Ktorá veľmoc bude dominovať? USA a Čína si hovoria, čo ich trápi

Každý detail schôdzky predstaviteľov dvoch hlavných svetových veľmocí má presnú choreografiu. "Tá sa týka aj toho, kde má Si sedieť, či aký má mať výhľad z okna. Cieľom bolo zaistiť, aby sa k čínskemu lídrovi správali s rešpektom,“ informovala televízia CNN o prípravách neformálneho summitu.

Biden a Si sa stretnú v rámci zasadnutia Ázijsko-tichomorského hospodárskeho spoločenstva (APEC). Z bezpečnostných dôvodov však takmer do poslednej chvíle nebolo jasné, kde americký prezident a čínsky prezident budú rokovať. Spravodajská stránka Voice of America nakoniec uviedla, že výber padol na vidiecke sídlo Filoli.

Ako ešte pred stretnutím pre Pravdu povedal riaditeľ Programu bezpečnostných štúdií na prestížnej univerzite Massachusetts Institute of Technology M. Taylor Fravel, v americko-čínskych vzťahoch sa v tejto chvíli nedá očakávať žiadny prelom.

"Biden a Si Ťin-pching ani nemajú naplánovanú večeru. Väčšina zainteresovaných dúfa, že vzťahy sa podarí stabilizovať a že sa nebudú ďalej zhoršovať,“ uviedol Fravel. "Prioritou Pekingu je, aby mu Washington potvrdil, že sa bude riadiť politikou jednej Číny. Amerika by tiež mala deklarovať, že je proti nezávislosti Taiwanu, hoci momentálne Spojené štáty tvrdia, že nič také nepodporujú. Čína sa okrem toho chce rozprávať o kontrole vývozu jej výrobkov do USA. Washington by bol zase rád, keby sa podarilo s Pekingom obnoviť vojenskú komunikáciu,“ ozrejmil expert.

Biden pred stretnutím zdôraznil, že chce, aby si ozbrojené sily oboch krajín vedeli v prípade krízy nielen zavolať, ale aby na telefonát druhá strana aj odpovedala. Komunikáciu medzi armádami prerušila v auguste 2022 Čína. Peking reagoval na to, že vtedajšia šéfka americkej Snemovne reprezentantov navštívila Taiwan. Odvtedy sa už k sebe viac ráz nebezpečne priblížili americké a čínske lietadlá a lode.

Expert na Áziu z Adelphi University v New Yorku Vincent Wang pre Pravdu upozornil, že momentálne USA nemajú záujem o plnohodnotnú štátnu návštevu čínskeho lídra. "Tá sa naposledy konala v roku 2015. Washington a Peking sa však už naučili, ako hovoriť o svojich prioritách, ale zároveň mať realistické očakávania. Preto sa Biden ako prezident so Si Ťin-pchingom osobne stretol pred zasadnutím APEC len raz. Bolo to minulý rok počas summitu krajín G20 na Bali,“ ozrejmil Wang.

"Prezident Biden teraz žiada Čínu, aby zabránila Iránu zapojiť sa do konfliktu medzi Izraelom a Hamasom, aby nepomáhala Rusku s vojnou proti Ukrajine, obmedzila vojenské manévre pri Taiwane a nezasahovala tam do volieb v januári 2024 a ani do tých v USA v novembri na budúci rok. Biely dom tiež chce, aby Peking obmedzil agresívne aktivity v Juhočínskom mori, zlepšil podnikateľské prostredie pre zahraničných investorov, zachoval autonómiu Hongkongu a rešpektoval ľudské práva v Sin-ťiangu,“ vysvetlil Wang.

Pre USA je veľkou témou i to, aby Čína riešila vývoz látok, ktoré slúžia na výrobu drogy fentanyl. Tú produkujú najmä mexické kartely a predávajú ju v Amerike, kde zabíja ľudí.

"Debata o fentanyle má podporu oboch strán,“ reagoval pre Pravdu Harold Tanner, expert na Čínu zo Severotexaskej univerzity. "Washington a Peking majú záujem o stabilizáciu vzťahov. Určite to nie je náhoda, že v oficiálnom denníku čínskej komunistickej strany sa 14. novembra objavil článok o Flying Tigers (Lietajúcich tigrov), čo boli piloti z Ameriky, ktorí sa v roku 1941 ako dobrovoľníci zapojili do vojny proti Japonsku na strane Číny. S blížiacimi sa voľbami na Taiwane a v USA si však Biden nemôže dovoliť uzavrieť príliš veľa dohôd s Čínou, aby mu súperi nezačali vyčítať, že je na Peking slabý. Ono k tomu dôjde aj tak, ale prezident nechce dať svojim oponentom viac politickej munície, ako je potrebné,“ skonštatoval Tanner.

Rivalita bude pokračovať

Wang však tvrdí, že je to Peking, ktorý viac potrebuje Washington, a tiež to, že rivalita veľmocí bude pokračovať.

"Si Ťin-pching žiada USA, aby rešpektovali suverenitu Číny a to, čomu hovorí kľúčové záujmy, a uvoľnili obchodné sankcie a obmedzenia týkajúce sa najmodernejších technológií najmä čipov. Washington má s Pekingom zaobchádzať ako s rovnocenným partnerom a nezapájať sa do novej studenej vojny či do snáh o nejakú farebnú revolúciu, teda do pokusu destabilizovať krajinu či dokonca zvrhnúť režim. Čína má dlhý zoznam ďalších údajných chýb, ktoré musia USA najskôr odstrániť, aby sa obnovili bilaterálne vzťahy. Z tohto zoznamu je jasné, že Peking potrebuje Washington viac. Ambície Číny stať sa vojenskou, ekonomickou a diplomatickou superveľmocou v konečnom dôsledku závisia od americkej pomoci, spolupráce či aspoň od toho, že USA proti nim nevystúpia,“ tvrdí Wang.