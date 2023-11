Rusi sú unavení a nevidia svetlú budúcnosť. V prieskume chcú viac mierové snahy ako pokračovanie vojny

Keď mali ale respondenti vybrať, či dávajú prednosť ruským „útočným operáciám“ pred „stiahnutím vojsk“ alebo „udržaním súčasných pozícií“, tak si 66 percent z nich zvolilo udržanie súčasných pozícií a 60 percent útočnej operácie. Za stiahnutie vojsk sa v prieskume vyslovilo 32 percent ľudí. Ako neúspešné zhodnotilo ruské bojové operácie na Ukrajine v prieskume len 25 percent ľudí.

Počet tých, ktorí by si želali začiatok mierových rokovaní, je ale aj tak teraz najvyšší za celý čas, keď spoločnosť prieskumy vykonáva. Prečo to tak je, nemožno podľa predstaviteľky agentúry Russian Field Darji Pavlovej z daného prieskumu určiť. Podľa nej by to však mohlo súvisieť s únavou a so sledovaním správ v médiách. Správy o zásadných ruských úspechoch z frontu neprichádzajú, ale vojna sa aj tak odráža na každodennom živote Rusov. Mnohí obyvatelia Ruska navyše vidia svoju budúcnosť pesimisticky. Vyše 43 percent respondentov uviedlo, že podľa nich sa v budúcnosti ich ekonomická situácia zhorší.

Ukrajina v súčasnosti mierové rozhovory s Ruskom odmieta a presadzovanie mierových rokovaní označuje za proruskú pozíciu.

Prieskumu uskutočneného v októbri sa zúčastnilo 1611 ľudí, z ktorých 55 percent tvorili ženy a 45 percent predstavovali muži. Väčšina respondentov mala vysokoškolské vzdelanie.