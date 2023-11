V Rusku od invázie na Ukrajinu prekvitá udavačstvo. Sme tým zavalení, neriešime nič iné, uviedol policajt

„Udávať ma naučil môj starý otec, sám udavač,“ tvrdí žena, ktorá sa predstavila ako Anna Korobkovová. Uvádza, že žije v jednom z veľkých ruských miest, odmieta ale prezradiť, v ktorom. O svojom dedovi hovorí, že bol anonymným informátorom sovietskej tajnej polície za Stalinovho režimu, kedy udávanie bolo na každodennom poriadku, a ona ide teraz v jeho šľapajach. Nahlasuje každého, o kom si myslí, že kritizuje vojnu na Ukrajine.

Korobkovová tvrdí, že od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu z 24. februára 2022 podala 1397 udaní. Ľudia kvôli tomu dostali pokuty, boli prepustení zo zamestnania alebo označení za zahraničných agentov.

„Nie je mi ich ľúto. Teší ma, že sú vďaka mojim udaniam potrestaní,“ uvádza žena, ktorá sama seba označuje za sériovú udavačku.

Rusko zaviedlo nové cenzúrne zákony krátko po svojom vpáde na Ukrajinu. Korobkovová odvtedy trávi väčšinu svojho voľného času online a často ľudí nahlasuje za „diskreditáciu ruskej armády“. Za tento trestný čin hrozí pokuta až 50-tisíc rubľov alebo až päťročný trest väzenia, ak ho daný človek spácha viac ako dvakrát.

Korobkovová je pri komunikácii s novinármi veľmi opatrná. Odpovedá len prostredníctvom e-mailu, nechce sa ukázať a odmieta predložiť akýkoľvek doklad totožnosti. Tvrdí, že jej často chodia vyhrážky smrťou, a bojí sa, že sa jej niekto nabúra do osobných údajov alebo jej ukradne identitu.

Zdá sa, že na svojich spoluobčanov donáša z dvoch dôvodov. Po prvé si myslí, že tým pomáha Rusku poraziť Ukrajinu, a po druhé sa domnieva, že tým chráni vlastnú finančnú stabilitu. Žije sama, pracuje na čiastočný úväzok ako učiteľka na poli humanitných vied a spolieha sa predovšetkým na vlastné úspory. Obáva sa, že ak Rusko vojnu prehrá a Moskva bude musieť vyplácať reparácie, čo ovplyvní ekonomiku celej krajiny.

„Všetci tí, ktorí broja proti špeciálnej vojenskej operácii, bojujú proti môjmu vlastnému blahobytu,“ vysvetľuje a dodáva, že víťazstvo Ukrajiny by pre ňu bolo osobnou prehrou. „Mohla by som prísť o všetky úspory a musela by som si nájsť prácu na plný úväzok,“ uvádza.

Korobkovová väčšinou udáva tých, ktorí hovoria s médiami, najmä tými medzinárodnými. Jedným z jej terčov sa stala aj antropoložka Alexandra Archipovová.

„Udala ma sedemkrát,“ hovorí Archipovová, ktorá teraz žije v exile a myslí si, že Korobkovová svojím konaním prispela k tomu, že ju ruský štát tento rok v máji označil za zahraničnú agentku. „Moji priatelia, ktorých udala, teraz odmietajú poskytovať akékoľvek komentáre akýmkoľvek médiám. Takže sa dá povedať, že bola úspešná. Misia je splnená,“ dodáva antropoložka.

Kým Korobkovová bez kvapky ľútosti trvá na tom, že sa zameriava na tých, ktorých považuje za nepriateľov štátu, iní ľudia hovoria o udaní ako o prostriedku na vybavenie osobných účtov.

Rybár Jaroslav Levčenko z Kamčatského polostrova sa tento rok vo februári vrátil do prístavu po mesiac dlhej rybárskej výprave. Tvrdí, že mu jeden z kolegov rybárov po návrate ponúkol alkohol, ktorý odmietol. Domnieva sa, že si s ním tento muž chcel vybaviť účty, pričom sa rozpútala hádka. Levčenko dostal fľašou po hlave a zobudil sa v nemocnici.

Po prepustení rybár zamieril na policajnú stanicu podať trestné oznámenie, ale s hrôzou zistil, že bol už nahlásený – nie kvôli roztržke, ale kvôli protivojnovým názorom. Polícia mu oznámila, že jeho kolegu obviniť pre nedostatok dôkazov nemožno.

Levčenka 13. júla zadržala polícia. Podľa súdnych dokumentov si vypočul obvinenia z ospravedlňovania terorizmu, čo odmieta. V tejto chvíli čaká vo väzbe na súd a s médiami je v kontakte prostredníctvom svojho právneho zástupcu.

Ruská polícia priznáva, že je od začiatku vojny zavalená udaniami. Úradníci pod sľubom anonymity uviedli, že trávia veľa času vyšetrovaním a revíziami „nekonečných obvinení z diskreditácie armády“.

„Ľudia stále hľadajú zámienku, aby niekoho udali kvôli ‚špeciálnej vojenskej operácii‘,“ povedal pre BBC policajt, ktorý nedávno odišiel do dôchodku. „Kedykoľvek sa objaví ozajstný prípad, nemajú ho kedy vyšetrovať. Všetkých zamestnáva preverovanie výpovede nejakej babky, ktorá zazrela záclonu vyzerajúcu ako ukrajinská vlajka,“ uviedol.