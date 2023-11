ONLINE: Zelenskyj: Prežil som niekoľko pokusov o atentát. Rusi nechcú mier, chcú nás zabiť

Ukrajinci sú unavení z vojny, ale nebudú prosíkať o mier, uviedol ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v rozhovore pre britský The Sun. "Neveríme, že Putin a Rusko chcú ukončiť vojnu. Chcú nás zabiť. A my chceme spravodlivosť," uviedol.

Presný zásah Ukrajincov a Rusi majú o ďalší tank menej Video Ukrajinský tank prezývaný Zajačik Krátko po ruskom útoku minulý rok Ukrajinci ukoristili tank T-80BVM. Dostal prezývku Bunny (Zajačik) a v radoch 93. mechanizovanej brigády sa stal najznámejším a najúspešnejším ukrajinským tankom.

6:30 Volodymyr Zelenskyj v rozhovore pre britský denník The Sun priznal, že boj Ukrajiny v tomto roku nedopadol tak, ako dúfal. Vojská v rámci veľkej protiofenzívy postúpili len desať míľ za päť mesiacov, pripomína The Sun. Ukrajinci sú unavení, ale nebudú prosíkať o mier, uviedol. Pripustil tiež, že nedostatočný pokrok odradil niektorých spojencov, ktorí pochybujú, či Ukrajina dokáže vyhnať ruské sily. „Potrebujeme úspešnejšie výsledky na bojisku.“ Pre The Sun však poprel tvrdenia svojho najvyššieho generála Valerija Zalužného, že vojna sa dostala do patovej situácie.

„Morálne, neexistuje patová situácia. Sme u nás doma. Rusi sú na našej pôde. Preto v tomto neexistuje patová situácia,“ uviedol v rozhovore. „Pokiaľ ide o oblohu, neexistuje patová situácia. Rusi tam majú väčšiu silu. Ako sa pohnúť vpred, keď nemôžete ovládať oblohu?“ pýta sa.

Americký Kongres zablokoval plány na pomoc vo výške 48 miliárd libier v dôsledku republikánskych tvrdení, že vojna na Ukrajine by sa mohla stať „večnou vojnou“. Zelenskyj podľa The Sun prisahal, že bude bojovať ďalej a trvá na tom, že vojna „nie je film“.

Nedostatok pokroku na súši vyvážili úspechy v Čiernom mori, ktoré bolo podľa neho súčasťou protiofenzívy. Séria útokov rakiet a bezpilotných lietadiel na ruské vojnové lode prinútila Putina stiahnuť svoju čiernomorskú flotilu na východ, čo Ukrajine umožnilo otvoriť koridor na vývoz obilia. „Skutočne sme zničili časť ruskej flotily,“ uviedol Zelenskyj.

Pripustil, že ľudia sú unavení z vojny, ale povedal, že nemajú chuť prosíkať o mier.„Neveríme, že Putin a Rusko chcú ukončiť vojnu. Chcú nás zabiť. A my chceme spravodlivosť,“ uviedol. Preto nehovoríme o mieri za každú cenu, ale o spravodlivom mieri, dodal.

„Je to ťažké na bojisku? Áno. Ale spriateliť sa alebo sadnúť si za diplomatický stôl teraz s Ruskom? Nie!“ povedal pre The Sun.

Zelenskyj v rozhovore tiež uviedol, že prežil niekoľko pokusov o atentát. Prvé sprisahanie vyvolalo podľa neho paniku ako prvé prepuknutie Covidu. Ale potom už neboli také zlé. Uviedol, že stratil prehľad o všetkých pokusoch o jeho zabitie, odkedy Rusko 24. februára minulého roku rozpútalo totálnu inváziu. „Prvý je veľmi zaujímavý, keďže je to prvýkrát, a potom je to presne ako Covid“. „A potom je to už len zdieľanie tajných informácií, že ešte jedna skupina prišla na Ukrajinu, aby sa o to pokúsila,“ uviedol ukrajinský prezident.