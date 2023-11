Vraha Politkovskej poslali zabíjať na Ukrajinu. Neodsedel si ani polovicu trestu

Jeden z odsúdených za vraždu ruskej novinárky a kritičky Kremľa Anny Politkovskej bol predčasne prepustený z väzenia a odišiel bojovať na Ukrajinu. Napísal to dnes portál Baza, ktorý má blízko k ruským bezpečnostným zložkám. Ruskí vyšetrovatelia pred rokmi označili bývalého policajta Sergeja Chadžikurbanova za jedného z organizátorov vraždy, súd ho poslal za mreže na 20 rokov. Vo väzení mal byť do roku 2034.

Chadžikurbanov sa podľa Bazy dostal do zóny „špeciálnej vojenskej operácie“, ako Moskva nazýva svoju inváziu na Ukrajinu, koncom minulého roka.

Čítajte viac Umučil jej dcéru. Putin ho za účasť vo vojne omilostil, zistila zúfalá matka. Vykúpil sa krvou, vysvetlil Kremeľ

„Opakovane vyrážal do tyla nepriateľa a plnil so svojimi mužmi špecifické úlohy pre rozviedky,“ cituje informačný portál svoj nemenovaný zdroj s upozornením, že odsúdený službu v ruskej armáde začal ako veliteľ spravodajského oddelenia, ale čoskoro povýšil na veliteľa práporu.

Čítajte aj Vrahovia Politkovskej dostali doživotie

Podľa obhajcu Alexeja Michalčika dostal Chadžikurbanov milosť po tom, ako sa zúčastnil ruskej invázie na Ukrajinu a podpísal zmluvu s ministerstvom obrany. „Podľa prvej zmluvy sa Chadžikurbanov zúčastnil na SVO (špeciálnej vojenskej operácie, ako Moskva nazýva vojenskú agresiu proti Ukrajine) ako väzeň, potom bol omilostený a teraz sa zúčastňuje SVO ako zmluvný vojak,“ uviedol Michalčik. Dodal, že jeho klient sa na vražde Politkovskej nepodieľal.

Po pol roku služby v zóne „špeciálne vojenské operácie“ – čo je podľa rôznych zdrojov doba, po ktorej väzni dostanú oficiálne potvrdenie o prepustení z výkonu trestu – Chadžikurbanov obnovil zmluvu s ministerstvom obrany, píše ďalej Baza. Na ako dlho sa armáde upísal a na akú je teraz pozíciu, podľa portálu nie je známe. Je vraj ale prepustený z výkonu trestu.

Čítajte aj Za brutálnu vraždu sedel pol roka, na slobodu ho dostal front. Moskva omilosťuje vrahov, Rusi zúria

Väzňov do svojich radov verbovala žoldnierska Vagnerova skupina a neskôr podľa niektorých médií tiež ruské ministerstvo obrany. Hovorca ruského prezidenta Vladimira Putina pred pár dňami obhajoval rozhodnutie hlavy štátu udeliť milosť odsúdenému vrahovi mladej študentky. Svoju vinu vraj podľa Kremľa zmyl na bojisku. Oficiálne sa neuvádzajú žiadne čísla, ktoré by dokazovali, koľko odsúdených v Rusku naverbovali do vojny, prepustili ani koľko ich prišlo o život.

Čítajte aj Pred 60 rokmi sa narodila novinárka Politkovská. Život Putinovej kritičky ukončili výstrely

Novinárka nezávislého listu Novaja gazeta Anna Politkovská bola zavraždená 7. októbra 2006 pri vchode do svojho domu v Moskve. Vyšetrovanie vraždy sa ťahalo, ruské súdy nakoniec odsúdili šesť ľudí, ktorým vymerali tresty od 11 rokov po doživotie. Muž menom Lom-Ali Gajtukajev, ktorého vyšetrovatelia označili za ďalšieho z organizátorov vraždy, dostal doživotie a v roku 2017 zomrel vo väzení. Objednávatelia vraždy neboli pri vyšetrovaní identifikovaní, poznamenal server Meduza.