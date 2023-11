ONLINE: Izrael schválil štvordňové prímerie s Hamasom, získa päťdesiat rukojemníkov

5:30 Izraelská vláda v stredu nadránom schválila dohodu o štvordňovom prímerí s radikálnym hnutím Hamas výmenou za prepustenie zhruba 50 rukojemníkov zadržiavaných v Pásme Gazy. Vo vyhlásení to uviedla izraelská vláda, podľa ktorej je krajina ochotná predlžovať prímerie o deň za každých desať ďalších prepustených rukojemníkov. Podľa webu denníka Haarec by sa malo na slobodu v prvej vlne dostať 30 detí, osem matiek a 12 ďalších žien. Hamas krátko potom dohodu privítal s tým, že zabezpečí oslobodenie 150 väznených Palestínčanov.

Izraelské sily vedú v Pásme Gazy rozsiahlu operáciu v odvete za októbrový teroristický útok Hamasu, pri ktorom prišlo na juhu Izraela o život približne 1 400 ľudí. Židovský štát sa obáva, že dlhší pokoj zbraní by dal Hamasu šancu na preskupenie síl či možnému ďalšiemu útoku. Vláda preto nebola v podpore prímeria jednotná a debatovala o dohode viac ako šesť hodín. Premiér Benjamin Netanjahu podľa zdrojov médií na úvod schôdze zdôraznil, že prímerie neznamená koniec vojny, ktorú Izrael nezastaví, kým Hamas nezničí.

„Izraelská vláda, armáda a bezpečnostné zložky budú pokračovať vo vojne až do prepustenia všetkých unesených, dokončenia eliminácie Hamasu a zabezpečenia toho, aby Gaza znovu nepredstavovala bezpečnostnú hrozbu pre izraelský štát,“ uviedol úrad vlády vo vyhlásení po rokovaní. Podľa denníku The Times of Israel (ToI) nakoniec dohodu podporila drvivá väčšina z 38 členov kabinetu, proti boli len členovia za krajne pravicovú stranu Židovská sila (Ocma Jehudit).

Hamas by mal zajatcov prepúšťať postupne, približne po 12 či 13 denne. Výmenou by sa na slobodu malo dostať 150 väznených palestínskych žien a maloletých.

Palestínske hnutie dohodu privítalo s tým, že okrem iného umožní vjazd stoviek kamiónov s humanitárnou pomocou do Pásma Gazy. Najmä obavy o životy a zúfalý stav civilistov v Pásme sú príčinou rastúceho tlaku na zavedenie prímeria, ktorému Izrael čelí od mnohých svetových krajín.

„Uisťujeme, že naše ruky zostanú na spúšti a naše víťazné prápory budú naďalej v strehu,“ uviedol Hamas vo vyhlásení podľa AFP.