Stál za zničením Nord Streemu ukrajinský plukovník, či len poslúžil ako obetný baránok?

Má 48 rokov a od apríla ho v Kyjeve držia vo vyšetrovacej väzbe. Bývalý veliteľ jednotky pre špeciálne operácie ukrajinských ozbrojených síl mal podľa zistení dvoch serióznych západných médií vlani v septembri koordinovať odpálenie troch potrubí nemecko-ruského plynovodu Nord Stream v Baltskom mori. Kto je Roman Červinskyj? A bol to skutočne on?

Kľúčovú rolu Červinského potvrdili denníku Washington Post a magazínu Spiegel viaceré anonymné zdroje na Ukrajine aj v západnej Európe. Víkendové senzačné odhalenie, pod ktoré sa podpísal medzinárodný tím investigatívnych novinárov, však stále ponecháva veľa nezodpovedaných otázok.

Otázniky sa týkajú viacerých zverejnených detailov. Červinskyj, pod vedením ktorého si šesťčlenný tím mal prenajať čln a plachetnicu a pomocou potápačského vybavenia umiestniť nálože na podmorské rúry, údajne nekonal na vlastnú päsť a akciu ani sám neplánoval. Plnil príkaz nadriadených veliteľov, ktorí podliehali Valerijovi Zalužnému, náčelníkovi ukrajinského generálneho štábu, tvrdí americký denník i nemecký týždenník. Podľa ich zdrojov mala sabotážna operácia zostať pred prezidentom Volodymyrom Zelenským a jeho okolím utajená.

Záhadné úniky. Sabotáž plynodovov Nord Stream? Video

Pre Kyjev, ktorý sa dôsledne dištancuje od útoku na plynovod, je to nesmierne háklivá situácia. Nečudo, že nové odhalenia odmietol oficiálne komentovať. Samotný Červinskyj však nemlčí. Cez svojich právnikov obom redakciám doručil vyhlásenia, v ktorých správu dementoval. „Všetky špekulácie o mojej účasti na útoku na plynovody Nord Stream šíri bez akéhokoľvek opodstatnenia ruská propaganda,“ odkázal.

V skutočnosti sa však zdá, že Moskvu senzačné články zaskočili. Tamojší propagandisti i viacerí politici naznačujú, že ide o pokus zvaliť zodpovednosť na Kyjev. Opakujú pri tom doterajšiu ruskú mantru, že v tejto diverznej akcii mali prsty západné tajné služby. „Rozprávka o hroznom plukovníkovi ukrajinských ozbrojených síl Červinskom je určená pre naivných a dôverčivých. Odpálenie Nord Streamu bolo nereálne bez logistického a operačného vedenia zo strany CIA a britských tajných služieb,“ citoval predseda zahraničného výboru hornej komory ruského parlamentu Grigorija Karasina telegramový kanál BRIEF.

Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov si zase z investigatívnych článkov prekvapujúco vybral detail, že ukrajinský prezident s diverziou v Baltskom mori nemá nič spoločné. „Zelenskyj možno nevedel o teroristickom útoku na Nord Stream, je to alarmujúce, a to aj pre Západ, ak Kyjev nemá situáciu pod kontrolou,“ vyhlásil podľa kanálu BRIEF.

Nemenej zaujímavé sú úvahy ruských exilových analytikov, ktorí zvyčajne ostro kritizujú moskovský režim a vo vojne stoja na strane Kyjeva. Profesor politológie Vladimir Pastuchov i publicistka Julia Latyninová zhodne vidia za pokusom očistiť Zelenského od podozrenia z diverzie a zvaliť vinu na Zalužného rastúce rozpory medzi najvyššími predstaviteľmi politického a vojenského vedenia Ukrajiny.

V každom prípade plukovník Červinskyj sa zdá vhodným kandidátom na rolu obetného baránka. Od jari sedí izolovaný vo vyšetrovacej väzbe. Súd s vylúčením verejnosti mu ju pravidelne predlžuje, napriek upozorneniam advokátov, že doma má invalidnú manželku, slepú svokru a tri nezaopatrené deti.

Červinského, ktorý mal v minulosti vážny konflikt s vplyvným šéfom prezidentskej kancelárie Andrijom Jermakom, stíhajú za zbabraný pokus zlákať ruského vojenského pilota na dezerciu. Ten mal za vysokú finančnú odmenu zbehnúť a so stíhačkou pristáť na ukrajinskej strane frontu. Ruský letec ale na určenú leteckú základňu nepriletel. Na súradnice, ktoré dostal, namiesto neho zamierili ruské rakety. Zabili veliteľa základne a zranili ďalších sedemnásť ukrajinských vojakov. Za tieto straty sa má Červenskyj zodpovedať pred súdom.

Skúsený rozviedčik predtým riadil viacero úspešných atentátov na ruských predstaviteľov na okupovaných územiach. Podieľal sa aj na príprave únosu svedka, ktorý mohol potvrdiť účasť Ruska na zostrelení Boeingu na linke Amsterdam – Kuala Lumpur nad Donbasom, kde v lete 2014 zahynulo 298 obetí.

Červinskyj bol aj jedným z organizátorov operácie, ktorej cieľom bolo v roku 2020 prilákať z Bieloruska na Ukrajinu skupinu vagnerovských žoldnierov a postaviť ich tam pred súd za ich účasť v bojoch na Donbase. Keď prísne tajný plán nevyšiel, plukovník z jeho prezradenia obvinil ľudí z prezidentskej kancelárie.