ONLINE: Izrael je pripravený na rok bojov v Gaze

6:15 Izraelská armáda podľa televízie Channel 12 počíta s tým, že boje v Pásme Gazy potrvajú rok a je pripravená rozšíriť vojenské operácie aj do oblastí, kde doteraz nikdy nepôsobila. O tvrdení izraelskej televízie, ktorá sa odvoláva na nemenované zdroje, informoval server denníka The Times of Israel.

„Nie je žiadny tlak ponáhľať sa,“ uvádza Channel 12. „To je správa, ktorú armádni velitelia dostávajú neustále: Pracujte pomaly a bezpečne. Docielite výsledky“.

Televízia tiež tvrdí, že sa izraelská armáda pripravuje na „obdobie jedného roka bojov…v rôznych oblastiach…rôznymi metódami“. Na jeho konci má byť splnenie izraelského cieľa a nástup novej vlády v Gaze, v ktorej nebude zastúpené palestínske radikálne hnutie Hamas a ktorá nebude podporovaná Iránom.

Izrael na Gazu, kde žije na 2,3 milióna Palestínčanov, masívne útočí od 7. októbra, keď ozbrojenci Hamasu zaútočili na Izrael. Zomrelo vtedy okolo 1 200 ľudí a približne 240 ich radikáli uniesli. Izraelské údery v Pásme Gazy si za viac ako mesiac bojov vyžiadali vyše 11 000 obetí.

Na Izrael aj preto rastie medzinárodný tlak, aby čo najviac dbal na to, nech jeho útoky nedopadajú na civilistov. Napríklad francúzsky prezident Emmanuel Macron v piatok v rozhovore s BBC vyhlásil, že Izrael musí prestať zabíjať malé deti a ženy. Izraelské bombardovanie Pásma Gazy podľa neho nemá „žiadne ospravedlnenie“ a z prímeria by Izrael profitoval.

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu na to reagoval slovami o tom, že by zahraničné štáty mali odsúdiť Hamas skôr ako Izrael, ktorý sa civilistov snaží dostať z miest bojov. Zločiny Hamasu, ktorý Netanjahu porovnáva s takzvaným Islamským štátom, sa podľa neho môžu odohrať aj v Paríži alebo New Yorku.