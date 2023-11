Europoslankyňa: Keď si Fico zoberie príklad z Orbána, príde o peniaze z EÚ

Nakoľko sledujete dianie na Slovensku po tom, čo vznikla nová vláda, ktorú niektorí ľudia kritizujú za to, že robí prvé kroky smerom k narúšaniu právneho štátu, najmä v súvislosti s tým, čo sa deje v polícii. Znepokojuje vás to?

Áno, myslím si, že je tu dôvod na obavy. Samozrejme, že sledujeme, čo sa deje. Znepokojili nás už niektoré vyhlásenia počas volebnej kampane. Ak sa pozrieme na nedávne dianie po mimoriadne tragickej a dramatickej epizóde po vražde Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej, Slovensko sa vydalo na veľmi zložitú cestu reforiem. A tiež vykonania spravodlivosti a vyšetrovania problematických vecí. Je kľúčové, aby tento proces pokračoval. Nie sme si však istí, či to tak bude, keď vidíme, akých ľudí si vláda vyberá, a počúvame jej vyjadrenia.

Môžete v krátkosti opísať, aké nástroje máte k dispozícii? Niekedy si ľudia myslia, že ak slovenská či iná vláda povie niečo hrozné, ak napríklad Robert Fico vyhlási, že pôjde navštíviť ruského prezidenta Vladimira Putina, tak EÚ hneď bude reagovať. Zmrazí krajine fondy alebo niečo také. Ale dá sa argumentovať, že to nie je také priamočiare. Takže, aké mechanizmy týkajúce sa kontroly právneho štátu má EÚ, a najmä Európsky parlament?

Máte úplnú pravdu. V konečnom dôsledku je to záležitosť politickej vôle a odvahy. Je jasné, že Orbána príliš dlho nechali robiť si, čo chcel. Potom už bola deštrukcia právneho štátu taká rozsiahla, že je veľmi zložité si predstaviť, ako by sme to ešte mohli napraviť. Na druhej strane sa však dá povedať, že niekde sa to už podarilo. Myslím si tiež, že Fico má jednu nevýhodu. Orbán si pripravil pôdu v rámci Európskej rady. Lídri vlád sú extrémne tolerantní k ľuďom, ktorí porušujú zákony. A nehovorím len o autoritárstve, ale aj o korupcii. A nie je to len Slovensko, Poľsko či Maďarsko. No zdá sa mi, že i vládnym lídrom v Európskej rade už došla trpezlivosť. Nemyslím si, že by okrem Orbána tolerovali niekoho ďalšieho. Nepredpokladám, že by sa Fico dostal veľmi ďaleko. Toľko k Európskej rade. A aké nástroje máme k dispozícii? V prvom rade je to jednoducho takzvaná procedúra infrindžmentu. V prípade, že členský štát prijme opatrenia, ktoré porušujú zákony EÚ, Európska komisia (EK) ho môže dať na súd. Po druhé, vieme siahnuť na peniaze. Keď niekto nenapĺňa štandardy právneho štátu, nedostane financie. Už sme to otestovali na Maďarsku a Poľsku. Bolo to zložité, a, áno, dlho to trvalo. Ale teraz je to rutina. V súvislosti s Maďarskom sme si definovali štandardy. Môžeme ich teda okamžite aplikovať. Európsky parlament má teraz oveľa viac skúseností s takýmito situáciami. Nemôžeme pricválať s kavalériou, ale môžeme sústavne upozorňovať na veci a klásť otázky. Môžeme brať vládu na zodpovednosť. Nie formálne, ale určite neformálne tak, že uplatníme politický tlak a podporíme ľudí, organizácie a celkový vývoj smerujúci k právnemu štátu a demokracii. Máme celý súbor nástrojov. Správy o právnom štáte v oblasti základných práv a o boji proti korupcii a vytvorili sme aj európsku prokuratúru. EÚ nabrala obrátky, hoci bola veľmi pomalá pri rozvíjaní tejto novej kapitoly o právnom štáte a hodnotách. Má skúsenosti a už sa veci podarili. Takže si nemyslím, že tentoraz bude únia tak dlho váhať.

Čiže si myslíte, že keby to bolo potrebné, pri Slovensku by únia konala rýchlejšie ako v prípade Maďarska?

Máme nový nástroj, teda nariadenie o podmienenosti právnym štátom. V zásade ide o to, že vláda členského štátu musí dodržiavať štandardy právneho štátu, inak príde o eurofondy. V prípade Maďarska trvalo veľmi veľa rokov, kým to Európska komisia zanalyzovala, ale už sme vytvorili kritériá. Takže, ak je pravda, že Fico chce Orbánov príklad nasledovať krok za krokom, myslím si, že tentoraz by EK konala veľmi rýchlo. Slovensko by potom nemalo nárok na fondy z EÚ. Fico by mal na to myslieť. V europarlamente robíme monitoring, reportujeme a debatujeme. Plány novej slovenskej vlády sú problematické. Sledujeme narúšanie policajného vyšetrovania, práce prokuratúry a justičných procedúr. Nie je to však všetko len jedna veľká katastrofa. Pre piatimi rokmi vyšli Slováci do ulíc a videli sme, ako volili. Som presvedčená, že im mimoriadne záleží na právnom štáte a demokracii. Pravdou je, že Fico sa skôr dá porovnať s Janezom Janšom (bývalý slovinský premiér, ktorému vyčítali, že ohýba zásady právneho štátu, pozn. red.) ako s Orbánom. Slovenský predseda vlády nemá v parlamente absolútnu väčšinu. Ficova vláda je iná ako Orbánova a vkladám veľkú dôveru v ľudí na Slovensku.

Viacerí politici Smeru, ale aj iní predstavitelia koalície neraz tvrdia, že opozícia, ale i médiá či mimovládne organizácie sa len sťažujú v zahraničí na vládu. Ak však hovoríme o dodržiavaní zásad právneho štátu, aké je to dôležité pre fungovanie únie?

Pokladám za veľmi arogantné, keď politici obviňujú ľudí, že v podstate diskreditujú imidž Slovenska. Vláda sa nerovná celej krajine. Mám o Slovensku veľmi pozitívny obraz a som naň veľmi naviazaná. Nič, čo by niekto o vašej krajine povedal, túto predstavu nemôže zničiť. A ako dodržovanie zásad právneho štátu ovplyvňuje fungovanie Európskej únie? Samozrejme, ak sa v nejakej krajine neuplatňujú zákony a spravodlivosť, brzdí to celú EÚ. Ale ešte dôležitejšie je, že to ovplyvňuje bežných Slovákov. Napríklad korupcia vždy zasiahne tých najzraniteľnejších ľudí. Znamená to totiž, že niekto zneužíva verejné peniaze, ktoré by mali ísť na bývanie, na vzdelávanie, verejnú dopravu či zdravotnú starostlivosť.

Nemá to nič spoločné s právnym štátom, ale môžete komentovať nedávne slovenské rozhodnutie zastaviť vojenskú pomoc pre Ukrajinu?

Je to veľmi smutné. Samozrejme, je to úplne v súlade s tým, čo hovoril Fico počas predvolebnej kampane. Musíme však podporiť Ukrajinu a zabezpečiť, aby sme neboli svedkami ďalšej agresie zo strany Ruska. Je to viac ako scestné, keď sa niekto teraz postaví na stranu Putina.