Európskej únii sa nepodarí splniť jej plán dodať Ukrajine do marca budúceho roka jeden milión kusov delostreleckej munície, povedal pred niekoľkými dňami nemecký minister obrany Boris Pistorius.

EÚ tento rok v marci pôvodne prisľúbila, že Ukrajine v priebehu 12 mesiacov dodá milión kusov munície. Časť mala poskytnúť zo svojich zásob a časť pre Ukrajinu zaobstarať cestou spoločných nákupov a zvýšením priemyselných kapacít. Už pred časom sa však začínali objavovať správy, že doteraz bolo dodaných len asi 300 000 kusov a že sa cieľ pravdepodobne nepodarí splniť. Horšie však podľa Politica je to, že Severná Kórea podľa správ médií od augusta vyviezla do Ruska 1 milión kusov munície. EÚ dodá na Ukrajinu milión delostreleckých granátov, nie však do marcového termínu, povedal pre Politico výkonný riaditeľ Európskej obrannej agentúry Jiří Šedivý.

„Dlhodobo sme presadzovali, že ak nie je dostatok munície alebo nie je dostatok vybavenia v EÚ, tak to kúpme niekde inde a dajme Ukrajine,“ povedal Rinkēvičs, ktorý bol 12 rokov lotyšským ministrom zahraničných vecí a v súčasnosti ako prezident zastupuje krajinu v medzinárodných vzťahoch. „Teraz je dôležité, aby Ukrajina pokračovala v boji a Ukrajina dostala to, čo potrebuje.“

Otázka, či by všetku muníciu mali vyrábať spoločnosti v EÚ (a Nórsku), bola podľa Politica sporná už od začiatku tejto iniciatívy. Francúzsko, ktoré má najväčší obranný sektor v európskom bloku, presadzovalo prísne limity na možnosť získavať muníciu z krajín mimo EÚ, zatiaľ čo iné štáty, vrátane Švédska a pobaltských krajín, boli otvorenejší v prípade nákupu nábojov z oblastí mimo Európy.

Rinkēvičs uviedol, že nie sú ani tak problémom výdavky na obranu, keďže krajiny EÚ ich zvyšujú, ale kde nájsť vybavenie na prezbrojenie obranných síl a doplnenie zásob. Vojna na Ukrajine podľa neho potrvá dlhšie, ako sa dalo pred rokom a pol predpovedať a treba tiež budovať „naše kapacity“.

„Musíme sa vážne zamyslieť, ako funguje európsky obranný priemysel a aké má tento problém riešenie,“ povedal pre Politico.

Lotyšský prezident uviedol, že sa obáva aj toho, že problémy v EÚ by mohli mať vplyv na USA, kde pomoc Ukrajine tiež čelí politickým ťažkostiam.

„Keď hovorím s Američanmi, trochu ma znepokojuje, že žijú v predstave, že Európa nedáva dosť, aj keď v skutočnosti míňame viac na Ukrajinu, ak skombinujeme vojenské a ďalšie druhy programov, než Spojené štáty,“ povedal Rinkēvičs.

„Ak budú opäť počuť, že Európa nie je schopná vyrobiť dostatok munície alebo poskytnúť dostatočnú finančnú podporu, bude to mať určitý negatívny dopad aj na diskusiu v Spojených štátoch, pretože sa objaví argument, že ‚Pozrite sa, chlapci, ak Európa nerobí dosť alebo ak je to Európe jedno, potom by nám to malo byť jedno‘,“ povedal pre Politico.

Šéf európskej diplomacie Josep Borrell nevidí až taký problém vo výrobe munície, ale v exporte do tretích krajín a preto Brusel apeluje na členské štáty EÚ, aby zmenili svoje priority a uprednostnili výrobu pre Ukrajinu, uviedlo Politico.