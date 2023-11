Orbán sa chystá trestať "dolárových vlastizradcov"

Kedysi poberal štipendium od Georgea Sorosa a jeho Fidesz išiel do volieb s finančným príspevkom od nemeckej pravicovej nadácie. Dnes sa premiér Viktor Orbán chystá z podobných "zásahov do maďarskej suverenity" spraviť trestný čin.

Vládna strana Fidesz v utorok predložila do parlamentu návrh zákona na ochranu národnej suverenity. Jeho cieľom je zakázať zahraničnú podporu pre politikov, politické strany, občianske združenia i pre poskytovateľov mediálnych služieb, a to predovšetkým v období predvolebnej kampane. Dohliadať na to má špeciálny novozriadený úrad na ochranu suverenity, ktorý bude vybavený rozsiahlymi kontrolnými právomocami.

Parlament, v ktorom má Fidesz dvojtretinovú väčšinu, sa chystá balík zákonov vrátane novely ústavy prijať do Vianoc, aby platil už na jar počas európskych a komunálnych volieb.

„Zmyslom toho návrhu je sťažiť prácu tým, čo za doláre zapredávajú našu krajinu do zahraničia, respektíve nasypať trocha papriky pod nos ľavicovým novinárom, pseudoobčianskym združeniam a dolárovým politikom,“ citovala televízia ATV Mátého Kocsisa, šéfa poslaneckého klubu Fideszu.

Ústava musí obsahovať zmienku o tom, že Maďarsko vystúpi proti všetkým snahám ohrozujúcim suverenitu krajiny, zdôraznil Kocsis. „Ústava sa zmieňuje o nezávislosti Maďarska, ale nehovorí nič o útokoch na suverenitu zvonku. Musíme tiež premyslieť, aby sa zákony o financovaní politických strán vzťahovali aj na všetky organizácie, ktoré idú do volieb,“ dodal.

Podľa šéfa úradu vlády Gergelya Gulyása najdôležitejšou novinkou je to, že za prijatie financií z cudziny budú môcť politici skončiť za mrežami. „Bude to už trestný čin, ak politická strana príjme zo zahraničia podporu a využije ju v kampani. Doteraz – od roku 1990 – to bolo tiež protiprávne, najnovšie skúsenosti však opodstatňujú zaradenie podobného financovania do kategórie trestnoprávnych činov,“ citoval ho portál HVG.hu

Fidesz navrhuje sadzbu trestu za porušenie predloženého zákona do troch rokov straty slobody.

Orbán už v minulosti presadil zákon namierený proti mimovládnym organizáciám získavajúcim financie zo zahraničia. Mieril tým najmä na organizácie financované americkým filantropom maďarského pôvodu Georgom Sorosom, ktorého Orbán obviňuje zo zasahovania do maďarskej politiky. Právnu normu z roku 2017, ktorá bola podľa maďarskej opozície inšpirovaná ruským zákonom o zahraničných agentoch, však Európsky súd anuloval.

Fidesz potrebu nového zákona na ochranu suverenity zdôvodňuje takzvanou aférou „valiacich sa dolárov“. Podľa vládnej strany dostala maďarská opozícia vlani zo zahraničia štyri miliardy forintov (vyše 10 miliónov eur). Za touto podporou poskytnutou v roku parlamentných volieb údajne stála americká organizácia Action for Democracy.