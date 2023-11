Volajú ho Šialenec. Zvolila si Argentína svojho Trumpa?

Smeruje krajina až k extrémnemu populizmu či voliči najmä cítili, že vlastne nemajú na výber? Álvarezove slová odrážajú túto dilemu.

Problémy krajiny

"Inflácia je na úrovni 143 percent, čisté rezervy cudzích mien sú hlboko v červených číslach, sporitelia sa zbavujú pesa a na obzore je recesia. Štyria z desiatich Argentínčanov žijú v chudobe a rýchla devalvácia meny je pravdepodobná,“ opísala agentúra Reuters ekonomické vyhliadky druhého najväčšieho štátu Latinskej Ameriky.

Za takýchto okolností v nedeľu vyhral Milei druhé kolo prezidentských volieb. Krajne pravicový libertarián získal 55,7 percenta hlasov. Jeho súperom bol Sergio Massa zo stredoľavicového peronistického Zväzu za vlasť. Ministra hospodárstva podporilo 44,3 percenta voličov. Účasť bola v prvom kole 77,17 percenta a v druhom 76,31 percenta.

Problémy krajiny odráža i fakt, že sa do prezidentských volieb nezapojili súčasná hlava štátu Alberto Fernández ani viceprezidentka Cristina Fernándezová de Kirchnerová. Bolo totiž jasné, že nemajú šancu vyhrať.

Všetko teda hralo v prospech Mileia. "Jeho víťazstvo odráža súčasný vývoj najmä v Latinskej Amerike, ktorá opäť prežíva stratené desaťročie v podobe pandémie choroby COVID-19 a hlbokej nespokojnosti s úradujúcim vládami a demokratickými procesmi. Obyvatelia pomaly strácajú dôveru v demokratické inštitúcie,“ reagovala pre Pravdu Beatriz Garcíaová Niceová z Wilsonovho centra vo Washingtone. Milei teda zaujal sklamaných voličov svojím radikalizmom, veď nie nadarmo má prezývku El Loco (Šialenec). V kampani rád mával motorovou pílou, keď tvrdil, že sa prereže cez vládnu byrokraciu a podľa neho nadmerné výdavky.

Krajný pravičiar je proti interrupciám, chce obmedziť práva sexuálnych menšín, zľahčuje násilie páchané na ženách a spochybňuje, že by Argentínčanky dostávali za rovnakú prácu nižšiu plácu ako ich kolegovia, hoci štatistiky ukazujú, že muži v krajine zarábajú o 27 percent viac ako ženy.

Novozvolený prezident je známy i svojimi, diplomaticky povedané, neortodoxnými ekonomickými názormi. Na nich založil svoju kariéru televízneho komentátora, keď raz hovoril o hospodárstve, inokedy o tantrickom sexe. Milei tvrdí, že chce zrušiť centrálnu banku a namiesto meny peso by mala krajina používať doláre. Zároveň chce začať veľký program privatizácie, ktorý by sa mal týkať aj verejných médií.

Čo z toho môže Milei splniť? "Chcel by som zdôrazniť, že hoci vyhral prezidentské voľby, obe komory argentínskeho kongresu budú naďalej kontrolovať tradičnejšie politické subjekty. Strana Sergia Massu má najviac kresiel, no chýba jej väčšina. Mileiovi stúpenci majú niekoľko zákonodarcov v oboch komorách, ale je to menšinový subjekt. Preto som skeptický, že by zvolená hlava štátu dokázala naplniť svoje najextrémnejšie sľuby. Potrebuje na to nájsť spojencov v parlamente. Ak chce Milei zrealizovať svoje plány, bude sa musieť spojiť s inými stranami,“ povedal pre Pravdu Wilder Alejandro Sánchez, expert na Latinskú Ameriku a šéf washingtonskej konzultačnej firmy Second Floor Strategies.

"Je dôležité, že Milei vyhral, ale Argentínčania sú nespokojní najmä so súčasným stavom krajiny a hlasovali za zmenu. V prvom kole dostal 30 percent hlasov. Mileiovo víťazstvo teda nie je bianko šek na radikálnu libertariánsku politiku. Ľudia chcú zmenu, ale nový prezident v skutočnosti nemá mandát na robenie extrémnejších reforiem, ako je prechod na platenie dolárom alebo zrušenie centrálnej banky,“ pripomenul pre Pravdu Patricio Navia z Centra pre latinskoamerické a karibské štúdie na Newyorskej univerzite.

Krajná pravica v Buenos Aires?

Je celkom možné, že nakoniec bude Milei viditeľnejší v zahraničí. Nespútaným účesom pripomína bývalého britského premiéra Borisa Johnsona či amerického exprezidenta Donalda Trumpa. Ten vyhlásil, že Milei urobí Argentínu skutočne veľkou.

Expert na populizmus Ariel Goldstein pre denník Guardian povedal, že je možné, že Buenos Aires sa teraz stane miestom, kde sa budú stretávať predstavitelia globálnej pravice z celého sveta. Odborníci však pripomínajú, že Milei a Trump sa nedajú vo všetkom automaticky porovnávať.

"Áno, v Argentíne existuje určitá odnož trumpizmu, rovnako, ako to bolo v Brazílii s exprezidentom Jairom Bolsonarom alebo s kandidátom na hlavu štátu Josém Antoniom Kastom v Čile. Ale verím v to, čo som už naznačila. Mileiovo víťazstvo súvisí skôr s tým, že Argentínčanom dochádzajú možnosti a chcú všetkých potrestať za doterajší spôsob vládnutia, celú politickú kastu, peronistov i kirchnerovcov. Mnohí voliči už nechceli hlasovať za rovnaký ekonomický a vládny model. Pre nich bol Milei menším z dvoch ziel, z ktorých si mohli vybrať,“ vysvetlila Garcíaová Niceová.

"Milei nie je Trump. Čo má spoločné s americkým či brazílskym exprezidentom, je, že ľudia nie sú spokojní so súčasným stavom a chcú, aby krajinu viedol niekto mimo hlavného politického prúdu. Aj keď títo outsideri nemajú žiadne skúsenosti a dávajú sľuby, ktoré sa nedajú zrealizovať,“ skonštatoval Navia.