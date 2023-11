Česká armáda sa pripravuje na jadrovú vojnu. Nemožno spoliehať na večný mier, vyhlásil Řehka

„Keby došlo ku konfliktu medzi Ruskom a Alianciou, opakujem keby, boli by sme aktívnym účastníkom od prvej sekundy. Dotklo by sa to armády, našej infraštruktúry, ale aj občanov,“ povedal Řehka.

USA odštartovali jadrové cvičenie Global Thunder Video Cvičenie jadrového velenia a riadenia Global Thunder 23 (Globálny hrom 23). Zistite o ňom viac vo videu US Air Force a pozrite si zábery bombardérov B-52 Stratofortress z predchádzajúcich cvičení. / Zdroj: US Air Force

„Eskalačný potenciál vo svete rastie. Je mojou povinnosťou hovoriť fakty, aj keď sú nepríjemné, a budem to robiť ďalej. Konflikty, strategické šoky a prekvapenia sa opakujú so železnou pravidelnosťou. Nedá sa spoliehať na večný mier,“ vyhlásil na veliteľskom zhromaždení Řehka, podľa portálu Novinky.cz.

Český vojak: Nemôžem prezradiť, čo na Lešti cvičíme, ale NATO vždy nájde riešenie Video Výcvik mnohonárodnej bojovej skupiny na Lešti. / Zdroj: TV Pravda/Ľuboš Pilc

Ďalšia významná hrozba pre NATO je podľa neho medzinárodný terorizmus. Pripomenul tiež narastajúce napätie v indicko-tichomorskom regióne, kde sa podľa neho „Čína snaží meniť svetový poriadok“, v Afrike a na západnom Balkáne, pričom upozornil na dôsledky tohto napätia na bezpečnosť v Európe.

Do konca tohto roka má byť hotová koncepcia českej armády na nasledujúcich viac než desať rokov. „Celá armáda prejde na západnú techniku a bude sa digitalizovať a prepájať,“ uviedol.

Česká republika by mala byť schopná brániť sa aj proti balistickým raketám. Pozemnú protivzdušnú obranu zároveň doplní nákupom stíhačiek F-35, pripomenul náčelník generálneho štábu.