Ukrajinskí vojaci prekročili Dneper už aj severne od Kachovskej priehrady

Ku správe o vylodení bolo pripojené video, ktoré zachytáva obsadené ruské pozície v lesíku. Na záberoch je vidieť zničené delo a zhorené ruské ľahké obrnené vozidlo. Okolo postávajú ukrajinskí vojaci. Ich pokojný postoj znamená, že pozícia je zabezpečená a bezprostredné nebezpečenstvo z ruskej strany nehrozí.

Zatiaľ nie je jasné, či ide o väčšiu operáciu alebo iba o výpad špeciálnych jednotiek, ktoré mali zlikvidovať túto ruskú delostreleckú pozíciu. Aj juhozápadne od priehrady, oproti mestu Cherson, Ukrajinci najprv podnikali len výpady a potom tam postupne v priebehu leta a jesene vybudovali predmostia.

Vylodenie v Malokachovke znamená, že ukrajinskí vojaci museli prejsť miestami, kde bola ešte na jar veľká priehrada. Po tom, čo ju Rusi vyhodili do vzduchu, ostal na jej mieste výrazne užší tok Dnepra. Na brehoch bývalej priehrady neboli vybudované také silné opevnenia ako na iných miestach Chersonskej a Záporožskej oblasti. Po priehrade však ostal široký otvorený priestor, cez ktorý sa nedalo nepozorovane postupovať – až doteraz, keď v oblasti nastali hmly.

Ak by sa Ukrajinci uchytili v Malokachovke, znamenalo by to, že na ľavom brehu Dnepra sa bojuje v dĺžke už 60 km. Minulý týždeň totiž podnikli výpad aj v oblasti Bilohrudove smerom na Holu Prystaň juhozápadne od Chersonu. Zároveň sa množia správy o tom, že Rusi by sa mali z ľavého brehu Dnepra pri Chersone stiahnuť na výhodnejšiu líniu viac na východ, ktorá sa dá lepšie brániť.

V pondelok sa správa o chystanom ústupe objavila aj v oficiálnych tlačových agentúrach, ale hneď ju stiahli. Medzi ruskými vojakmi v oblasti sa však o plánovanom stiahnutí povráva už dlhšie. Akákoľvek zmysluplná línia, ktorú by Rusi mohli brániť, sa však na severe musí opierať o Novú Kachovku, v ktorej sa stretáva niekoľko dôležitých ciest. Jej dôležitosť si uvedomujú aj Ukrajinci. Smerom z juhozápadu preto rozširujú svoje predmostie v Krynkách, ktoré sú od Novej Kachovky vzdialené asi 10 km. Prípadné vylodenie na druhej strane Novej Kachovky, ktoré by hrozilo jej vzatím do klieští, preto dáva z ukrajinskej strany najväčší zmysel. Oficiálne však Kyjev dodržiava prísne informačné embargo.