ONLINE: USA, Izrael a Hamas majú predbežnú dohodu o prímerí. Biely dom tvrdí, že ešte len na nej pracujú

3:58 Hovorca izraelskej ambasády vo Washingtone sa k informáciám amerického denníka o uzavretí dohody o prímerí v sobotu neskoro večer odmietol vyjadriť. Agentúra Reuters s odvolaním sa na hovorkyňu Bieleho domu v noci uviedla, že dohoda zatiaľ nebola dosiahnutá, USA však tvrdo pracujú na tom, aby sa tak stalo.

3:10 Izrael, Spojené štáty a Hamas podľa denníka The Washington Post (WP) dosiahli predbežnú dohodu o pozastavení vojny a prepustení desiatok rukojemníkov. Boje medzi Izraelom a palestínskym radikálnym hnutím majú byť prerušené na najmenej päť dní, prepustených má byť postupne 50 alebo viac rukojemníkov. Predbežná dohoda počíta aj s navýšením humanitárnej pomoci pre Palestínčanov v Pásme Gazy.

Prepúšťanie rukojemníkov – žien a detí – by sa podľa šesťstranovej dohody, ktorú WP označuje za podrobnú, mohlo začať v najbližších niekoľkých dňoch, ak sa na poslednú chvíľu neobjavia komplikácie.

Základy dohody vznikli počas niekoľkotýždňových rokovaní v katarskom Dauhe medzi Izraelom, USA a Hamásom, ktorý zastupovali katarskí činitelia, napísal WP s odvolaním sa na diplomatov. Do poslednej chvíle ale nebolo jasné, či Izrael bude súhlasiť s pozastavením svojej ofenzívy v Gaze, ktorou reaguje na krvavý útok Hamasu zo 7. októbra.

Hovorca izraelskej ambasády vo Washingtone sa k informáciám amerického denníka v sobotu neskoro večer odmietol vyjadriť. Izraelský premiér Benjamin Netanjahu opakovane naznačil, že sa o prepustenie aspoň časti rukojemníkov za ústupky jeho krajiny rokuje, podrobnosti zatiaľ ale oznámiť nechcel. Hamas a ďalšie radikálne palestínske skupiny v októbri do Gazy z Izraela uniesli okolo 240 ľudí.

Podľa WP práve obavy o osud rukojemníkov, z ktorých dvoch izraelské sily v posledných dňoch našli mŕtvych, spolu rýchlo rastúcim počtom palestínskych civilných obetí zvýšili tlak na Netanjahua a jeho vládu. K okamžitému prerušeniu bojov navyše vyzvalo viac ako 100 krajín, a to vrátane najdôležitejšieho spojenca Izraela, ktorým sú Spojené štáty.

3:00 Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) sa pokúsi čo najskôr evakuovať zvyšných pacientov z nemocnice Šifá v Pásme Gazy. Je ich tam 291, vrátane 32 malých detí v „extrémne kritickom stave“. WHO o tom informovala na sieti X. Tím WHO nemocnicu, do ktorej pred niekoľkými dňami vnikli izraelskí vojaci, navštívil v sobotu. Najväčšie zdravotnícke zariadenie v Gaze sa podľa neho stalo „zónou smrti“.

Tím zložený zo zástupcov WHO a niekoľkých ďalších organizácií, ktorý svoju „vysoko rizikovú“ misiu koordinoval s izraelskou armádou, v Šife strávil asi hodinu. Situáciu v zariadení neskôr označil za zúfalú. „Boli viditeľné stopy po ostreľovaní a streľbe. Tím videl pri vchode do nemocnice masový hrob a bolo mu povedané, že je v ňom pochovaných viac ako 80 ľudí,“ uviedla WHO, podľa ktorej okrem iného pre nedostatok čistej vody, potravín a liekov Šifá v podstate prestala fungovať ako zdravotnícke zariadenie.

Napriek tomu v budovách jednej z predtým najlepších nemocníc v Gaze, kde sa teraz na chodbách hromadí odpad, čo zvyšuje riziko infekcií, zostáva 291 pacientov a 25 zdravotníkov. „Medzi pacientmi je 32 malých detí v extrémne kritickom stave, dvaja ľudia na jednotke intenzívnej starostlivosti bez (pľúcneho) ventilátora a 22 ľudí, ktorí potrebujú dialýzu a ktorých prístup k život zachraňujúcej liečbe bol vážne ohrozený,“ konštatovala WHO.