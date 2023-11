Rusko nehodlá zatvoriť svoje okno do Európy, povedal Putin

Rusko nemieni zatvoriť svoje okno do Európy. Zložité obdobie momentálne prežíva vo vzťahu s európskymi elitami, nie však s európskou spoločnosťou. Podľa agentúry TASS to uviedol ruský prezident Vladimir Putin.

„Nechceme s nikým prerušovať vzťahy. Nič nezabuchneme, ani dvere, ani okná,“ povedal Putin na medzinárodnom kultúrnom fóre v Petrohrade, ktorý je historicky označovaný za geografické i kultúrne okno Ruska do Európy či na Západ. „Nemáme žiadny konflikt s európskou spoločnosťou“, ale „s európskymi elitami prežívame ťažké časy“, dodal.

Európska únia a mnohé západné krajiny uvalili na Rusko a jeho politikov sankcie v dôsledku ruskej agresie proti Ukrajine. Na samotného Putina vydal v marci Medzinárodný trestný súd (ICC) zatykač v súvislosti s obvinením z vojnových zločinov.

Ruský prezident ďalej uviedol, že pomyselné okno do Európy by bolo potrebné zatvoriť v prípade zlého počasia. To však nepanuje, čo podľa neho dokazujú dobré výsledky ruskej ekonomiky.

Moskva napriek sankciám zverejňuje pozitívne ekonomické údaje, ktoré je však ťažké nezávisle overiť. Teraz Putin povedal, že ekonomický rast Ruska za tento rok presiahne tri percentá. „A teraz nebudem hovoriť, ako je to v európskych krajinách, aby to nevyzeralo ako arogancia alebo vystatovanie,“ povedal Putin.