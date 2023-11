Najväčší postup za niekoľko mesiacov. Kyjev vytláča Rusov z ľavého brehu Dnepra

Ukrajinským silám sa podarilo v Chersonskej oblasti na juhu Ukrajiny zatlačiť ruské vojská tri až osem kilometrov ďalej od ľavého brehu rieky Dneper. Podľa serveru Ukrajinska pravda to v televízii povedala hovorkyňa južného velenia ukrajinskej armády Natalja Humenjuková. Ruské sily podľa nej už nemôžu ostreľovať pravý breh z mínometov, aj keď pokračujú v paľbe pomocou iných zbraní.

„Predbežné čísla sa menia od troch do ôsmich kilometrov v závislosti od špecifikácií geografie a od krajinnej povahy ľavého brehu,“ uviedla Humenjuková. Podobné vyhlásenia nemožno priamo nezávisle overiť.

Zničenie ruského bojového vozidla na ľavom brehu rieky Dneper Video

Ak by sa dnešné tvrdenie armádnej hovorkyne potvrdilo, znamenalo by to najväčší postup ukrajinských vojsk o niekoľko mesiacov, poznamenala AFP.

Humenjuková dodala, že ukrajinské sily čaká „ešte veľa práce“. V oblasti sú desiatky tisíc ruských vojakov, oznámila podľa AFP. Rusi podľa nej navyše pokračujú v delostreleckom ostreľovaní pravého brehu Dnepra, ktorý má pod kontrolou Ukrajina. Práve snaha zabrániť Rusom v ostreľovaní pravého brehu si Ukrajina podľa piatkového vyhlásenia generálneho štábu vytýčila ako jeden z cieľov svojich operácií v okolí rieky.

Čítajte aj Ukrajinskí vojaci prekročili Dneper už aj severne od Kachovskej priehrady

Ukrajinské a ruské sily boli dlho pevne usadené na opačných stranách Dnepra na juhu Chersonskej oblasti po tom, čo sa Rusko vlani v novembri stiahlo z pravého brehu rieky. Ukrajinci podnikli viacero snáh o prekročenie Dnepra, pričom Kyjev minulý týždeň konečne ohlásil „úspešný“ prelom.

Pokračujúcu ukrajinskú operáciu na ľavom brehu Dnepra spomína vo svojej analýze aj americký Inštitút pre štúdium vojny (ISW), ktorý v pravidelnom súhrne postupu vojny na Ukrajine v nedeľu uviedol, že Ukrajincom sa tu darí držať pozície a pravdepodobne do oblasti posielajú ďalšiu pechotu. Správu priniesol portál Novinky.cz.

ISW cituje aj ruského vojnového korešpondenta, podľa ktorého mali ukrajinské jednotky neúspešne zaútočiť na oblasť pri dedinách Pojma, Piščanivka a Krynky, ktoré sa nachádzajú niekoľko kilometrov na juh od Dnepra.

Čítajte aj Rozsiahle vylodenie Kyjeva cez Dneper, Rusi píšu o prielome. Putin hovorí o ďalšej ukrajinskej protiofenzíve

V minulých dňoch informovalo ukrajinské námorníctvo, že sa ukrajinským silám podarilo vytvoriť niekoľko predmostí na ľavom brehu Dnepra a že sa im darí držať na niektorých pozíciách, ktoré ovládli počas výsadkov na ľavý breh.