Gaza v troskách - Najväčšie palestínske mesto bude čoskoro neobývateľné

Možno, že všetkej pozornosti médií a politikov sa teraz dostáva izraelským vojakom a tankom, ktorí na severe Pásma Gazy podnikajú akciu na nemocnicu Šifá, desiatky izraelských práporov však izraelské velenie poverilo inou naliehavou úlohou. O izraelských operáciách v Gaze píše izraelský denník Haarec.

Izrael je vo vojne. Na túto chvíľu cvičil s Američanmi

Sektor po sektore, dom po dome pátrajú a ničia tunely a sklady zbraní. Nepodstupujú zbytočné riziká. Keďže väčšina z viac ako milióna ľudí, ktorí na severe Pásma Gazy žili ešte pred šiestimi týždňami, už utiekla na juh, každá budova, o ktorej sa vojaci domnievajú, že by mohla ukrývať zbrane alebo vstup do podzemnej šachty, je bombardovaná, zrovnaná so zemou ťažkou technikou, alebo oboma.

Už čoskoro môžeme dôjsť do bodu, keď bude v meste Gaza viac izraelských vojakov ako Gazanov a problém vedľajších civilných obetí zanikne, pretože tí, ktorí odísť mohli, už tak urobili. Možnosti Hamasu brániť civilistom opustiť oblasti rýchlo klesá.

Nemalé časti mesta a jeho okolia sú už zničené a je otázkou týždňov, kým sa najväčšie palestínske mesto stane úplne neobývateľným. Mestá boli zničené už skôr, na Blízkom východe aj inde vo svete, v dávnej i modernej histórii. Ale kedykoľvek sa to stane, je to pre národy udalosť úplne otrasná. V prípade Gazy ale, napriek všetkej pozornosti sveta, ktorá sa ku konfliktu upiera, táto skutočnosť uniká pozornosti.

Jeden z dôvodov, prečo sa zatiaľ odchod populácie a skaza mesta Gaza, nedostali toľko do stredu pozornosti, je, že Hamas nechce aby palestínske obyvateľstvo a širší arabský svet videli, čo zaniklo kvôli brutálnemu útoku na Izrael.

Zmyslom konfrontácií, ktoré Hamas vytvoril okolo Šify a ďalších nemocníc, je sčasti zakryť túto skutočnosť. Ale akonáhle budú nemocnice evakuované a nebudú už ďalšie zhluky civilistov, ktoré by Hamas použil, nebude z toho, čo z Gazy zostane, úniku.

Útok teroristov z Hamasu na účastníkov hudobného festivalu v Izraeli 7. októbra

Izrael stojí na prahu naplnenia svojho cieľa – zničenie vojenských kapacít Hamasu. A keďže hnutie po 16 rokoch svojej vlády nad Pásmom Gazy rozšírilo svoju vojenskú infraštruktúru medzi civilné štruktúry mesta aj pod ne, neexistovala iná cesta, než zničenie mesta Gaza.

Izraelská vláda prvýkrát oznámila svoje vojnové ciele 13. októbra, kedy armáda prvýkrát vyzvala, aby sa všetci, ktorí žili na severe, presunuli južne od údolia, ktoré Pásmo Gazy pretína.

Až Izrael týmto ľuďom umožní návrat späť na sever, nebudú mať sa mať do čoho vrátiť, pokiaľ sa nezdvihne masívna vlna medzinárodnej pomoci k obnove mesta. Izraelské sily teraz stoja na hromade trosiek toho, čo predtým bývalo mestom Gaza. Sága o nemocnici Šifá čoskoro skončí a posledný z civilistov v meste sa presunie na juh. Až potom sa prejavia dôsledky toho, čo sa stalo.

Čo urobí Izrael so zničeným mestom? Vznikne plán, ktorý dovolí obyvateľom vrátiť sa a znovu ho vybudovať, alebo sa krajná pravica vráti k svojmu snu nahradiť ich osadníkmi? Bude Izrael rovnakou mierou ničiť aj iné mestá v pásme Gazy? Je toto nová cena za krutosti Hamasu proti Izraelčanom?

Čo z toho svet vyvodí, keď uvidí, čo sa stalo? Bude medzinárodná komunita naďalej rozdelená medzi tých, ktorí prijali, že Izrael nemal inú možnosť, než po útokoch Hamasu zo 7. októbra tvrdo udrieť, a tých, ktorí budú Izrael v každom scenári vnímať ako zlého agresora? Alebo sa bude zničenie mesta Gaza zdať neprimerané aj tým, ktorí sú pripravení vypočuť si izraelské argumenty?

Zareaguje arabský svet na prípad Gazy s oneskorením a zvráti svoje snahy normalizovať vzťahy s Izraelom? Alebo to pre arabské národy bude jednoducho jedno z ďalších miest zničených v nedávnej histórii, ako Homs, Halab alebo Hamá v Sýrii a Fallúdža a Mosul v Iraku? Predsa len Liga arabských štátov minulý týždeň pozvala sýrskeho prezidenta Bašára Asada, mäsiara z Homsu a Halabu a syna mäsiara z Hamy na svoj krízový summit o Pásme Gazy.

Ako chce Izrael znížiť civilné obete v Gaze? Odpovedá veľvyslanec

A predovšetkým: Čo to bude znamenať pre Palestínčanov? Bude zničenie Gazy živnou pôdou nenávisti voči Izraelu pre ďalšie generácie, alebo padne vina na Hamas za to, že od Izraela vynútil takú reakciu?

Niektorí na oboch stranách prirovnali vyhnanie milióna Gazanov k druhej nakbe (vysídlenie státisícov Palestínčanov počas prvej izraelsko-arabskej vojny v 40. rokoch 20. storočia), a to je vzhľadom na podobnosť scén nevyhnutné.

Na druhej strane reakcia mnohých Palestínčanov bola oveľa komplikovanejšia. Na Západnom brehu Jordánu napriek násilným provokaciám osadníkov nezačína žiadna tretia intifáda. Komunita izraelských Arabov nijako nepovstala a namiesto toho, aspoň podľa prieskumov, preukazuje veľkú mieru solidarity so zvyškom izraelskej spoločnosti. Ide o skutočnú zmenu v ich prístupe voči Izraelu aj sebe samým, alebo si ich hnev časom nájde cestu na povrch?

Vojna má do svojho konca ešte ďaleko a žiadna z týchto otázok zatiaľ nemá odpoveď. Rovnako ako 7. október všetko zmenil aj zničenie mesta Gaza je udalosťou, ktorá nezvratne zmení realitu spôsobom, ktorý zatiaľ nemôžeme predpovedať.