Česká polícia sleduje prejavy podpory Putinovej agresie i antisemitizmu

Podľa policajného hovorcu Ondřeja Moravčíka vyšetrila polícia od začiatku vojny stovky podnetov a v 384 prípadoch už začala úkony trestného stíhania. „Až 121 prípadov sa týka schvaľovania a inej formy propagácie hnutia či teroristických organizácií,“ povedal Moravčík pre portál iRozhlas.cz s tým, že v uvedených prípadoch polícia vie, že daný človek spáchal trestný čin.

Najvyššie štátne zastupiteľstvo, čo je česká obdoba slovenskej Generálnej prokuratúry, už dva dni po tom, čo šéf Kremľa Vladimir Putin rozpútal veľkú vojnu proti Ukrajine, upozornilo na zákonné limity slobody prejavu.

„Ak by niekto verejne (vrátane demonštrácií, priestoru internetu alebo sociálnych sietí) vyjadroval súhlas s útokmi Ruskej federácie na Ukrajinu (akceptoval ich alebo podporoval) alebo v tejto súvislosti vyjadroval podporu, alebo vychvaľoval čelných predstaviteľov Ruskej federácie, mohol by za istých podmienok čeliť trestnoprávnej zodpovednosti za trestný čin schvaľovania trestného činu, prípadne za trestný čin popierania, spochybňovania, schvaľovania a ospravedlňovania genocídy,“ informovalo štátne zastupiteľstvo na svojom webe.

Ak sa páchateľa podarí odhaliť a dohľadať, čo je podľa policajtov veľmi časté, je voči nemu vznesené obvinenie. To už si podľa Moravčíka vypočula takmer stovka páchateľov. „Tých 384 prípadov sú všetky, ktoré sme riešili. Niektoré z nich sa dostali do fázy obvinenia konkrétnej osoby, a to je tých 99 prípadov. Medzi ne rátame aj tie, ktoré už sú ukončené,“ vysvetlil Moravčík,

Právne kvalifikácie bývajú rôzne. „Ide napríklad o útoky proti ľudskosti alebo založenie, podpora a propagácia hnutia smerujúceho k potlačeniu práv a slobôd človeka,“ spomenul hovorca. Ako podotkol, polícia následne odovzdáva štátnemu žalobcovi návrh na obžalobu. Ďalej už konanie nesleduje, a teda si nevedie ani evidenciu, akými trestami najčastejšie tieto prípady končia. Maximálny trest za takéto činy sú tri roky väzenia.

Podľa Moravčíka polícia sleduje aj aktuálnu situáciu týkajúcu sa vojny v Pásme Gazy medzi teroristickým hnutím Hamas a Izraelom. A vyhodnocuje, či dochádza k podobnému porušovaniu zákona, ako v prípade schvaľovania vojny proti Ukrajine.

Špeciálnu štatistiku v spojitosti s vojnou na Blízkom východe však polícia nevedie a viesť neplánuje. „Zatiaľ to tak nevyzerá, pretože tie čísla sú naozaj minimálne. Konkrétne počty budeme poznať zhruba v polovici novembra, ale už teraz vieme, že pôjde o jednotky prípadov, v ktorých boli od začiatku roka začaté úkony trestného konania,“ poznamenal Moravčík s tým, že ide často o prípady extrémizmu s antisemitským kontextom, ktorých doteraz polícia eviduje štrnásť.

„Ak niekto napríklad na internete vyzýva k útokom na Židov alebo na fasádu domu nastrieka Dávidovu hviezdu a vedľa toho hákový kríž,“ priblížil hovorca riešené prípady. Tých je ale podľa policajných štatistík zatiaľ menej, než ich bolo v minulom roku. „Takže tam žiadny nárast nepozorujeme, zatiaľ na to teda nie je potrebná nijaká špecifická štatistika,“ dodal.

Polícia monitoruje všetky propalestínske demonštrácie v Českej republike, ubezpečil v rozhovore pre Českú televíziu policajný prezident Martin Vondrášek. Využíva na to aj odborníkov, aby dokázala posúdiť protizákonné heslá či nenávistné trestné činy. Polícia tiež sprísnila ochranu miest a objektov súvisiacich so židovskou kultúrou.

Vondrášek pripustil, že niekedy nie je jednoduché zhodnotiť, ktoré správanie na demonštrácii je už za hranicou práva.

Minulý týždeň náčelník Generálneho štábu Českej armády Karel Řehka povedal, že po tom, čo mal možnosť vidieť, aké zverstvá páchali teroristi z Hamasu na izraelskom obyvateľstve vrátane malých detí, nechápe, ako môže niekto chodiť na propalestínske demonštrácie.

Policajný prezident pripustil, že má podobný názor. „Polícia ale demonštrácie nesmie zakázať,“ zdôraznil.