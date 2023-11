Umučil jej dcéru. Putin ho za účasť vo vojne omilostil, zistila zúfalá matka. Vykúpil sa krvou, vysvetlil Kremeľ

Stalo sa to v sibírskom Kemerove v zime 2020. Študentka Viera Pechtelevová si prišla k svojmu bývalému priateľovi Vladislavovi Kaniusovi vziať svoje veci. Pohádali sa a Kanius začal 23-ročné dievča surovo biť.

Dievča volalo o pomoc. Susedia zburcovali policajtov, ale tí sa ani po siedmich telefonických urgenciách neunúvali prísť.

Mučenie a krik medzičasom trvali šesť hodín.

Napokon do bytu dorazil Kaniusov brat a jeho priateľ. Keď sa dostali dnu, čakal ich otrasný pohľad. Zmlátené a dobodané dievča ležalo na podlahe v kaluži krvi. Vrah sedel v kúpeľni s krvavým nožom v ruke.

Patológovia neskôr na tele dievčaťa narátali 60 bodných rán, celkovo 111 poranení. Páchateľ obeť znásilnil, mučil nožom, udieral žehličkou a jej šnúrou ju uškrtil.

Foto: FB Aliona Popova Viera Hrob Viery Pechtelevovej v Kemerove.

O brutálnom zločine vtedy podrobne informovali médiá v celom Rusku. Mimoriadnej publicity sa dočkal aj pre nečinnosť polície. Pod tlakom verejného pohoršenia sa museli zodpovedať aj piati strážcovia zákona, ktorí boli v tú noc na policajnej stanici. Za nedbanlivosť dostali len podmienečné tresty.

Kaniusa vlani súd poslal za vraždu na 17 rokov do trestaneckého tábora s maximálnym stupňom stráženia.

Vieriní rodičia si nemysleli, že každý dostal, čo si zaslúži, ale Kaniusovo odsúdenie na dlhoročný žalár im dalo pocit aspoň čiastočného zadosťučinenia.

Uplynul však necelý rok a v máji 2023 na fotografiách z Ukrajiny, ktoré im zo sociálnych sietí stiahli priatelia, rodičia s hrôzou spoznali s veľkou mierou istoty Vierinho mučiteľa a vraha. Mladý muž, ktorý na snímkach pózoval vo vojenskej uniforme, so zbraňou v ruke a s radostným úsmevom, Kaniusovi akoby z oka vypadol.

„Dúfali sme, že môže ísť o podvrh,“ priznala Oxana Pechtelevová pre portál Bereg.io. Veď podľa správ z ruských médií sa ponuka amnestie pre väzňov, ktorý sa na pol roka zaviažu bojovať na Ukrajine, mala vzťahovať iba na páchateľov menej závažných trestných činov.

Vierin otec napísal Federálnej službe výkonu trestu, v júni dostal odpoveď. V nej stálo, že Kaniusa koncom apríla prevzala väzenská služba v Rostovskej oblasti, ktorá susedí s Ukrajinou. Vysvetlenia sa dožadovali aj od kemerovského súdu. Tam im ale informácie odmietli dať s odôvodnením, že ide o štátne tajomstvo.

V septembri rodinu obete rozrušila ďalšia fotografia zo sociálnej siete. Vierin vrah si na snímke s priateľmi spokojne griluje šašlíky.

Až po ďalších urgenciách získali rodičia od rostovskej oblastnej prokuratúry začiatkom novembra úradné potvrdenie svojich obáv. Majú tak čierne na bielom, že vrahovi ich dcéry udelil prezident Vladimir Putin koncom apríla tohto roku milosť a rozhodol aj o vymazaní jeho záznamov v registri trestov. A to napriek tomu, že podobné dekréty o amnestovaní trestancov, ktorí sa zaviazali bojovať v radoch inváznych síl na Ukrajine, sa nezverejňujú. Príslušný dokument od prokuratúry na svojom telegramovom účte publikovala ľudskoprávna aktivistka Aliona Popovová.

Foto: FB Aliona Popova Pechtevova Kemerovská študetka Viera Pechtelevová.

Zásluhou reportéra rádia Kommersant FM, ktorý sa Putinovho hovorcu Dmitrija Peskova v piatok priamo spýtal na prípad vraha Viery Pechtelevovej, Kremeľ prvý raz oficiálne priznal nábor odsúdených za závažné zločiny na front s následným omilostením zo strany prezidenta. Jasne pri tom rozlíšil medzi bežným postupom udeľovania milosti stanoveným zákonom a spôsobom, akým sa vykonáva vo vzťahu k väzňom idúcim do vojny.

Druhý spôsob Peskov podľa portálu denníka Kommersant opísal slovami: „To je, keď odsúdení, vrátane tých za vážne trestné činy, vykúpia krvou svoj zločin na bojisku. Vykúpia ho krvou v útočných brigádach pod paľbou guliek a nábojov.“ Nekonkretizoval však, o aké právne normy sa táto „druhá cesta“ opiera.

Podľa Rádia Svoboda Kanius si odkrútil pol roka v jednotke ministerstva obrany Štorm Z určenej pre trestancov a už je v civile. Trestanci si totiž výmenou za slobodu musia odslúžiť na vojne iba šesť mesiacov, kým vyše tristotisíc rezervistov, ktorých vlani na jeseň v Rusku mobilizovali, sa do civilu budú môcť vrátiť až vtedy, keď sa takzvaná špeciálna vojenská operácia skončí.

Pôvodne s náborom trestancov do svojej súkromnej armády nasadenej na ukrajinských bojiskách začal ešte vlani Javgenij Prigožin. Od začiatku tohto roka však vagnerovcom ruské úrady tento zdroj živej sily odopreli a model milosť pre odsúdencov za bojové nasadenie prevzalo ministerstvo obrany. Prigožin v auguste pri explózii jeho súkromného lietadla zahynul a zvyšky vagnerovcov prešli pod velenie Ruskej národnej gardy.

Rodičia Viery Pechtelevovej sa nevedia zmieriť s tým, že vrah ich dcéry sa dostal na slobodu. Nechápu, ako podobných zločincov môže štát verbovať do vojny. „Ako môže vrah, krutý vrah, dostať zbraň do rúk? Pod záštitou čoho ide bojovať? Brániť Rusko? Toto je svinstvo. Veď to nie je ani človek," povedala Vierina matka Oxana pre telegramový kanál známej novinárky Xenii Sobčakovej Ostorožno, novosti.

„Moje dieťa, s prepáčením, hnije v zemi. Aj ja som prišla o život. Je to zaucho pre mňa a pre tie matky, ktorých deti boli brutálne zabité rovnakým spôsobom. Je nás veľmi veľa po celej krajine, a nevieme, čo máme robiť. Niektorí vrahovia sú už na slobode, matky ich vidia. Ako sa s tým dá žiť?!" dodala Oxana Pechtelevová.

Portál Agentstvo zdokumentoval 17 prípadov, keď Putin výmenou za účasť vo vojne udelil milosť brutálnym vrahom. Všetci sa už vrátili do civilu a užívajú si slobodu. Je medzi nimi napríklad Arťom Buchin z Permského kraja, ktorý v roku 2022 znásilnil a zabil 23-ročnú Tatianu Rekutinovú. Vo februári 2023 ho odsúdili na 20 rokov väzenia, hoci prokurátor žiadal doživotie. Už v auguste narukoval do vojny na Ukrajine a v novembri sa vrátil do rodného mesta. Po zranení, ktoré utrpel, mu odpustili zvyšok polročného záväzku, na ktorý sa upísal.

Milosť od Putina dostal aj Dmitrij Zelenskij, tiež z Permského kraja, ktorý v roku 2018 uškrtil svoju 27-ročnú priateľku Tatianu Melechinovú a jej telo pomlel v mlynčeku na mäso. V roku 2019 ho odsúdili na 11 rokov väzenia, ale už v lete tohtor roku ho po účasti vo vojne na Ukrajine pustili na slobodu.

V skutočnosti je vrahov omilostených za účasť vo vojne podstatne viac než sa Agentstvu podarilo zdokumentovať. „Mnohí zomierajú na fronte, kauzy iných do ich návratu z vojny nevyvolali pozornosť médií. Odsúdení navyše dostávajú milosť tajnými dekrétmi Vladimira Putina,“ píše Agentstvo, podľa ktorého do októbra 2023 ruský vojaci a príslušníci polovojenských síl po návrate z vojny na Ukrajine spáchali prinajmenšom 20 zločinov, pri ktorých zomrelo 27 ľudí.