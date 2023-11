ONLINE: Dodávky munície Ukrajine sa znížili, priznal Zelenskyj

Dodávky munície pre Kyjev sa po vypuknutí bojov medzi Izraelom a Hamasom znížili. "Nie je to tak, že by USA povedali: 'Ukrajine nič nedáme', ale každý bojuje o zásoby sám, taký je život," povedal ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.

7:35 Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vo štvrtok vyjadril optimizmus v súvislosti s nedávnym stretnutím amerického prezidenta Joea Bidena a jeho čínskeho kolegu Si Ťin-pchinga.

„Chápeme, že táto skutočnosť je pre nás dobrá – ich stretnutie,“ povedal Zelenskyj novinárom v Kyjeve po tom, ako lídri USA a Číny rokovali v Kalifornii, kde sa dohodli na obnovení vzájomnej vojenskej komunikácie.

Čína odmieta odsúdiť ruskú inváziu na Ukrajinu a od začiatku vojny vo februári 2022 prehĺbila svoju hospodársku, diplomatickú a vojenskú spoluprácu s Moskvou. Spojené štáty stoja na čele podpory Západu pre Ukrajinu na bojisku a poskytli jej viaceré balíky finančnej i vojenskej pomoci.

Zelenskyj povedal, že nemôže potvrdiť, či Biden a Si diskutovali o konflikte na Ukrajine, ale naznačil, že takmer dva roky trvajúci konflikt bol „určitým spôsobom“ spomenutý.

6:15 Dodávky kľúčových delostreleckých granátov na Ukrajinu sa po vypuknutí bojov medzi Izraelom a palestínskym militantným hnutím Hamas v októbri znížili. Uviedol to vo štvrtok ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj podľa agentúry AFP.

Izrael, ktorý dostáva vojenskú podporu od USA, neúnavne útočí na Pásmo Gazy odvtedy, ako bojovníci Hamasu 7. októbra bezprecedentným spôsobom vtrhli do južnej časti Izraela a začali vraždiť ľudí, predovšetkým civilistov.

„Naše dodávky sa znížili,“ povedal Zelenskyj novinárom, pričom mal na mysli najmä granáty kalibru 155 milimetrov, ktoré sa vo veľkej miere používajú na východnej a južnej frontovej línii na Ukrajine, a zdôraznil, že dodávky „sa naozaj spomalili“.

„Nie je to tak, že by USA povedali: Ukrajine nič nedáme. Nie! Je to tak, že každý bojuje o (zásoby) sám. Taký je život. Nehovorím, že je to pozitívne, ale taký je život a my musíme brániť to, čo je naše,“ povedal novinárom ukrajinský prezident.

Rusko aj Ukrajina sa snažia udržať a zabezpečiť si zásoby delostreleckej munície po takmer dvoch rokoch intenzívneho vzájomného ostreľovania sa z batérií vzdialených od seba niekoľko kilometrov.

Južná Kórea tvrdí, že ruský spojenec Pchjongjang poslal Rusku milión delostreleckých nábojov na podporu vojny proti Ukrajine výmenou za poradenstvo v oblasti družicovej technológie.

Nemecko medzitým tento týždeň oznámilo, že EÚ nesplní ročný cieľ poslať milión delostreleckých nábojov na Ukrajinu, hoci sa blok snaží zabezpečiť dodávky zbraní pre Kyjev.

„Teraz sú sklady prázdne alebo existuje zákonné minimum, ktoré vám konkrétny štát nemôže poskytnúť,“ povedal Zelenskyj novinárom v Kyjeve. „A to nestačí,“ dodal. Prezident však ocenil úsilie Spojených štátov o zvýšenie výroby.

Rusko ani Ukrajina už rok nedosiahli žiadne významné územné zisky, pričom najvyšší veliteľ ukrajinskej armády uviedol, že boje sa dostali do patovej situácie.