Ukrajinci sa chcú mať ako Česi a Slováci, nie Rusi, povedal politológ v ruskej TV. Spustila sa hádka

Referuje o tom český portál Novinky.cz.

„Je tu mrkvička, na ktorú Západ láka Ukrajinu. Mrkvička vstupu do EÚ niekedy v budúcnosti v ďalekej dobe a tiež v nekonečnej dobe vstup do NATO,“ začal realisticky Olevič, ktorému je jasné, že sľubované členstvá v oboch blokoch sú ďaleko.

Napriek tomu sa podľa neho Ukrajinci pozerajú radšej na Západ. „Dávajú im takúto perspektívu. Možno budete žiť nie ako Nemci alebo Francúzi, ale ako Východoeurópania, teda rovnako ako Slováci alebo Česi. A to je pre Ukrajincov pozitívny výhľad.“

Rusko podľa neho nedokáže Ukrajincom nič porovnateľné ponúknuť. „A akú mrkvičku ponúka Rusko? Desať tisíc rubľov ľuďom, ktorí žijú v Chersonskej oblasti, perspektívu, že nikdy nebudú mať bezvízový režim a nebudú môcť nikam ísť, neuvidia svojich príbuzných v Európe, ktorých sú tam milióny.“

Rusko musíte milovať, inak vás označia z rusofóba Video O Rusku pre Pravdu hovorí Vladimír Šucha, šéf Zastúpenia Európskej komisie (EK) na Slovensku. / Zdroj: TV Pravda

Jeden z hostí to nevydržal a oponoval mu, že Rusko ponúka iné prednosti. „Ľudí, ktorí sú chytení v pasci chaosu, majú záujem o jediné, o bezpečnosť," povedal. Olevič sa počas hádky snažil ešte diskutujúcich presvedčiť, nech si porovnajú životné podmienku v Rusku a v Českej republike.

Moderátor Andrej Norkin ho ale uťal: „To sme sa dostali trochu do kráľovstva demagógie. Nechcel by som stráviť zvyšok z dvoch minút hádaním sa. Vy ste ukázal svoj uhol pohľadu, ako zle žijú ľudia v Rusku a ako prekrásne v Európe. V tom s vami nebudeme súhlasiť.“

Olevič zjavnej nepravde rozhodne oponoval: „Životné štandardy v Európe sú vyššie ako v Rusku. To je realita.“

Na to mu moderátor odpovedal, že jeho čas vypršal, a ironicky dodal, že pokiaľ sa mu to nepáči, nech sa obráti na redakciu s požiadavkou na celú epizódu s ním, ktorá by sa zaoberala len témou, ako krásne sa žije v Európe a ako hrozne v Rusku.