ONLINE: Izrael podľa Netanjahua hľadal v nemocnici Šifá rukojemníkov

Izraelskí vojaci hľadali v nemocnici Šifá rukojemníkov. Netanjahu tvrdí, že to bol jeden z dôvodov vstupu do najväčšej nemocnice v Gaze. Podľa denníka Haarec izraelská armáda blízko Šífá našla telo jednej z unesených izraelských vojačiek.

8:55 Izraelská armáda uviedla, že v noci na piatok v Pásme Gazy zasiahla ďalšie pozície Hamasu, bojovala s palestínskymi ozbrojencami a objavila sklad zbraní ďalšej palestínskej radikálnej skupiny, kde sa okrem iného nachádzali rakety iránskej výroby. Napísal o tom spravodajský web The Times of Israel (ToI). Tieto údaje z vojnovej zóny nemožno nezávisle overiť.

Izraelské letectvo v noci podniklo niekoľko vzdušných úderov na pozície Hamasu, zatiaľ čo elitná bojová jednotka v severnej časti Pásma Gazy podnikla raziu na stanovišti Palestínskeho islamského džihádu (PIJ). Na mieste údajne našla rakety iránskej výroby Badr-3, drony a ďalšie zbrane. Podľa ToI má raketa Badr-3 odhadovaný dosah 160 kilometrov a môže niesť nálož s hmotnosťou 240 kilogramov. Niektoré z rakiet boli podľa ToI privezené do Izraela na výskumné účely. Stanovište PIJ armáda následne zničila.

Ďalšie izraelské jednotky bojovali proti ozbrojencom Hamasu, ktorí sa podľa oznámenia armády ukrývali v škole. Pri prestrelke podľa Izraelských obranných síl zahynulo niekoľko palestínskych ozbrojencov a armáda na mieste rovnako objavila zbrane.

Izraelskí výsadkári a ďalšie pozemné jednotky medzitým v noci podnikli razie zacielené na niekoľko ďalších pozícií Hamasu. Pri akcii podľa armádneho vyhlásenia našli útočné pušky, výbušné zariadenia, ručné protitankové granátomety (RPG) a iné zbrane.

7:30 Potenciálna dohoda medzi palestínskym militantným hnutím Hamas a Izraelom, ktorú sprostredkováva Katar a Egypt, okrem iného zahŕňa prepustenie 50 rukojemníkov zajatých radikálmi po útoku na Izrael, ako aj dočasné prímerie v Pásme Gazy. Pre tlačovú agentúru DPA to vo štvrtok potvrdil zdroj oboznámený s rokovaniami.

Podľa citovaného zdroja by dohoda viedla k troj- až päťdňovej prestávke v bojoch v palestínskej enkláve, kde Izrael podniká intenzívne letecké i pozemné útoky s cieľom zlikvidovať Hamas.

Izrael by výmenou za 50 rukojemníkov prepustil 75 palestínskych žien a detí, ktoré sú zadržiavané v izraelských väzniciach, potvrdili egyptské bezpečnostné zdroje.

Dohoda zároveň predpokladá zvýšenie humanitárnej pomoci pre Palestínčanov. Podľa zdroja by cez hraničný priechod Rafah do Pásma Gazy denne prúdilo až 200 kamiónov s pomocou, ako aj cisterny s palivom, pre nedostatok ktorého prestali fungovať zdravotnícke zariadenia i telekomunikačné služby.

Hnutie Hamas podľa zdroja s týmito bodmi dohody v zásade súhlasilo. Rokovania o možnej dohode pokračujú už niekoľko týždňov. Na strane Izraela sa ich zúčastňuje aj jeho najväčší spojenec – Spojené štáty.

6:51 Sýria v noci na piatok podľa svojho vyhlásenia zostrelila niekoľko izraelských rakiet vypálených z Golanských výšin smerom k predmestiu metropoly Damask. Informuje o tom agentúra Reuters. Napísala tiež, že pri útoku izraelského dronu v Džaníne na Západnom brehu zomreli traja Palestínčania. Tak Západný breh, ako aj väčšiu časť Golanských výšin Izrael v rozpore s medzinárodným právom okupuje.

Sýrska armáda uviedla, že sa jej väčšinu izraelských rakiet podarilo zostreliť, niekoľko ich ale spôsobilo materiálne škody. Aké, Damask nespresnil. Izrael, ktorý v posledných týždňoch na ciele v Sýrii útočil opakovane, vec nekomentoval. Minulý týždeň ale uviedol, že dron so Sýriou zasiahol školu v prímorskom izraelskom meste Ejlat.

K zásahu Izraela na Západnom brehu Reuters zatiaľ nezverejnil žiadne podrobnosti. Server denníka Haarec s odvolaním sa na palestínske zdroje informoval o dvoch mŕtvych a siedmich zranených. Napísal tiež, že izraelské sily obkľúčili jednu z miestnych nemocníc.

6:45 Jedným z dôvodov, prečo Izrael vstúpil do nemocnice Šifá v Pásme Gazy, bolo podľa premiéra Benjamina Netanjahua to, že mal silné indície, že by tam mohla byť aspoň časť rukojemníkov. Netanjahu to povedal v rozhovore s televíziou CBS. Žiadni rukojemníci sa tam však nenašli. Ďalšej americkej televízii ABC zase americký minister zahraničia Antony Blinken povedal, že USA dali Izraelu najavo, že nemôže znovu okupovať Pásmo Gazy.

„Ak tam boli, boli odvedení,“ povedal Netanjahu o možnom zadržiavaní rukojemníkov v najväčšej nemocnici v Gaze. Izrael podľa neho má aj ďalšie spravodajské informácie o rukojemníkoch, považuje ale za lepšie o nich teraz nehovoriť.

Telo jednej unesenej – 65-ročnej ženy – izraelskí vojaci našli blízko nemocnice. Podľa zdravotníkov v Šifá z márnice v nemocnici odniesli mnoho ďalších tiel. Izraelská armáda to podľa serveru denníka The Times of Israel nepotvrdila, ani nevyvrátila.

Palestínski ozbrojenci do Gazy po útoku na Izrael zo 7. októbra zavliekli zhruba 240 rukojemníkov. Teraz ide o prepustenie aspoň časti z nich výmenou za ústupky Izraela, ku ktorým by malo patriť aj prerušenie bojov v Gaze, na ktorú Izrael v odvete útočí.

„Ak sa nám podarí dostať späť našich rukojemníkov, budeme mať dočasné prímerie,“ povedal k tomu Netanjahu, podľa ktorého je dohoda o rukojemníkoch bližšie ako pred začatím izraelskej pozemnej operácie v úzkom pobrežnom pásme, kde žije na 2,3 milióna Palestínčanov. Možnú dohodu nechcel podrobnejšie komentovať.

Izraelský premiér v rozhovore tiež povedal, že jeho krajina nechce Gazu po vojne okupovať, chce ale zabezpečiť jej demilitarizáciu a deradikalizáciu. „Chceme mať celkovú vojenskú zodpovednosť, aby sme zabránili opätovnému výskytu teroru,“ doplnil.

Ďalšiu okupáciu pásma, ktoré už Izrael v minulosti okupoval, odmieta aj Washington. Blinken to podľa svojich slov povedal priamo Netanjahuovi. Zároveň pripustil, že môže byť prechodné obdobie, keď „bude pre Gazu zabezpečená bezpečnosť“.

Šéf americkej diplomacie tiež zdôraznil, že k trvalému mieru je potrebné, aby boli zabezpečené politické práva Palestínčanov. V rozhovore s izraelským opozičným lídrom Bennym Gancom, ktorý teraz s Netanjahuom zasadá vo vojnovom kabinete, vyzval, aby Izrael naliehavo prijal opatrenia na ukončenie násilia izraelských osadníkov voči Palestínčanom na Západnom brehu. Toto územie, na ktorom má v budúcnosti vzniknúť palestínsky štát, Izrael od roku 1967 vojensky okupuje.

Útok palestínskeho radikálneho hnutia Hamas na Izrael si vyžiadal približne 1 200 životov, hlavne civilistov. Izraelská odveta pripravila o život vyše 11 500 ľudí; približne 4 700 z nich boli deti.

Netanjahu povedal, že sa Izrael snaží počet civilných obetí minimalizovať, je ale bohužiaľ neúspešný. Dôvodom je podľa neho aj to, že Hamasu na životoch Palestínčanov nezáleží.