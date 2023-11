Predsedníčka rady Nemeckej evanjelickej cirkvi odstúpila z funkcie

Kurschusová poprela, že by o sexuálnom násilí vedela. Z funkcie podľa svojich slov odstúpila, „aby zabránila poškodeniu cirkvi“.

Podľa médií bola 60-ročná teologička informovaná o obvineniach voči svojmu bývalému kolegovi pôsobiacemu v meste Siegen, ale nič s tým neurobila. Muža v súčasnosti vyšetruje polícia.

Kurschusová uviedla, že rodinu podozrivého poznala už dlho a vedela o jeho homosexualite aj o manželskej nevere. Povedala, že sa snažila rodinu chrániť, ale dostala sa pod paľbu kritiky pre „nedostatok transparentnosti“.

„Je to o to trpkejšie, že som sa nikdy, a to zdôrazňujem, nikdy nesnažila zbaviť zodpovednosti, zamlčať dôležité fakty, utajiť fakty alebo dokonca kryť obvinenú osobu,“ dodala.