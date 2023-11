Astronautkám na ISS vykĺzla taška s náradím, na nočnej oblohe ju možno pozorovať ďalekohľadom

Na nočnej oblohe by malo byť možné ďalekohľadom pozorovať neobvyklý predmet - voľne plávajúcu tašku s náradím, ktorá na začiatku tohto mesiaca vykĺzla astronautkám Jasmin Moghbeliovej a Loral O'Harovej pri vonkajšej údržbe Medzinárodnej vesmírnej stanice (ISS).

Astronautky amerického Národného úradu pre vesmír a letectvo (NASA) pri vzácnom plne ženskom výstupe do kozmu opravovali systémy, ktoré umožňujú staničným solárnym panelom neustále sa natáčať za Slnkom a generovať tak elektrinu.

"Pri tejto činnosti nechtiac stratili jednu tašku s náradím. Riadiace letu si tašky všimli na vonkajších kamerách. Vybavenie nebolo po zvyšok výstupu potrebné.

Riadiace stredisko analyzovalo trajektóriu tašky a vyhodnotilo, že riziko opätovného kontaktu so stanicou je nízke, posádka na palube aj vesmírna stanica sú v bezpečí. Nie je potrebné nijako zasahovať," uviedla na svojom blogu po výstupe z 1. novembra NASA.

Biely vak s náradím je prekvapivo jasný a na nočnej oblohe je tesne pod hranicou viditeľnosti voľným okom – pozorovatelia by ho ale mali uvidieť za pomoci ďalekohľadu, uvádza špecializovaný server EarthSky. Taška by mala byť o niečo menej jasná ako Urán ak jej sledovaniu postačí pomocou napríklad nástroja NASA Spot the Station nájsť ISS. Vak Zem obieha zhruba dve až štyri minúty pred stanicou.

Taška na orbite zostane podľa všetkého niekoľko mesiacov, kým klesne a svoje putovanie ukončí pri vstupe do zemskej atmosféry. Podľa EarthSky by sa tak malo stať zhruba v marci 2024.

Nejde o prvý prípad straty objektu vo vesmíre a dokonca ani o prvý stratený vak s náradím. V roku 2008 astronautka Heidemarie Stefanyshynová-Piperová pri pokuse opraviť poškodenú súčiastku na ISS len bezmocne sledovala, ako jej taška odpláva, a kvôli incidentu musela NASA zmeniť plány zostávajúcich výstupov do voľného priestoru plánovaných počas misie raketoplánu Endeavour.

Teraz už zosnulý astronaut Piers Sellers zase v roku 2006 prišiel o špachtľu pri testovaní metódy opravy tepelného štítu. Nástroj používal na to, aby na zámerne poškodené vzorky rozotrel lepkavú hmotu. Stratu oplakal, píše server Space.com. „To bola moja najobľúbenejšia špachtľa… ostatným špachtliam to nehovorte,“ povedal vtedy.