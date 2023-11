Zomrel bývalý český minister zahraničných vecí Karel Schwarzenberg

O úmrtí jednej z najvýraznejších postáv českej ponovembrovej politiky na sieti X napísal jeho politický súputník Miroslav Kalousek. Niekoľko posledných dní bol Schwarzenberg, o ktorého smrti informoval aj web Echo24, hospitalizovaný vo Viedni. Podľa Echo24 zomrel v sobotu.

„Zomrel Karol Schwarzenberg… bolo mi jasné, že sa to blíži, ale rovnako je to úder. Bol to jeden z najdôležitejších a najláskavejších ľudí v mojom živote. Nech odpočíva v pokoji, Česká republika by mu mala byť navždy vďačná za všetko, čo pre ňu nezištne vykonal,“ uviedol spoluzakladateľ TOP 09 a exminister financií Kalousek.

Do viedenskej nemocnice bol Schwarzenberg počas týždňa transportovaný letecky. „To sa opýtajte lekárov, prečo ma sem previezli. Ja to neviem. Že by tu boli väčší špecialisti ako v Česku, si nemyslím. Odhadujem, že to bude zhruba rovnaké, ale tu budem môcť vidieť deti a vnúčatá,“ povedal serveru Expres Schwarzenberg, ktorý vo Viedni strávil veľkú časť svojho života a mal tu časť rodiny.

So zdravotnými problémami, medzi ktoré podľa neho patrili ťažkosti so srdcom a obličkami, sa potýkal dlhší čas, bol kvôli nim opakovane hospitalizovaný a tento rok ho pripravili o možnosť 28. októbra osobne prevziať Rad bieleho leva, najvyššie české štátne vyznamenanie.

Schwarzenberg pochádzal z orlickej vetvy šľachtického rodu Schwarzenbergov, študoval právo vo Viedni a Štajerskom Hradci a lesníctvo v Mníchove, štúdium nedokončil. Do roku 1989 žil v zahraničí, po novembrovej revolúcii sa stal kancelárom prezidenta Václava Havla.

V rokoch 2004 až 2010 bol senátorom a medzi rokmi 2007 až 2009 a znovu v rokoch 2010 až 2013 ministrom zahraničia. V roku 2013 v prvej priamej voľbe prezidenta postúpil do druhého kola, v ktorom prehral s Milošom Zemanom.