Guterres navštívi Čile a Antarktídu, aby klimatickú krízu videl na "vlastné oči"

Guterres má v Antarktíde v úmysle navštíviť aj dva ľadovce a ostrov Kopaitic, oznámila Organizácia Spojených národov. Sprevádzať ho bude čilský prezident Gabriel Boric.

Guterres by sa do New Yorku mal vrátiť v nedeľu. Následne bude o svojej skúsenosti z Antarktídy informovať na budúcotýždňovej konferencii OSN o zmene klímy COP28 v Dubaji a „vyzve na kroky zodpovedajúce tejto kríze, ktorej čelíme“.

