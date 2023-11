Nemajú šancu uniknúť: na Ukrajine sa objavil dron, ktorý chytá iné drony do siete

Drony predstavujú na ukrajinskom bojisku veľkú hrozbu, ktorá navyše neustále rastie. Ukrajinci ich umne využívajú od začiatku vojny, no zlepšujú sa aj schopnosti Rusov. Dá sa povedať, že sme svedkami pretekov vo zvyšovaní účinnosti dronov aj obrany proti nim.

Ukrajincom sa podarilo úplne zrušiť ruskú schopnosť používať drony iba na krátkom úseku na ľavom brehu Dnepra. Treba však povedať, že tam im výrazne pomohol terén. Ide o oblasť, ktorá je dlhá 20 až 25 km. Zo severu a juhu do nej vedie len niekoľko ciest, ktoré sú obkolesené vodnými plochami. Pre Ukrajincov nie je problém tieto cesty ovládať delostrelectvom a brániť akémukoľvek ruskému pokusu o prísun posíl a vojenskej techniky.

Unikátny ukrajinský lovec dronov sa zameria na ruskú korisť Video Ukrajinci majú v arzenáli stroj DroneHunter 700, čo je špeciálny bezpilotný systém určený na lovenie iných dronov. / Zdroj: Štátna pohraničná služba Ukrajiny

V smere z východu zas leží prírodná rezervácia s rozsiahlymi piesočnatými plochami. Tie sú prakticky nepriechodné pre väčšinu vozidiel. Navyše tam široko-ďaleko nie je žiadna vegetácia, takže postup z tohto smeru sa nedá vôbec maskovať.

Ukrajinci v tejto oblasti najprv vystopovali a delostrelectvom zničili všetky ruské prostriedky rádio-elektronického boja. Potom nasadili vlastné rušičky. Rusi nie sú z vyššie uvedených dôvodov schopní prisunúť svoje elektronické zariadenia dostatočne blízko. A tak sú ruské jednotky bojujúce na ľavom brehu Dnepra pod neustálym dozorom a útokmi ukrajinských dronov, no nemôžu použiť tie svoje.

Čítajte viac Na ľavom brehu Dnepra majú Ukrajinci prevahu v dronoch, používajú ich aj ako nástražné míny

Celá frontová línia však má 1 200 km a na iných úsekoch nie je možné takýto úspech zopakovať. Obe strany tak na seba so striedavým úspechom útočia dronmi, pričom najviac využívané sú tie najmenšie, upravené z bežných komerčných. Proti nim sa dá bojovať rôznymi protilietadlovými guľometmi alebo rušičkami, pričom obe strany sa navzájom snažia zničiť tie nepriateľské.

V ukrajinskom arzenáli sa teraz objavil špeciálny bezpilotný prostriedok určený na lovenie iných dronov. Strojom DroneHunter 700 sa na videu pochválila Štátna pohraničná služba Ukrajiny. Vyrába ho firma Fortem Technologies z Utahu a na rozdiel od iných podobných systémov nejde o úpravu existujúcich prostriedkov. Tento dron bol vyvinutý od nuly s myšlienkou na lovenie iných dronov. Na tento účel má vyššiu rýchlosť a obratnosť ako iné drony rovnakej katefórie.

zväčšiť Foto: Fortem Technologies DroneHunter 700 Stroj DroneHunter 700 vystrelil sieť, do ktorej chytá iný dron.

Je výrazne väčší ako drony, ktoré má chytať. To je správne slovo, pretože iné drony nezostreľuje ani inak neničí. Chytá ich do siete. Menšie drony po ulovení do siete odvezie zavesené na lane ku svojmu operátorovi. Na väčšie drony používa sieť vybavenú padákom, ktorý ulovený stroj zabrzdí vo vzduchu a potom s ním klesne na zem.

DroneHunter 700 je plne autonómny, na cieľ sa navádza sám s pomocou palubného radaru. Akonáhle sa nejaký dron ocitne v jeho dosahu, nemá šancu uniknúť. Iba 15 percent dronov sa vyhne prvej vystrelenej sieti. Hneď po nej však nasleduje druhá. Spoločnosť Fortem Technologies uvádza, že tento jej výrobok doposiaľ úspešne ulovil viac ako 4 500 dronov, ktoré sa zatúlali tam, kam nemali.

Stroje DroneHunter 700 niekoľko rokov skúšali americké ozbrojené sily. Používajú ho civilné i bezpečnostné zložky na stráženie miest, kam majú drony zakázaný vstup – napríklad letísk, elektrární a iných citlivých lokalít. Výhodou je, že drony zaisťujú bezpečne a neničia ich vo vzduchu – nehrozia tak vedľajšie škody spôsobené pádom trosiek na zem a uľahčuje to aj vystopovanie majiteľa. Je rovnako účinný proti kvadrokoptéram i dronom v tvare klasického lietadla s krídlami. Zatiaľ však nie je známe, koľko kusov Ukrajina získala.