V areáli nemocnice Šifá dávajú ľudí do masového hrobu, Hamas v nej má držať ľudí unesených z Izraela

Ľudia privážajú zraneného Palestínčana do nemocnice Šifá v Gaze po izraelských útokoch 18. október 2023

Informovala o tom agentúra AFP s odvolaním sa na riaditeľa nemocnice. Medzi pochovanými bolo aj sedem novorodencov, ktorí pôvodne museli byť umiestnení v inkubátoroch, a 29 pacientov z jednotky intenzívnej starostlivosti.

Ako chce Izrael znížiť civilné obete v Gaze? Odpovedá veľvyslanec

Situácia je podľa BBC kritická aj v ďalších nemocniciach v Pásme Gazy, z ktorých teraz funguje asi len tretina. Tie v strednej časti a na juhu sú preplnené pacientmi aj utečencami, ktorí sa tam často pešo či na povozoch ťahaných somármi premiestnili, aby našli úkryt pred izraelským bombardovaním.

„Boli sme nútení ich pochovať do hromadného hrobu,“ povedal AFP lekár Muhammad abú Salmíja. Opísal tiež, že v nemocničnom areáli sú ďalšie mŕtve telá. „Ani chladenie márníc nefunguje,“ dodal.

Podľa novinára, ktorý je v nemocnici a ktorého citovala aj AFP, je v nemocnici cítiť „pach rozkladajúcich sa tiel“. Novinár tiež uviedol, že boje a ostreľovanie v Gaze pokračovali celú noc, aj keď menej intenzívne ako v predchádzajúcich nociach. Izraelské tanky sú pri bránach nemocnice, v jej podzemí má podľa armády strategický úkryt Hamas.

Situáciu v nemocnici Šifá, ktorá je hlavným takým zariadením v Pásme Gazy, opísal aj chirurg organizácie Lekári bez hraníc. Podľa neho tam okrem elektriny chýba aj voda a jedlo. „Pred hlavnou bránou sú mŕtvi aj zranení pacienti. Tých, čo potrebujú lekársku starostlivosť, nemáme ako priviezť. Je tu aj sniper, ktorý na nich strieľal,“ popísal chirurg.

Izraelská armáda nechala cez víkend z nemocnice odísť tisíce ľudí, vrátane ľahko zranených. Pred jej príchodom tam bolo podľa AP asi 1 500 pacientov, rovnaký počet zdravotníkov a 15-tisíc utečencov. Podľa toho istého zdroja tam je teraz asi 650 pacientov, 500 zdravotníkov a 2 500 ľudí, ktorí v nemocnici hľadali úkryt pred bombardovaním.

Vážne zranení pacienti a novorodenci umiestnení v inkubátoroch sa ale z nemocnice len tak nedostanú. Izraelská armáda v sobotu sľúbila, že pomôže s evakuáciou najmenších detí z nemocnice. Zatiaľ sa tak ale nestalo.

Útok teroristov z Hamasu na účastníkov hudobného festivalu v Izraeli 7. októbra (VAROVANIE: Video nie je vhodné pre citlivé povahy)

V utorok armáda zverejnila na sociálnej sieti fotografiu, na ktorej vojačka v podzemnej garáži nakladá do sanitky niekoľko inkubátorov. Armáda uviedla, že sú pre transfer novorodencov z Gazy. Podľa BBC ale neoznámila, z akej nemocnice chce deti previezť. Nie je ani jasné, kde bol záber zhotovený.

„Sme v centrálnej časti Pásma Gazy a väčšina bojov sa odohráva stále v meste Gaza. Takže tu je zatiaľ relatívny pokoj, ale aj nám dochádza voda a potraviny,“ povedal BBC kardiológ Ibrahim Matar pri nemocnici Mučeníkov al-Aksá.

„Vidíme, ako sa stav pacientov zhoršuje kvôli nepretržitej bolesti a infekciám,“ dodal s tým, že nemocnica je v oblasti, kam izraelská armáda poslala Palestínčanov, že tam budú v bezpečí. Ale aj na toto miesto podľa skorších správ úradu OSN pre palestínskych utečencov UNRWA dopadajú bomby.

Kvôli izraelskému bombardovaniu a zastaveniu dodávok energie, paliva, potravín i liekov, ktoré sú odvetou za útok palestínskeho hnutia Hamas zo 7. októbra na Izrael, je kritická situácia tiež v niekoľkých málo nemocniciach v Pásme Gazy, ktoré ešte v obmedzenom režime fungujú. Z celkom 35 nemocníc v oblasti ich je teraz v prevádzke len asi tretina.

Útok teroristov z Hamasu na účastníkov hudobného festivalu v Izraeli 7. októbra (VAROVANIE: Video nie je vhodné pre citlivé povahy)

Palestínsky Červený polmesiac v pondelok na sieti X uviedol, že aj v nemocnici Amal v meste Chán Júnis na juhu Pásma Gazy prestal fungovať jediný veľký generátor elektriny. Ohrozené sú tam tak teraz životy asi 90 pacientov. Nemocnica má už len malý generátor, ktorý dodáva elektrinu do pôrodnice a na núdzové osvetlenie. Aj jemu dôjde palivo do 24 hodín.

Na ochranu nemocníc v Pásme Gazy vyzval v pondelok aj americký prezident Joe Biden. Poradca Bieleho domu pre národnú bezpečnosť Jake Sullivan v pondelok novinárom podľa televízie Al-Džazíra povedal, že nie je schopný posúdiť, či si Izrael postupuje v súlade s vojnovým právom.

Ľudia unesení Hamasom

V nemocnici Šífa v meste Gaza, okolo ktorej už niekoľko dní zvádza boje izraelská armáda s palestínskymi ozbrojencami, sú s veľkou pravdepodobnosťou aj rukojemníci unesení hnutím Hamas 7. októbra z Izraela.

Informoval o tom denník Haarec s odvolaním sa na hovorcu izraelskej armády. Tá dnes tiež potvrdila smrť mladej izraelskej vojačky, ktorá bola jednou z asi 240 unesených a ktorá sa v pondelok objavila na videu hnutia Hamas.

Útok teroristov z Hamasu na účastníkov hudobného festivalu v Izraeli 7. októbra (VAROVANIE: Video nie je vhodné pre citlivé povahy)

Devätnásťročná Noa Marcianová sa v pondelok podľa serveru The Times of Israel (ToI) objavila na videu, ktoré bolo natočené štyri dni po jej únose. Potom, čo na ňom hovorila do kamery, nasledoval strih na jej mŕtve telo, uviedol ToI.

Izraelská armáda v utorok tiež informovala, že Hamas „s veľkou pravdepodobnosťou“ drží rukojemníkov v nemocnici Šífa, v ktorej podzemí má podľa izraelskej tajnej služby hnutie strategický úkryt. Hovorca armády Daniel Hagari nepovedal, koľko z unesených je podľa armádneho odhadu v tejto nemocnici.

Server ToI v pondelok napísal, že Hamas v podzemí nemocnice vybudoval rozsiahle veliteľské ústredie prepojené sieťou tunelov. Na niekoľkých podzemných podlažiach má byť labyrint miestností a skladov a celkom sa tam zmestí niekoľko stoviek ľudí.

Hagari dnes tiež povedal, že izraelská armáda preveruje aj ďalšie miesta v Gaze, kde podľa nej mohol Hamas rukojemníkov zadržiavať. Analyzuje napríklad vzorky z detskej nemocnice Rantisí v meste Gaza, v ktorej našla zbrane a tiež miestnosti, v ktorých mohli byť rukojemníci väznení. V nich našli vojaci napríklad provizórnu toaletu, malú kuchynku, lano či detskú fľašu.

Prepustenie rukojemníkov sa od začiatku vojny 7. októbra snaží sprostredkovať Katar či Egypt. Doteraz však Hamas prepustil len štyri ženy. Išlo o dve Američanky – Judith Raananovú s jej dcéru Nataliu (20. októbra) a dve staršie Izraelčanky, 79-ročnú Nurit Cooperovú a 85-ročnú Jocheved Lifšicovú (23. októbra). Na konci minulého mesiaca, krátko po tom, čo izraelská armáda začala rozsiahlu pozemnú operáciu na severe Pásma Gazy, sa armáde podarilo oslobodiť unesenú vojačku Ori Megidišovú.

Viac ako polovica z rukojemníkov sú cudzinci či ľudia s dvojitým občianstvom, vrátane izraelského. Zahraničný pas z celkom dvadsiatich piatich krajín má 138 unesených, najviac (54) je medzi nimi Thajčanov.

V pondelok Hamás ponúkol katarským vyjednávačom prepustenie až 70 žien a detí, ktoré od 7. októbra zadržiava v Pásme Gazy, výmenou za päťdňové prímerie v bojoch s izraelskou armádou.