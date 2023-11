ONLINE: WHO stratila kontakt s najväčšou nemocnicou v Gaze

6:50 Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) stratila kontakt s najväčšou nemocnicou v Pásme Gazy, ktorá podľa správ z oblasti čelí útokom Izraela. Na sieti X o tom informovala regionálna kancelária WHO. Jordánsko podľa serveru denníka The Times of Israel letecky do Gazy dopravilo ďalšiu humanitárnu pomoc.

„Vzhľadom na to, že sa stále objavujú desivé správy o opakovaných útokoch na nemocnicu, predpokladáme, že sa naše kontakty pripojili k desiatkam tisíc vysídlených ľudí a utekajú z oblasti,“ uviedla WHO.

Okolo nemocnice Šífa zúria prudké boje medzi izraelskými vojakmi a Palestínčanmi. Izraelská armáda tvrdí, že palestínske radikálne hnutie Hamas používa civilistov ako živé štíty a ukrýva v nemocnici a pod ňou svoju infraštruktúru. Hamas aj personál nemocnice, ktorá pre kritickú situáciu musela prerušiť činnosť, tieto tvrdenia odmietajú.

Šéf WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus na X uviedol, že podľa posledných informácií nemocnicu obklopili izraelské tanky. Sú podľa neho aj správy toho, že niektorí z ľudí, ktorí nemocnicu opustili, sa stali terčom streľby a prišli o život. Tedros vyjadril obavy o osud zdravotníkov a pacientov a znovu vyzval na okamžité humanitárne prímerie, ktoré vidí ako jedinú cestu, „ako zachrániť životy a obmedziť strašnú mieru utrpenia“.

Izraelská armáda podľa svojho hovorcu pomôže v nedeľu evakuovať nemluvňatá z nemocnice Šífa v meste Gaza, ktorá pre boje v blízkosti a pre nedostatok elektriny prerušila činnosť. Informovala o tom agentúra Reuters. V súvislosti s kritickou situáciou v nemocniciach v Gaze silnie volanie krajín sveta po vyhlásení prímeria v Pásme Gazy. Izraelský premiér Benjamin Netanjahu tieto výzvy ale v sobotu znovu odmietol. Uviedol, že Izrael od 7. októbra zabil tisíce bojovníkov Hamasu. Izrael požaduje, aby Hamas prepustil zhruba 240 rukojemníkov, ktorých pri útoku na Izrael zo 7. októbra do Gazy zavliekol.

Aby sa veľmi zložitá humanitárna situácia v Gaze, kde žije 2,3 milióna Palestínčanov, aspoň o niečo zlepšila, zhodilo do oblasti už druhýkrát leteckú pomoc pre svoju poľnú nemocnicu Jordánsko.