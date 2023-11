Pavel: Od revolúcie sme urobili veľký skok dopredu, je čo oslavovať

Podľa českého prezidenta sa ktokoľvek hrubo mýli, ak by sa domnieval, že víťazstvo demokracie je tu navždy. „K určitému oslabovaniu demokracie dochádza aj v krajinách, kde by sme to ešte pred pár rokmi ani myšlienkou nepripustili. Domnievať sa, že ČR v tomto bude výnimka, by bola ilúzia,“ povedal Pavel. Ak chce Česko byť slobodnou a bezpečnou krajinou, musí pre to podľa neho niečo urobiť.

Čítajte viac Čaputová: Demokracia nie je dokonalá, na rozdiel od totality ju možno formovať

Vo všetkých demokratických krajinách je podľa prezidenta určitá skupina ľudí, pre ktorých nemá sloboda a demokracia taký obsah vzhľadom na ich sociálne a ekonomické podmienky, ako pre ľudí zo strednej a vyššej triedy. Ich príjmy a možnosti sa však podľa jeho slov až tak nelíšia od toho, čo v ČR bolo pred rokom 1989.

Český prezident si preto myslí, že spoločnosť musí byť solidárna a pamätať na tých, ktorí nemali to šťastie alebo nie sú tak vybavení schopnosťami, aby boli úspešní. „Civilizovanosť akejkoľvek spoločnosti sa meria tým, do akej miery je schopná postarať sa o svojich slabších, či už sociálne slabších alebo ľudí s rôznym stupňom postihnutia,“ dodal Pavel.

Čaputová: Sloboda a demokracia nie je samozrejmosťou Video

Prezident pripomenul, že pred novembrom 1989 bol príslušníkom Československej ľudovej armády a niekoľko rokov aj členom Komunistickej strany Československa. „Napriek tomu, že som nebol nadšený, ako sa ten vývoj u nás uberá, nebol som medzi tými, ktorí sa postavili do čela odporu,“ pripustil. Je však rád, že dostal možnosť podieľať sa na budovaní českej spoločnosti po roku 1989. „Som hrdý na to, čo sme za tých viac než 30 rokov dosiahli,“ zdôraznil.

Fiala: Demokracia je taká silná, akí silní sú občania

Demokracia je podľa českého premiéra Petra Fialu taká silná, akí silní sú občania v nej žijúci – do akej miery sú demokratmi a ako veľmi chcú žiť v slobode. Pri príležitosti Dňa boja za slobodu a demokraciu to napísal v piatok na sociálnej sieti X. Na oslavách sa pre chorobu tento rok nezúčastnil osobne.

Sloboda aj demokracia sú podľa slov Fialu krehké a neustále sa ich snaží niekto oslabiť. „Prekážajú všetkým tým, ktorí nechcú rešpektovať pravidlá, snažia sa spoločnosť ovládnuť vo svoj prospech, nemajú úctu k druhým, diskusiu považujú za zdržiavanie a slobodnú spoločnosť za prekážku pre svoje ciele,“ vyhlásil český premiér. Demokracia preto musí podľa neho neustále viesť zápas o to, aby sa udržala, a je tak terčom dezinformácií, populistov a diktátorov.

Predseda českej vlády dodal, že 17. november je preňho najkrajší štátny sviatok, lebo zmenil nielen jeho život, ale bol rozhodujúcim zlomom v dejinách, ktorý doteraz ovplyvňuje súčasnosť. Priniesol slobodu, nezávislosť a demokraciu, bez ktorých by nebolo bezpečie ani prosperita, dodal Fiala.

Foto: TASR, Barbora Vizváryová ČR Praha Nežná revolúcia oslavy Na snímke predsedníčka Poslaneckej snemovne Parlamentu ČR Markéta Pekarová Adamová a predseda Senátu Miloš Vystrčil prišli spoločne položiť kvety a zapáliť sviečky k pamätníku Nežnej revolúcie na Národní ulici 17. novembra 2023.

K pamätníku Nežnej revolúcie na Národnej ulici v Prahe osobne prišli mnohí českí politici vrátane šéfov oboch komôr českého parlamentu. „Mali by sme si uvedomiť, že to nie je len o nás samých, ale aj o ľuďoch okolo nás, ktorí na tom zďaleka tak dobre nie sú a myslieť aj na nich a byť vďační za to, čo máme,“ upozornil predseda Senátu Miloša Vystrčila. Ľudia by tiež podľa neho mali byť odvážnejší a jasne pomenovávať veci, ktoré sú buď nepravdivé, manipulatívne alebo populistické.

Pre predsedníčku Poslaneckej snemovne Markétu Pekarovú Adamovú je dnešný deň jedným z najkrajších v roku. „To, že dnešnú dobu niekto nazýva novou totalitou, je len jeho manipulácia a snaha získať na tom svoj vlastný prospech,“ dodala. Pojem „nová totalita“ často vo vystúpeniach v snemovni používa šéf opozičného hnutia ANO Andrej Babiš.