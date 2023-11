Ruské strely Kalibr z mora už na Ukrajinu nelietajú. Je za tým jednoduchý dôvod

Kalibr je ruská námorná strela s plochou dráhou letu určená na útoky z lodí proti pozemným cieľom. Jej presný dolet nie je známy, odhady sa pohybujú od 1500 do 2500 km. Nesie hlavicu s hmotnosťou do 500 kg. Čiernomorská flotila mala k dispozícii 12 plavidiel, ktoré boli schopné ich vypúšťať. Potopená vlajková loď, krížnik Moskva, tieto strely neniesol.

Z piatich fregát, ktoré má ruská Čiernomorská flotila, môžu strely Kalibr vypúšťať tri lode triedy Admiral Grigorovič. Každá z nich nesie osem odpaľovacích zariadení. Staršie fregaty triedy Krivak Kalibre nenesú. Vypúšťať tieto strely môžu aj ponorky vylepšenej triedy Kilo. V Čiernom mori sa nachádzali štyri. Jednu z nich, ponorku Rostov na Done, v septembri zasiahli v doku v prístave Sevastopoľ dve ukrajinské strely Storm Shadow. Utrpela pri tom také rozsiahle škody, že sa jej návrat do služby neočakáva.

Čiernomorská flotila mala aj deväť korviet. Dve z nich sú dlhodobo mimo služby, zo zostávajúcich siedmich mohlo Kalibre vypúšťať päť plavidiel triedy Bujan-M a Karakurt. Korveta Askold z druhej menovanej triedy bola tento mesiac zasiahnutá strelami Storm Shadow v prístave Kerč a utrpela škody na úrovni totálnej straty.

Ruskej Čiernomorskej flotile tak stále zostalo sedem hladinových lodí a tri ponorky, z ktorých by mohli Kalibre vypúšťať – ale nedeje sa to. Podľa predstaviteľa ukrajinského námorníctva Dmytra Pletenčuka za to môžu problémy s logistikou. Hlavnou bojovou základňou Čiernomorskej flotily bol Sevastopoľ na Kryme. Z neho však po sérii úspešných ukrajinských útokov stiahli veľké lode viac na východ.

A v tom je ten problém. Prístav Novorossijsk nemá dostatočné vybavenie na skladovanie a údržbu striel Kalibr a ich nakladanie do odpaľovacích šácht vojnových lodí. Všetka táto infraštruktúra bola sústredená v Sevastopole. „Pokiaľ tento problém nevyriešia, nemôžu útočiť z mora. Alebo sa presunúť do Seavastopoľa, aby naložili strely. A to je pre nich nebezpečné,“ citoval Pletenčuka bieloruský exilový kanál Nexta.

Septembrový útok na štáb Čiernomorskej flotily v Sevastopole práve v čase, keď sa v ňom zišli na poradu vysokí dôstojníci, ukazuje, že ukrajinská rozviedka má veľmi dobré informácie. Možnosť zaútočiť na loď, ktorá by si práve nehybne v prístave nakladala na palubu muníciu, by bola pre Ukrajincov veľmi lákavá.