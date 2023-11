V Gaze je stále niekoľko stoviek občanov EÚ. Telefóny a internet už nefungujú

Najdôležitejšie udalosti Izraelská armáda pri leteckom údere zničila dom vodcu Hamasu v Pásme Gazy

Izraelská armáda kontroluje prístav v Gaze

Borrell požiadal Izrael, aby ho v boji proti Hamasu nepohltil hnev

Izraelská armáda nasadila v nemocnici Šifá buldozéry, tvrdí Hamas

V Gaze zostáva naďalej niekoľko stoviek občanov EÚ, potvrdil Brusel

OSN: V Gaze hrozí hladomor, pomoc pokryje iba sedem percent kalorickej dávky Situácia v nemocnici Šifá po útokoch Izraela VAROVANIE: Zábery nie sú vhodné pre citlivé povahy. Fotogaléria 24 fotiek +21

22:41 Civilistom v Pásme Gazy hrozí pre nedostatok potravín a čistej vody hladomor. Množstvo dovážaných potravín do oblasti stačí na pokrytie iba siedmich percent minimálnej odporúčanej dennej kalorickej dávky pre tamojších obyvateľov, uviedol vo štvrtok Svetový potravinový program OSN (WFP). TASR informuje na základe správy agentúry AFP.

„S blížiacou sa zimou, nebezpečnými a preplnenými prístreškami a nedostatkom čistej vody sú civilisti vystavení bezprostrednej hrozbe hladomoru,“ uviedla vo vyhlásení výkonná riaditeľka WFP so sídlom v Ríme Cindy McCainová.

Organizácia varuje už niekoľko týždňov pred hroziacim hladomorom v Gaze v dôsledku operácií izraelskej armády v reakcii na útok Hamasu zo 7. októbra. Humanitárnu pomoc pre obyvateľov tejto palestínskej enklávy v súčasnosti dovážajú cez hraničný priechod Rafah. Organizácia však tvrdí, že tamojšie humanitárne potreby nemožno uspokojiť prostredníctvom jedného funkčného hraničného priechodu.

21:56 Na izraelsko-libanonskej hranici sa vo štvrtok zintenzívnilo ostreľovanie. Libanonské militantné hnutie Hizballáh tvrdí, že vypálilo rakety na osem pozícií Izraela. Izraelská armáda v reakcii na to podnikla delostrelecké útoky na libanonské pohraničie, informuje agentúra Reuters.

Hizballáh vo svojom stanovisku uviedol, že zasiahol osem cieľov vrátane skupiny izraelských vojakov, kasárne i ďalšie vojenské stanovištia.

Izraelská armáda uviedla, že zničila „bunku“ v Libanone, ktorá sa snažila ostreľovať Izrael protitankovými strelami. Armáda tiež tvrdila, že po útokoch Hizballáhu nezaznamenala na izraelskom území žiadne zranenia.

Nemenovaný libanonský bezpečnostný zdroj pre agentúru Reuters povedal, že dnešný deň (štvrtok) bol jedným z najnásilnejších, odkedy Hizballáh začal ostreľovať izraelské územie po vypuknutí vojny medzi Izraelom a palestínskym militantným hnutím Hamas.

21:32 Izraelská armáda vo štvrtok oznámila, že v Pásme Gazy našla telo jedného z približne 240 rukojemníkov, ktorých uniesli príslušníci palestínskeho militantného hnutia Hamas 7. októbra pri svojom vpáde do južného Izraela. Informovali o tom televízia Sky News a denník Times of Israel.

Podľa vyhlásenia armády ide o 65-ročnú Jehudit Weissovú, matku piatich detí, ktorú uniesli z jej domu v kibuci Beeri. Jej manžela našli zavraždeného v únikovej miestnosti ich domu.

Armáda ďalej uviedla, že telo Weissovej sa našlo v meste Gaza v budove susediacej s nemocnicou Šifá, kde izraelskí vojaci hľadajú dôkazy o vojenskej infraštruktúre Hamasu. Telo podľa armády po prevoze do Izraela identifikovali súdni experti a rodina bola informovaná.

19:19 Izraelský opozičný líder Jair Lapid vyzval vo štvrtok premiéra Benjamina Netanjahua, aby odstúpil. Na Netanjahuovu stranu Likud zároveň apeloval, aby si zvolila nového premiéra, informuje TASR podľa správy agentúry DPA.

„Nastal čas – musíme vytvoriť vládu národnej obnovy… Likud ju povedie, Netanjahu a extrémisti budú nahradení niekým iným, viac ako 90 poslancov parlamentu (Knesetu) bude partnermi v koalícii uzdravenia a obnovy,“ napísal Lapid v príspevku na platforme na X, predtým známej ako Twitter. „Netanjahu stratil dôveru svojich občanov, dôveru medzinárodného spoločenstva a čo je najvážnejšie – dôveru bezpečnostného aparátu,“ dodal.

Netanjahu dosiaľ neprevzal zodpovednosť za vojenské ani politické zlyhanie zo 7. októbra, keď palestínske militantné hnutie Hamas podniklo bezprecedentný vpád do Izraela, pričom zabíjalo a unášalo civilistov. Na izraelského premiéra sa po útokoch zniesla na domácej scéne vlna kritiky. Predstavitelia armády na rozdiel od premiéra prevzali zodpovednosť za to, že útoky Hamasu neočakávali.

17:55 Dovedna 103 humanitárnych pracovníkov Organizácie Spojených národov už prišlo o život v Pásme Gazy od vtedy, ako tam pred vyše mesiacom vypukol vojenský konflikt Izraela s palestínskym militantným hnutím Hamas. Podľa OSN je viac, než v ktoromkoľvek inom konflikte, informuje TASR podľa správy stanice CNN.

„Ide o najvyšší počet humanitárnych pracovníkov OSN zabitých počas konfliktu v dejinách OSN,“ uviedla v utorok večer Agentúra OSN pre pomoc palestínskym utečencom (UNRWA).

17:31 Izraelská armáda vo štvrtok uviedla, že počas razie v nemocnici Šifá v Pásme Gazy objavila informácie týkajúce sa rukojemníkov, ktorých militantné hnutie Hamas unieslo počas útoku na Izrael. Hamasom riadené ministerstvo predtým uviedlo, že pri izraelskej operácii boli vážne poškodené viaceré nemocničné oddelenia, informuje agentúra AFP.

Nemocnica Šifá v palestínskej enkláve sa stala centrom pozornosti izraelskej armády, podľa ktorej je pod týmto zdravotníckym zariadením veliteľské centrum Hamasu. Operáciu v nemocničnom komplexe spustila armáda už v stredu a vo štvrtok tam nasadila aj buldozéry.

„Vojaci postupujú po jednotlivých budovách a prehľadávajú každé poschodie, zatiaľ čo v (nemocničnom) komplexe zostávajú stovky pacientov a členov zdravotníckeho personálu,“ uviedol predstaviteľ izraelskej armády.

Podľa neho sa v nemocnici našli spravodajské materiály vrátane vybavenia „patriaceho Hamasu“. Spresnil, že počas prehliadok sa na počítačoch a iných technologických zariadeniach našli informácie a zábery týkajúce sa rukojemníkov unesených z Izraela." Uviedol tiež, že predmety patriace Hamasu boli odvezené na ďalšie preskúmanie a vyšetrovanie.

16:57 V Pásme Gazy zostáva naďalej niekoľko stoviek občanov EÚ, ktorým sa zatiaľ nepodarilo dostať preč. Potvrdil to dnes Peter Stano, hovorca Európskej komisie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku. Česká diplomacia eviduje sedem českých občanov a ich troch rodinných príslušníkov, ktorí majú záujem o evakuáciu.

Portugalské ministerstvo zahraničia dnes informovalo o úmrtí troch portugalských občanov, z toho dvoch detí, pri izraelskom bombardovaní na juhu Pásma Gazy, ktoré kontroluje hnutie Hamas. O život prišli aj ďalší dvaja Palestínčania, ich rodinní príslušníci.

Skupina pritom bola v kontakte s portugalskými úradmi a usilovala sa o to, aby sa z oblasti dostala. Hovorca Európskej komisie v reakcii na otázky novinárov nespresnil počty únijných občanov, ktorí v Pásme Gazy zostávajú. Stano uviedol, tieto informácie môžu zverejňovať len jednotlivé členské štáty. (čtk)

16:52 Dve najväčšie telekomunikačné spoločnosti v Pásme Gazy — Paltel a al-Džawwa — vo štvrtok oznámili, že všetky ich služby sú nefunkčné, pretože sa im minulo palivo potrebné na výrobu elektriny. Obe telekomunikačné spoločnosti už v stredu varovali, že výpadok ich služieb nastane „v najbližších hodinách“.

„S poľutovaním oznamujeme, že všetky telekomunikačné služby v Pásme Gazy sú mimo prevádzky, pretože všetky zdroje energie, ktoré udržiavajú sieť v chode, boli vyčerpané a dovoz paliva nebol povolený,“ uviedla firma Paltel na sociálnej sieti X.

Kritickú situáciu potvrdila aj Agentúra OSN pre pomoc a prácu v prospech palestínskych utečencov (UNRWA). „V Gaze je opäť úplný komunikačný blackout, pretože sa minulo palivo,“ povedal na tlačovej konferencii v Ženeve generálny komisár UNRWA Philippe Lazzarini.

Rozsiahly výpadok komunikačných služieb v Pásme Gazy nastal už koncom októbra, keď Izrael rozšíril svoje pozemné operácie a spustil intenzívne nálety na ciele spojené s palestínskym militantným hnutím Hamas.

Lazzarini v stredu informoval, že po tom, čo Izrael povolil obmedzené dodávky paliva do Pásma Gazy, agentúra OSN dostala 23-tisíc litrov pohonných hmôt. Toto množstvo však absolútne nestačí, pretože na pokrytie humanitárnych potrieb treba každý deň 160-tisíc litrov paliva. „Je hrozné, že palivo sa naďalej používa ako vojnová zbraň,“ povedal Lazzarini. (reuters, tasr)

16:48 Izraelská armáda dnes uviedla, že jej príslušníci naďalej prehľadávajú nemocnicu Šífa v Pásme Gazy, kde sú stále stovky pacientov a zdravotníkov, a tvrdí, že na mieste okrem iného našla počítače so zábermi rukojemníkov, informuje denník Haarec.

Informáciu o fotografiách a videách rukojemníkov, ktoré boli zhotovené po ich únose Hamasom z Izraela 7. októbra, oznámila armáda reportérke BBC, ktorá bola medzi prvými novinármi vpustenými do nemocnice deň po tom, čo do objektu v stredu prenikli izraelskí vojaci. (haaretz.com, čtk)

16:24 Izrael vo štvrtok uviedol, že zamietol žiadosť o vstup do krajiny vysokému komisárovi OSN pre ľudské práva Volkerovi Türkovi. Stalo sa tak po tom, čo Türk odsúdil údajné porušovanie medzinárodného humanitárneho práva vo vojne medzi Izraelom a palestínskym militantným hnutím Hamas.

„Izrael si nie je vedomý nijakých prínosov súčasnej návštevy vysokého komisára OSN,“ komentovala zamietavé rozhodnutie izraelská misia pri OSN v Ženeve.

Türk vo štvrtok uviedol, že „veľmi vážne obvinenia z viacnásobných a závažných porušení medzinárodného humanitárneho práva si vyžadujú dôsledné vyšetrovanie, bez ohľadu na to, kto ich spôsobil“.

Komisár sa takto vyjadril po minulotýždňovej návšteve Blízkeho východu, kde varoval, že obe strany konfliktu v pásme Gazy páchajú vojnové zločiny. Türk nemohol vtedy absolvovať návštevu Izraela ani Palestínskych území napriek tomu, že o to žiadal.

Türk zároveň poukázal na to, že konflikt Izraela s Hamasom sa rozširuje aj mimo Pásma Gazy a vyjadril znepokojenie nad „potencionálne výbušnou“ situáciou na západnom brehu Jordánu. „Som hlboko znepokojený zintenzívnením násilia a tvrdej diskriminácie Palestínčanov na Západnom brehu vrátane východného Jeruzalema,“ uviedol.

Zároveň obom stranám konfliktu odporučil, aby uznali, že ľudské životy majú všade rovnakú hodnotu. „Je zrejmé, že na oboch stranách považujú niektorí zabíjanie civilistov buď za akceptovateľné vedľajšie škody alebo za užitočnú zbraň. Je to humanitárna a ľudskoprávna katastrofa,“ povedal Türk.

Dodal, že sloboda Izraelčanov je neoddeliteľne spätá so slobodou Palestínčanov. „Palestínčania a Izraelčania sú si navzájom jedinou nádejou na dosiahnutie mieru,“ domnieva sa komisár OSN. (tasr, afp)

15:29 Šéf diplomacie EÚ Josep Borrell vo štvrtok vyzval na okamžité prepustenie rukojemníkov, ktorých militanti z palestínskeho hnutia Hamas držia v Pásme Gazy. Zároveň požiadal Izrael, aby ho v boji proti Hamasu „nepohltil hnev“.

„Žiadam o ich okamžité a bezpodmienečné prepustenie,“ povedal Borrell počas návštevy kibucu Be'eri pri hraniciach s Pásmom Gazy. „Chápem váš strach a bolesť… Chápem váš hnev. Ale dovoľte mi požiadať vás, aby ste sa nenechali pohltiť hnevom,“ apeloval na Izraelčanov.

Podľa izraelských úradov zabili militanti z Hamasu v kibuci Be'eri pri teroritickom útoku zo 7. októbra 85 ľudí a ďalších asi 30 zajali. V celom Izraeli bolo zabitých 1 200 obetí, väčšinou civilistov. Hamas navyše zajal asi 240 ľudí.

Borrell vyhlásil, že „Izrael sa musí brániť“. Podľa jeho slov však „jedna hrôza neospravedlňuje druhú“. „V posledných týždňoch zomreli nevinní civilisti vrátane tisícok detí,“ dodal.

Izraelská armáda na útok Hamasu reagovala bombardovaním pásma Gazy a spustením pozemnej operácie s cieľom zničiť toto militantné hnutie. Palestínske úrady riadené Hamasom hlásili, že pri odvetných izraelských úderoch dosiaľ zahynulo viac ako 11.500 ľudí, väčšinou civilistov. (afp, tasr)

15:15 Izraelská armáda vo štvrtok oznámila, že prevzala „kontrolu nad prevádzkou“ prístavu v Gaze v severnej časti palestínskej enklávy Pásmo Gazy. Armáda dodala, že pri pozemnej operácii s podporou námorných a vzdušných síl bolo zabitých desať bojovníkov palestínskeho militantného hnutia Hamas.

Prístav predtým kontrolovalo hnutie Hamas, ktoré vládne v pobrežnej palestínskej enkláve a ktoré je zodpovedné za útoky na Izrael zo 7. októbra.

Miestne zdroje v Pásme Gazy potvrdili prevzatie prístavu izraelskou armádou. Armáda tiež informovala, že počas operácie zničila desať tunelových šácht a ďalšiu infraštruktúru. Hamas využíval túto oblasť na výcvik a podnikanie teroristických útokov proti Izraelu pod maskou civilného prístavu, vysvetlila izraelská armáda. Tieto informácie nebolo možné nezávisle overiť. (dpa, tasr)

13:41 Nemalé časti mesta Gaza a jeho okolia sú už zničené a je otázkou týždňov, kým sa najväčšie palestínske mesto stane úplne neobývateľným. Keďže väčšina z viac ako milióna ľudí, ktorí na severe Pásma Gazy žili ešte pred šiestimi týždňami, už utiekla na juh, každá budova, o ktorej sa vojaci domnievajú, že by mohla ukrývať zbrane Hamasu alebo vstup do podzemnej šachty, je bombardovaná, zrovnaná so zemou ťažkou technikou.

Čítajte viac Gaza v troskách - Najväčšie palestínske mesto bude čoskoro neobývateľné

12:33 Egypt nemá zatiaľ stanovenú žiadnu hornú hranicu pre počet pacientov a ranených ľudí, ktorých prijíma na liečbu z palestínskeho Pásma Gazy. Novinárom to v stredu oznámil šéf nemocnice v egyptskom meste Aríš, neďaleko hraničného priechodu Rafah.

Riaditeľ nemocnice Ahmad Mansúr uviedol, že Egypt sa pripravuje na prijatie akéhokoľvek počtu ranených ľudí, ktorým sa podarí dôjsť k hraničnému priechodu Rafah. Podľa neho sú aj ďalšie nemocnice pripravené prijať Palestínčanov.

Egyptský minister zdravotníctva Chálid Abdal Ghaffár už predtým vyhlásil, že liečbu a ošetrenie dostanú všetci ranení ľudia, ktorí cestujú do Egypta. „Sme pripravení postarať sa o všetky prípady ľudí, ktorí prídu cez hraničný priechod Rafah, ale ich počty reguluje izraelská strana,“ povedal nedávno.

Od znovuotvorenia hranice Pásma Gazy 21. októbra ju do Egypta prekročilo približne 150 ranených ľudí, ukazujú egyptské údaje. Sú medzi nimi ľudia so zlomeninami, ťažkými popáleninami, poškodenými telesnými orgánmi a odtrhnutými končatinami, dodal Mansúr. Počet ranených liečených či ošetrených v Egypte je nepatrný v porovnaní s ich počtom v Pásme Gazy.

Podľa informačnej kancelárie úradu vlády, riadenej militantným hnutím Hamas, stúpol počet zabitých Palestínčanov na 11.500, pričom od začiatku vojny 7. októbra utrpelo zranenia 29.000 ľudí. Tieto údaje nebolo možné nezávisle overiť. (tasr, dpa)

12:08 Turecko prijalo na liečbu 27 pacientov s rakovinou z palestínskeho Pásma Gazy, oznámil vo štvrtok turecký minister zdravotníctva Fahrettin Koca. Pacientov prepravili do Egypta cez hraničný priechod Rafah a potom letecky do Turecka. Sprevádzalo ich 13 členov personálu a budú liečený v hlavnom meste Ankara, oznámili turecké úrady.

Podľa Kocu Turecko dúfa, že bude môcť priviezť na liečbu aj ďalších pacientov. Po mori loďou do Egypta poslalo osem poľných nemocníc a dúfa, že bude môcť slúžiť v Pásme Gazy neďaleko hraničného priechodu Rafah.

V Pásme Gazy skolabovala väčšina nemocníc pre nedostatok paliva pre elektrické generátory, pričom Izrael v tejto enkláve podniká odvetnú vojenskú operáciu s cieľom zničiť vládnuce militantné hnutie Hamas, ktoré v októbri zaútočilo na izraelské územie. Zabilo tam približne 1 200 ľudí, väčšinou civilistov, a unieslo do Pásma Gazy okolo 240 rukojemníkov, ako uvádza Izrael. (tasr, dpa)

10:55 Nemecká polícia podnikla vo štvrtok v siedmich spolkových krajinách razie proti islamistickému združeniu, podozrivému z napojenia na šiitské hnutie Hizballáh. Oznámila to nemecká ministerka vnútra Nancy Faeserová, ktorú citovali tlačové agentúry AFP a AP.

Polícia vyšetruje Islamské centrum v Hamburgu (IZH), podozrivé z presadzovania ideológie Iránu a z podpory činnosti Hizballáhu, uviedla nemecká vláda. Libanonský Hizballáh je podporovaný Iránom a v Nemecku je zakázaný.

Podľa ministerstva je činnosť IZH zameraná na šírenie „revolučných predstáv“ iránskeho najvyššieho vodcu, ajatolláha Alího Chameneího. Dlhodobo ho preto sleduje domáca spravodajská služba.

„V čase, keď sa mnoho Židov cíti obzvlášť ohrozených, Nemecko nebude tolerovať ani islamistickú propagandu, ani podnecovanie antisemitizmu nepriateľského voči Izraelu,“ uviedla Faeserová.

10:30 Policajti z amerického Kapitolu sa v stredu večer stretli s desiatkami demonštrantov, ktorí zablokovali vchod do sídla vedenia Demokratickej strany v centre Washingtonu, aby sa dožadovali prímeria v Pásme Gazy. Informovala o tom agentúra Reuters. Protest zorganizovali tri skupiny mierových aktivistov. Zákonodarcovia, ktorí sa nachádzali vo vnútri budovy, uviedli, že ich polícia z miesta evakuovala.

Demonštranti sa priamo pred vchodom do budovy Demokratického národného výboru (DNC), ktorá sa nachádza neďaleko Kapitolu, chytili pevne za ruky a niektorí z nich skandovali: „Na ktorej strane stojíte?“ Policajti sa snažili protestujúcich z miesta vytlačiť a v jednu chvíľu zrazili jedného z nich zo schodiska pred vchodom. Polícia tiež použila slzotvorný sprej a vystrelila niekoľko projektilov obsahujúcich chemické dráždivé látky, napísal Reuters.

Polícia uviedla, že na mieste „nezákonne a násilne protestovalo“ približne 150 ľudí a šesť policajtov muselo byť ošetrených pre zranenia. „Jedna osoba bola zadržaná za útok na policajta,“ uviedla polícia na sociálnych sieťach.

Organizátori odmietli, že by sa demonštranti uchýlili k násiliu, a vyhlásili, že najmenej 100 účastníkov akcie bolo pri potýčkach s políciou zranených, uviedol denník The Washington Post.

10:00 Traja ozbrojenci dnes zaútočili na kontrolné stanovište pri ceste medzi Jeruzalemom a Betlehemom na okupovanom palestínskom Západnom brehu Jordánu a postrelili pri tom štyroch ľudí. Izraelské sily útočníkov zabili, uviedol denník Haarec.

„Bezpečnostné sily, ktoré pri stanovišti slúžili, zneškodnili troch teroristov. Stalo sa to po tom, čo (útočníci) prišli v podozrivom vozidle a začali na vojakov strieľať,“ uviedla izraelská polícia vo vyhlásení.

Polícia, príslušníci pohraničnej stráže a armáda teraz prehľadávajú okolie kontrolného stanovišťa.

Zdravotnícka služba Magen David Adom uviedla, že v nemocnici skončili štyria zranení, ktorých útočníci postrelili. Jeden z nich je v kritickom stave. Všetci zranení sú príslušníci izraelských bezpečnostných zložiek, napísala agentúra AFP.

8:30 Izraelská armáda uviedla, že pri leteckom údere zničila na severe Pásma Gazy dom vodcu hnutia Hamas Ismáíla Haníja, ktorý trvalo žije v Katare. Podľa armády bol objekt využívaný ako miesto schôdzok vysokých predstaviteľov islamistického hnutia. Izraelskí vojaci pri razii v utečeneckom tábore Šatí blízko mesta Gaza, kde Haníjov dom stál, objavili a zničili veľké množstvo zbraní, napísal denník Haarec.

Hamas podľa serveru The Times of Israel už pred oznámením izraelskej armády uviedol, že letectvo zasiahlo dva domy, ktoré patrili Haníjovi a jeho rodine. Tie stoja v tábore Šatí, ktorý je Haníjovým rodiskom.

Pri pozemnej operácii v utečeneckom tábore ležiacom pri pobreží Stredozemného mora izraelskí vojaci z pozemných jednotiek objavili veľké množstvo zbraní a vybavenia, ktoré podľa armády patrili námorným silám Hamasu. Okrem strelných zbraní a výbušnín bola nájdená aj potápačská výstroj, uviedli izraelské ozbrojené sily podľa agentúr.

7:36 Do oplotenia neďaleko izraelského veľvyslanectva v japonskom hlavnom meste Tokio narazilo vo štvrtok auto. Polícia na mieste zadržala muža – päťdesiatnika. TASR správu prevzala z agentúr AFP a Reuters, ktoré sa odvolávajú na miestne médiá.

Na videozáznamoch je vidieť, ako auto narazilo do oplotenia na križovatke zhruba 100 metrov od budovy veľvyslanectva a prerazilo aj dočasnú bariéru. Jeden policajt utrpel ľahšie zranenia. Muž zadržaný na mieste je podľa médií členom istej pravicovej skupiny.

zväčšiť Foto: SITA/AP tokio japonsko Do oplotenia neďaleko izraelského veľvyslanectva v Tokiu narazilo auto.

Hovorca hasičského zboru uviedol len to, že tiesňové volanie prijali o 11.57 h miestneho času (3.57 h SEČ). Polícia ani izraelské veľvyslanectvo sa k incidentu bezprostredne nevyjadrili. Ako píše AFP, pravicové skupiny v Japonsku nie sú vo všeobecnosti známe tým, že by boli kritické voči Izraelu alebo antisemitské.

V reakcii na prebiehajúci konflikt Izraela s palestínskym militantným hnutím Hamas mnohé krajiny posilnili svoje bezpečnostné opatrenia v okolí izraelských diplomatických mi­sií.

6:48 Bezpečnostná rada OSN v stredu schválila rezolúciu vyzývajúcu na „dlhšie humanitárne prestávky a koridory v celom Pásme Gazy“. Predchádzajúce štyri pokusy o prijatie návrhu rezolúcie neuspeli. TASR správu prevzala z agentúr AP a AFP.

Rezolúciu, ktorú pripravila Malta, podporilo 12 krajín. Spojené štáty, Británia a Rusko sa zdržali hlasovania. Prijatý dokument vyzýva na zavedenie „humanitárnych prestávok a koridorov v celom Pásme Gazy na dostatočný počet dní“, aby sa pomohlo civilistom na obliehanom území.

Ide v poradí o prvé uznesenie súvisiace s prebiehajúcou vojnou Izraela s palestínskym militantným hnutím Hamas v Pásme Gazy, ktoré BR OSN prijala.

Rezolúcia požaduje, aby „všetky strany konfliktu dodržiavali svoje záväzky vyplývajúce z medzinárodného práva, najmä pokiaľ ide o ochranu civilistov, najmä detí“. Vyzýva tiež na okamžité a bezpodmienečné prepustenie všetkých rukojemníkov, najmä detí, zadržiavaných militantmi Hamasu a inými skupinami. Rezolúcia nespomína prímerie ani útok Hamasu na Izrael zo 7. októbra.

5:15 Americký prezident Joe Biden uviedol, že izraelskému premiérovi Benjaminovi Netanjahuovi dal jasne najavo, že jedinou odpoveďou na riešenie izraelsko-palestínskeho konfliktu je dvojštátne riešenie a okupácia palestínskeho Pásma Gazy by bola „veľkou chybou“. Informovala o tom v noci na štvrtok agentúra Reuters. Podľa agentúry AP šéf Bieleho domu povedal, že vojna v Gaze sa skončí, až radikálne islamistické hnutie Hamas stratí schopnosť zabíjať Izraelčanov.

„Myslím, že sa to zastaví, až Hamas prestane mať schopnosť vraždiť,“ povedal Biden novinárom po stretnutí so svojím čínskym náprotivkom Si Ťin-pchingom v Kalifornii. Americký prezident ďalej uviedol, že apeloval na Izrael, aby bol „neuveriteľne opatrný“ počas svojej vojenskej operácie v nemocnici Šifá v meste Gaza. Biden tiež tvrdil, že Hamas spáchal vojnové zločiny tým, že mal svoje vojenské veliteľstvo pod nemocnicou.

Izraelská armáda v noci na stredu uviedla, že v nemocnici Šifá vykonáva „presné a cielené operácie proti Hamasu“ a že v utorok dala úradom v Gaze ultimátum, aby v nemocnici Hamas ukončil všetky vojenské aktivity, čo sa však podľa armády nestalo. Neskôr armáda tvrdila, že vo vnútri našla zbrane, čo podľa nej potvrdzuje, že tam malo štáb palestínske hnutie Hamas. To tvrdenie Izraela odmietlo ako klamstvo.

Nemocnica je od víkendu bez elektriny, pretože sa jej minulo palivo do generátorov. V dôsledku toho podľa miestnych úradov zomreli najmenej tri desiatky pacientov a niekoľko novorodencov, ktorí boli predtým v inkubátoroch. Izrael tvrdí, že do nemocnice doviezol zdravotnícky materiál aj inkubátory. V nemocnici Šifá je niekoľko tisíc ľudí, z toho asi 600 pacientov.

V predchádzajúcich dňoch sa tam ukryli tisíce ľudí pred izraelskou pozemnou operáciou, ktorá sa začala koncom októbra na severe pásma, a bombardovaním, ktorá trvá od 7. októbra a je reakciou na útok, pri ktorom Hamas zabil približne 1200 ľudí. Izraelské akcie doteraz podľa palestínskych úradov zabili vyše 11-tisíc ľudí. Veľká časť osôb ale už z nemocnice Šifá predtým odišla, čo im pred zásahom izraelská armáda umožnila.

Ministerstvo zdravotníctva riadené Hamásom podľa agentúry AFP medzitým tvrdilo, že Izrael zničil časť vchodu do nemocnice pomocou buldozérov. „Izraelské buldozéry zničili časť južného vchodu“ do nemocnice, uviedol úrad v stručnom vyhlásení. Izraelská armáda agentúre oznámila, že vojenský zásah v nemocnici pokračuje.