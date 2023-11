Na ukrajinskom Donbase nasnežilo. Ako to ovplyvní bojové operácie na frontovej línii?

Na Ukrajinu dorazil generál zima. Na Donbase napadol sneh a meteorológovia ho predpovedajú aj na najbližší týždeň. Ako to ovplyvní prebiehajúce bojové operácie na fronte?

Ukrajinské ozbrojené sily zverejnili viacero fotografií prvého snehu tohtoročnej zimy. Jedna séria zachytáva vojakov 66. mechanizovanej brigády s americkými pásovými obrnenými vozidlami M113 v snehu. Pri fotografiách je uvedené, že na Donbase je už skutočná zima. Táto brigáda je nasadená medzi mestami Svatove a Kreminna v Luhanskej oblasti.

Ďalšie zasnežené fotky zverejnila 241. brigáda teritoriálnej obrany Ukrajiny. Okrem vojakov je na jednej fotke aj ich samohybné delo Oksana – čo je starý sovietsky kanón kalibru 100 mm na podvozku nákladného auta Tatra 815 8×8. V prípade tejto brigády je určenie polohy náročnejšie. Jednotlivé jej prápory sú rozmiestnené pri Mykolajive a od Bachmutu po Charkov. Jej protilietadlový oddiel ostal brániť Kyjev. Fotka Oksany však zrejme pochádza z Charkovskej alebo Luhanskej oblasti.

Zasnežené zábery ukázala aj 21. mechanizovaná brigáda pôsobiaca v Doneckej oblasti. Je na nich tank Stridsvagn 122 dodaný zo Švédska. Tento stroj vychádza z nemeckých obrnencov Leopard 2A5. Líši sa od nich iba v niektorých detailoch.

Podľa meteorológov sa teploty okolo nuly alebo pod nulou očakávajú v najbližšom týždni v Doneckej, Luhanskej i Charkovskej oblasti. Bude padať sneh alebo dážď so snehom. Začiatkom budúceho týždňa by malo snežiť aj v Záporožskej a Chersonskej oblasti. To znamená útlm bojovej činnosti, pretože pôda je príliš rozmočená aj na pohyb vojakov, nieto ešte ťažkej techniky.

Útlm je badať aj na tabuľkách ruských strát, ktoré denne zverejňujú ukrajinské ozbrojené sily. Teraz odhliadneme od konkrétnych čísel, ktoré sa dajú nezávisle len ťažko overiť. Dôležitý je trend. V čase ruských pokusov o veľké útoky pri Avdijivke počet strát výrazne stúpol. V posledných dňoch je však zrejmý pokles, čo tiež svedčí o obmedzení bojových operácií v zlom počasí.

Ako sa prichádzajúca zima prejaví v horizonte najbližších mesiacov? Plukovník Zdeněk Petráš z Univerzity obrany v Brne sa pre Rádiožurnál vyjadril, že nejaké zásadné zmeny v zime nemožno čakať. „Nedá sa očakávať, že by v priebehu jesene alebo zimy bolo niečo radikálnym spôsobom vykonané. Skôr budeme svedkami príprav ďalších operácií až na začiatku jari,“ povedal.

Rovnako prebiehala aj minulá zima. Rusi počas nej viedli ofenzívu proti Bachmutu a inak venovali energiu výstavbe obranných línií a kladeniu mínových polí v Záporožskej oblasti. A aj pri Bachmute útočili vagnerovskí žoldnieri, ktorí po smrti svojho vodcu Prigožina prestali byť významnou silou. Pre radovú ruskú armádu sú pri jej chronických problémov s logistikou zimné operácie ešte ťažšie. V lete sa ruskí vojaci často sťažovali na nedostatok základných vecí, ako je pitná voda. V zime je to ešte horšie. Vojak, ktorý je dlhodobo vystavený chladu a nemá pravidelný príjem teplej stravy, iba tej suchej a studenej, začne byť po pár dňoch spomalený a apatický. To je na fronte nebezpečná kombinácia. Sneženie tiež obmedzuje operácie dronov.

Nie že by ukrajinskí vojaci nečelili rovnakým podmienkam. Logistika a rotácia jednotiek je však na ich strane predsa len na lepšej úrovni. V minulosti sa tiež vyjadrili, že na juhu v Záporožskej a Chersonskej oblasti nebýva v zime veľa snehu a bojovať sa tam dá nepretržite. Určite sa budú chcieť vyvarovať tomu, aby poskytli Rusom čas na vybudovanie ďalších opevnení, ako to bolo minulú zimu. Rusi sa zas budú pokúšať získať čas presne na toto. Preto sa dá predpokladať, že podobne ako vlani pri Bachmute, budú aj za cenu veľkých strát naďalej vytrvalo útočiť pri Avdijivke, aby tam viazali ukrajinské sily.