Tridsaťtriročný Nikolaj Ogolobjak zo západoruského mesta Jaroslavľ spolu s ďalšími členmi sekty najprv zabíjal psov a mačky. V roku 2008 potom zabili a rozštvrtili štyria mladiství – tri dievčatá a jedného mladíka. Niektoré z ich orgánov uvarili a zjedli, podľa vtedajšieho vyšetrovania išlo o rituálne vraždy.

Väčšina obžalovaných bola vtedy mladších ako 18 rokov, dostala preto tresty do desať rokov odňatia slobody. Ogolobjak, ktorý bol dospelý, bol v roku 2010 odsúdený na 20 rokov za mrežami. Keby sa nezúčastnil bojov, vo väzení by bol až do roku 2030.

Rusko do svojej vojny na Ukrajine verbuje trestancov, ktorí podľa médií po odslúžení určitej doby na bojisku dostanú milosť od ruského prezidenta Vladimira Putina. Túto prax využívala aj ruská žoldnierska Vagnerova skupina, ktorej niekdajší vodca Jevgenij Prigožin sľuboval, že po pol roku služby dostanú od hlavy štátu milosť.

Ogolobjak slúžil na fronte rovnako šesť mesiacov, povedal serveru 76.ru jeho otec. „Slúžil tam pol roka v jednotke Štorm-Z. Po zranení je invalid. Chodí, ale zranenia boli vážne,“ uviedol otec s odvolaním sa na jednotky, ktoré sa skladajú z ľudí regrutovaných v ruských väzniciach.