Ukrajina získava od západných darcov české prieskumné drony

Nemecká vláda dodala Ukrajine sedem prieskumných dronov Primoco One 150. Zaujímavé je, že ich výrobca sídli v Česku a Ukrajina už tieto drony v minulosti dostala – tiež prostredníctvom zahraničných darcov.

Česká spoločnosť Primoco prevádzkuje letisko Písek – Krašovice približne 100 km od Prahy. Do roku 1995 tam bola vojenská základňa, z ktorej počas socializmu operovali najprv vrtuľníky Mi-1 a Mi-4 a potom bezpilotné prieskumné prostriedky Tu-143. Drony sa tam vrátili v roku 2019, kedy sa novým vlastníkom letiska stala firma Primoco.

Drony, ktoré teraz poskytla Ukrajine nemecká vláda, sú určené na prieskum a sledovanie pohybov nepriateľa. Stroj má dĺžku 3,65 m a rozpätie 4,85 m. Hmotnosť je 150 kg. Primoco One 150 tak nepatrí medzi najmenšie drony. Pohybuje sa rýchlosťou 100 až 150 km/h a jeho dolet je až 2000 km. Spojenie s pozemnou riadiacou stanicou však udrží len na 200 km, takže by sa mal pohybovať maximálne do tejto vzdialenosti. Vo vzduchu sa udrží až 15 hodín.

Stroj potrebuje na štart dráhu dlhú 300 metrov. Štart, pristátie i let do cieľovej oblasti môže prebiehať automaticky podľa vopred nastavených parametrov. Výškový dostup je 3300 m a dron unesie náklad do hmotnosti 30 kg. Ten môžu tvoriť kamery pre denné i nočné videnie či lidar na mapovanie povrchu.

Presne pred rokom, v novembri 2022, poskytlo Ukrajine šesť dronov tohto typu aj Luxembursko. Malá krajina patrí k zakladajúcim členom NATO, no má len necelú tisícku profesionálnych vojakov. Napriek tomu poskytla v pomere k svojej veľkosti významnú pomoc – 28 terénnych vozidiel Humvee, 20 ťažkých guľometov kalibru 12,7 mm, 50 terminálov na satelitnú komunikáciu, 470 okuliarov na nočné videnie, 400 rakiet kalibru 122 mm do raketometov Grad a spomínaných šesť dronov.

Bezpilotné prostriedky Primoco One 150 sa predali viacerým európskym zákazníkom, bo firma ich identitu nezverejňuje. Ich používatelia tak nie sú známi, okrem uvedených prípadov, kedy sa dostali na Ukrajinu.