala na ukrajinský front. Nedostatkový arzenál sa Rusko snaží doplniť aj zvýšenou produkciou streliva, náhradných dielov a zbraňových systémov. Muníciu, ktorá na ukrajinskom fronte mizne v obrovskom množstve, najskôr Moskva získala aj od Severnej Kórey.

Snahy Moskvy o nákupy zbraní a materiálu prichádzajú vo chvíli ukrajinskej ofenzívy na juhu a východe krajiny. Ako však tlak ukrajinskej armády slabne, Rusko by sa mohlo chcieť chopiť iniciatívy. Podľa WSJ však nie je jasné, či v tejto fáze použije novo nadobudnuté vybavenie.

Jasné víťazstvo: ukrajinský dron zlikvidoval ruský tank T-90 Video

„Nevieme, do akej miery využijú zásoby na zrýchlenie tempa útoku, alebo len na udržanie súčasného tempa,“ povedal riaditeľ poľskej analytickej spoločnosti Rochan Consulting Konrad Muzyka.

Na rokovanie s Egyptom malo Rusko silné páky. Káhira zvažovala, že pošle Rusku rakety, proti tomu sa však postavili Spojené štáty a naopak požadovali muníciu pre Ukrajinu. Egypt sa obával amerických sankcií a tiež bol pozadu so splátkami Rusku. Výmenou za zrušenú dodávku rakiet si Moskva povedala práve o motory pre vrtuľníky a na oplátku sľúbila Egyptu nepostrádateľné dodávky obilnín. Dohodu podľa zdrojov WSJ na júlovom petrohradskom fóre potvrdili Sisí a ruský prezident Vladimír Putin.