Rusi prevzali iniciatívu na dvoch úsekoch frontu, ukrajinská protiofenzíva je zrejme na konci

Ruské sily prevzali iniciatívu na dvoch úsekoch frontu na Ukrajine, a síce v Luhanskej a Doneckej oblasti na východe krajiny, tvrdí podľa estónskej stanice ERR estónska vojenská rozviedka. Britský týždenník The Economist špekuluje, že by ukrajinská protiofenzíva mohla byť na konci. Svedčí o tom podľa neho pokles intenzity paľby.

Podľa estónskej rozviedky ruské sily počas uplynulého týždňa podnikali v Doneckej a Luhanskej oblasti intenzívne útoky, pričom majú dosť vojakov i armádnej techniky, aby držali Ukrajincov v neustálom napätí. Najprudšie boje sa podľa nej vedú na línii Avdijivka-Marjinka a Kupjansk-Svatove. To podľa estónskych spravodajcov svedčí o tom, že cieľom Ruska je ovládnutie oboch oblastí v ich administratívnych hraniciach.

V dlhodobejšej perspektíve potom podľa estónskej rozviedky nemožno vylúčiť pád Avdijivky do ruských rúk. Tento zisk by Rusi mohli využiť ako politické víťazstvo. Avdijivka by im navyše pomohla vytvoriť pri Donecku nárazníkovú zónu v dĺžke asi desiatich kilometrov.

The Economist sa pri špekulovaní o konci ukrajinskej protiofenzívy odvoláva na svoj nástroj, ktorý využíva satelitné dáta na monitorovanie vojnovej aktivity. Konkrétne sleduje frekvenciu požiarov, ktoré by mohli byť spôsobené bojom. V polovici augusta, v čase, keď sa ukrajinské vojská prebojovávali v Záporožskej oblasti smerom na juh, týždenník pomocou tohto nástroja zaznamenával asi tisícku požiarov denne.

Od konca októbra však britský list registroval menej ako 300 útokov denne, čo podľa neho znamená pokles vojnovej aktivity. Ukrajinský protiútok pritom podľa neho od júna, keď sa začal, takmer žiadne trvalé územné zisky Ukrajincom nepriniesol.

Týždenník však podotkol, že Ukrajinci počas protiofenzívy preukázali schopnosť tvrdo bojovať. Vďaka svojmu pomalému postupu sa zrejme vyhli obrovským stratám, ktoré má naopak ruská armáda, uviedol tiež The Economist. Vojna podľa neho nie je na konci a spojenci Ukrajiny by sa mali pripraviť na dlhé boje.