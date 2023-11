Huxit? Orbán v boji s Bruselom pritvrdzuje

Orbán sa na kongrese zaprisahal, že jeho vláda bude ako nindža bojovať proti „šialeným nápadom bruselských byrokratov, invázii migrantov, ilúziám ohľadne vojny na Ukrajine a jej nepripravenosti na členstvo v EÚ, ako aj proti genderovej propagande“.

Politici a aktivisti Fideszu sa od pondelka vydávajú na celoštátne turné, aby podporili takzvanú národnú konzultáciu, čo je z verejných peňazí platená monštrózna anketa. Vláda sa v nej pýta na názor občanov na manipulatívne formulované otázky. Každá z nich sa začína slovom Brusel, ktorý údajne chce Maďarom niečo nanútiť, zrušiť, vziať…

Jedna otázka napríklad obsahuje tvrdenie, že „Brusel chce zriadiť v Maďarsku getá pre migrantov". Milióny občanov, ktorí do Vianoc dostanú do svojich schránok anketové dotazníky a do 10. januára by ich mali vyplnené poslať späť, si môžu vybrať z dvoch odpovedí: „V našej krajine nesmieme dovoliť, aby vznikli migračné getá,“ alebo .,,Bruselské migračné plány musia byť prijaté".

Podobne majú občania poradiť vláde, či má pod tlakom Bruselu zmierniť „zákon na ochranu detí“, ako Fidesz nazýva legislatívu, ktorá pod rúškom boja proti pedofílii obmedzuje práva LGBTI+ komunity, alebo ho ponechať bez zmeny.

Až štyri otázky sa venujú Ukrajine. Vláda sa pýta občanov, či súhlasia s členstvom Ukrajiny v EÚ (hoci únia sa len teraz rozhodla začať s Kyjevom rokovania o rozšírení), či by sa do krajiny, ktorá je vo vojne, malo posielať viac zbraní a peňazí a či by Maďarsko malo povoliť dovoz „geneticky modifikovaného“ ukrajinského obilia.

Výsledky ankety budú nezáväzné, Orbán ale na kongrese zdôraznil, že jeho vláda túto ľudovú podporu potrebuje na posilnenie svojich pozícií v rokovaniach s Bruselom. Vyslovil tiež presvedčenie, že po budúcoročných júnových eurovoľbách sa pomer síl v európskych inštitúciách zmení v prospech spojencov Fideszu, ktorých si Orbán hľadá na krajne pravom konci politického spektra.

Na podporu tzv. národnej konzultácie vláda spustila aj masívnu reklamnú kampaň. Cez víkend ulice maďarských miest zaplavili bilbordy so sloganom „Netancujme, ako oni pískajú“ a portrétmi predsedníčky Európskej komisie Ursuly von der Leyenovej a Alexa Sorosa, syna amerického finančníka maďarsko-židovského pôvodu Georgea Sorosa, ktorý je novým šéfom nadácií Open Society.

Mnohé z toho, čo Orbán teraz robí, tu už bolo. S podobnými protiúniovými bilbordmi s tvárami vtedajšieho šéfa Európskej komisie Jeana-Claudea Junckera a Georgea Sorosa maďarská vláda už pred štyrmi rokmi provokovala Brusel. Už pred vyše dvoma desaťročiami, keď Európska komisia kritizovala Orbánovu prvú vládu, premiér vtedy ešte len kandidátskej krajiny reagoval okrídlenou vetou: „Život je aj mimo únie.“

Terajšie útoky Orbána proti únii sú však už také intenzívne, že podľa viacerých opozičných lídrov šéf Fideszu začal pripravovať domácu verejnú mienku na vystúpenie z dvadsaťsedmičky. „Nemáme viac času čakať, musíme zabrániť tomu, aby Orbán vyviedol Maďarsko z Európskej únie,“ burcuje na sociálnej sieti stúpencov európskej budúcnosti Maďarska Klára Dobrevová, europoslankyňa a tieňová premiérka Demokratickej koalície. „Plazivý huxit je už tu medzi nami,“ dodala manželka expremiéra Ferenca Gyurcsánya.

Aj socialistický europoslanec István Ujhelyi si myslí, že Orbán už stráca hlavný motív pre to, aby Maďarsko udržal vnútri EÚ. Tým boli pre neho eurofondy. Vyplatenie miliárd eur Brusel Budapešti zmrazil pre porušovanie zásad právneho štátu a rozbujnenú korupciu.

„Členstvo Maďarska v EÚ ešte nikdy nebolo tak vážne a reálne ohrozené ako teraz, keď sa jasne ukazuje, že vláda Fideszu na čele s Orbánom nie je schopná dosiahnuť kompromis s Európskou komisiou a že o časť zdrojov, ktoré patria našej krajine, určite prídeme,“ napísal Ujhelyi na Facebooku. „Orbána a jeho režim doteraz v Európskej únii nedržali hodnoty, ale iba jej peniaze. Ak sa zatvorí kohútik s peniazmi, nebude nič, čo by vodcov režimu udržalo v únii,“ dodal.