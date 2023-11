Biden oslavuje 81. narodeniny, je najstarší prezident v dejinách USA. Blahoželali mu aj Zelenskí

Zelenskyj na sociálnej sieti X, predtým známej ako Twitter, napísal: „Olena Zelenská a ja želáme prezidentovi USA Joeovi Bidenovi všetko najlepšie k narodeninám. Sme tak ako všetci Ukrajinci vďační Spojeným štátom za vodcovskú úlohu v obrane slobody a života v týchto ťažkých časoch. Ukrajinci si v súčasnosti v každý symbolický deň navzájom želajú jedno: víťazstvo. Takže dnes želáme prezidentovi Bidenovi to, čo je pre slobodu nutné: víťazstvo v našom spoločnom boji proti agresii a teroru.“

Prílet prezidenta USA Bidena do Vilniusu na palube Air Force One

Demokrat Biden je najstarší prezident v dejinách USA. Jeho narodeniny sa tak dostávajú do neželaného svetla. V prípade, že by v budúcoročných prezidentských voľbách získal druhé funkčné obdobie, v čase odchodu z Bieleho domu by mal 86 rokov.

Samotný Biden o tom niekedy žartuje a jeho spolupracovníci poukazujú na nabitý pracovný program, ktorý by „položil“ aj oveľa mladších ľudí. Prieskumy verejnej mienky však ukazujú, že prezidentov vek je tou najväčšou obavou amerických voličov.

Pondelkové 81. narodeniny oslávi prezident aj udelením milosti dvom moriakom, ktorí by inak skončili na tanieri v Deň vďakyvzdania (Thanksgiving Day). Ten pripadá vždy na štvrtý novembrový štvrtok, tento rok to bude 23. novembra.

Prezident na tradičnom každoročnom slávnostnom obrade udelí v pondelok milosť moriakom menom Liberty a Bell. Udalosť sa tento rok bude konať na Južnom trávniku Bieleho domu, a nie v Ružovej záhrade. Neoficiálne sa tým vo Washingtone začne sviatočné obdobie.

Foto: SITA/AP, Andrew Harnik Joe Biden / Moriak / Liberty / Americký prezident Joe Biden udeľuje milosť jednému z dvoch moriakov, ktorí by inak skončili na tanieri v Deň vďakyvzdania. Biely dom, 20. november 2023

Popoludní Bidenova manželka, prvá dáma Jill Bidenová, prijme donášku 5,6 metra vysokej jedle fraserovej z obce Fleetwood v štáte Severná Karolína, ktorá bude oficiálnym vianočným stromčekom Bieleho domu. Je to stálozelený ihličnan s pravidelným kužeľovitým vzrastom.