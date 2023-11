Chartisti Gruntorád a Bok držia protestnú hladovku pred sídlom vlády v Prahe. Žiadajú odchod ministra Jurečku

Spisovateľ Gruntorád (71) žiada odstúpenie ministra práce a sociálnych vecí Mariana Jurečku. Pred budovou vlády má dva stany a nápis „hladovka“.

Gruntorád v otvorenom liste vláde kritizuje, že niektorí disidenti (napríklad pesničkár Karel Soukup) majú nárok len na nízku penziu. S ministrom Jurečkom bezvýsledne rokoval konkrétne o dôchodku pre Karla Soukupa.

Gruntorád sľúbil, že hladovku neukončí, kým minister nepodá demisiu. „Neviem, či to pomôže rezortu, pretože tam možno príde niekto ešte menej kompetentný, ale to už nie je moja starosť. Mne nejde o to, či sú to odborníci, ale o morálny kredit. Ide tu o dôveryhodnosť celej vlády – a tá s Jurečkom klesá,“ uviedol.

Foto: Profimedia / Petr Topič Jiří Gruntorád Protestná hladovka Jiřího Gruntoráda pred Úradom vlády ČR za odstúpenie ministra Mariana Jurečku, Praha 20. novembra 2023

V sobotu 18. novembra sa ku Gruntorádovi pridal ďalší chartista John Bok. Ak minister (Jurečka) neodstúpi, nastane podľa oboch mužov reťazová hladovka. „Žije ešte množstvo chartistov, ktorí vyjadria solidaritu aj týmto spôsobom. Pripoja sa k nám napríklad na dva dni alebo na týždeň,“ povedal Gruntorád, ktorého prišli na krátko podporiť aj ďalší chartisti.

Foto: Profimedia / Petr Topič John Bok Protestná hladovka Johna Boka pred Úradom vlády ČR za odstúpenie ministra Mariana Jurečku, Praha 20. novembra 2023

Gruntorád bol členom občianskej iniciatívy Charta 77, ktorú spoluzakladal bývalý prezident ČR Václav Havel. V rokoch 1980–1984 bol uväznený podľa paragrafu o rozvracaní republiky.