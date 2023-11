Jedna ponorka zasiahne 160 cieľov: Francúzsko otestovalo novú balistickú raketu

Francúzske ozbrojené sily uviedli, že úspešne vyskúšali novú raketu M51.3 určenú na vypúšťanie z jadrových ponoriek. V tomto prípade ale test prebehol z pozemnej základne. Bola to vôbec prvá skúška nového typu rakety M51.3.

Raketu vypustili 18. novembra zo základne na juhozápade Francúzska a dopadla do severnej časti Atlantického oceánu. Jej let monitorovali radary a tiež špeciálna loď Monge určená na sledovanie trajektórií rakiet. „Test potvrdil dôležitý vývoj rakety, ktorá prispeje k udržaniu dôveryhodnosti nášho odstrašujúceho potenciálu v nasledujúcich desaťročiach,“ uviedlo francúzsko ministerstvo obrany. To je podľa vyhlásenia dôležité aj vzhľadom na zhoršujúce sa medzinárodné podmienky.

Tichí zabijaci. NATO ukázalo, ako loví ponorky Video Manévre Dynamic Manta 23: Námorné sily z deviatich krajín sa zúčastňujú každoročného protiponorkového bojového cvičenia pri pobreží talianskej Sicílie. / Zdroj: NATO

„Dopadová zóna bola v severnom Atlantiku, stovky kilometrov od akéhokoľvek pobrežia. Test bol vykonaný bez jadrovej hlavice a v prísnom súlade s medzinárodnými záväzkami Francúzska,“ dodalo ministerstvo.

Raketa M51.3 je najnovšou verziou striel M51, ktoré Francúzsko zaviedlo do služby v roku 2010. Tvoria hlavnú výzbroj štyroch jadrových ponoriek triedy Triomphant. Každá ponorka nesie 16 takýchto rakiet. Technické údaje M51.3 nie sú známe, uvádza sa iba, že má väčší dolet ako predchádzajúce verzie a tiež je účinnejšia pri prekonávaní nepriateľskej obrany proti balistickým strelám.

zväčšiť Foto: Alabordache francuzska ponorka Le Temeraire Francúzska ponorka Le Téméraire triedy Le Triomphant. Z paluby tejto ponorky vypustili raketu M51 pri jednom z predchádzajúcich testov v júni 2020.

Rakety M51 sú trojstupňové a používajú motory z vesmírnych rakiet Ariane 5. Majú dĺžku 12 metrov, priemer 2,3 metra a hmotnosť 52 ton. Dosahujú rýchlosť až 25 Machov, čo je 25-násobok rýchlosti zvuku. Ich dolet je utajovaný, ale odhaduje sa okolo 8-tisíc až 10-tisíc km.

Každá raketa nesie 6 až 10 hlavíc s účinnosťou až 300 kiloton. Hlavice sa navádzajú samostatne na rôzne ciele a sú schopné pri zostupe manévrovať, čo komplikuje ich zachytenie protiraketovou obranou. Jedna ponorka triedy Triomphant tak dokáže zasiahnuť týmito hlavicami až 160 rôznych cieľov.

Hlavice schopné manévrovať vyvíjajú viaceré štáty vrátane Ruska. Francúzsko vykonalo prvý test rakety M51 v novembri 2006. V posledných rokoch uskutočnilo tri úspešné skúšky – v júni 2020 z ponorky, v apríli 2021 z pozemnej základne a v apríli 2023 z ponorky. Toto bol prvý test verzie 51.3.