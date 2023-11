Česko predĺži kontroly na hraniciach so Slovenskom najmenej do 3. januára

Kontroly na hraniciach so Slovenskom budú pokračovať najmenej do 3. januára. Na návrh ministra vnútra Víta Rakušana (STAN) to dnes schválila vláda. Náhodné kontroly, ktoré majú brániť nelegálnej migrácii cez české územie, by inak skončili s dnešnou polnocou.

Rakušan po rokovaní vlády zdôraznil, že krok reaguje na „migračné domino“ v strednej Európe, Česko sa vzhľadom na rozhodnutia okolitých štátov nemôže zachovať inak.

Každý migrant, ktorý nelegálne mieri na Slovensko, bude zadržaný. Akcia na zelenej hranici s Maďarskom je demonštráciou sily, povedal premiér Robert Fico. Predseda vlády sa prišiel pozrieť na začiatok akcie na diaľničný hraničný priechod Čunovo-Rajka.

Česko spustilo v koordinácii s Poľskom kontroly na hraniciach so Slovenskom 4. októbra, pôvodne na desať dní. Po opätovnom predĺžení sa opatrenie pretiahne na zhruba štvrť roka. „Nasledujúci pondelok sa uskutoční v Maďarsku na podnet ČR rokovania V4 (ČR, Slovensko, Poľsko, Maďarsko) primárne venované otázkam migrácie v európskom i stredoeurópskom priestore,“ uviedol Rakušan. Dorazia podľa neho aj ministri vnútra Rakúska a Nemecka. Cieľom je dospieť k plánu, kedy by mohli kontroly skončiť.

Od spustenia kontrol do pondelka podľa Rakušana policajti skontrolovali 398.962 osôb. „Pri nelegálnej migrácii polícia odhalila 1167 osôb, zároveň bolo zadržaných 56 osôb v súvislosti s trestným činom prevádzačstva,“ doplnil minister vnútra.

Rakušan hovoril pôvodne o tom, že by vláda mohla dnes hlasovať o predĺžení kontrol do 5. decembra. Dlhšie obdobie schválila vláda podľa neho preto, aby nemusela rozhodovať opakovane. Kabinet je pripravený kontroly skôr zmierniť, ak to bude možné. „Zatiaľ úplne zodpovedne hovorím, že situácia k tomu bohužiaľ nedozrela, čísla nelegálnej migrácie sú stále vysoké. Ak majú ostatné krajiny záujem udržať kontroly, neviem si predstaviť, že by sme my boli tým štátom, ktorý ich ako jediný zruší,“ povedal Rakušan.

Opatrenia totiž zaviedli v posledných mesiacoch aj ďalšie krajiny v regióne. Slovensko naposledy v pondelok oznámilo predĺženie kontrol na maďarskej hranici do 23. decembra, Nemecko minulý týždeň rozhodlo o predĺžení kontrol na hraniciach s Českom, Poľskom a Švajčiarskom o 20 dní do 4. decembra.

Kontroly sa na česko-slovenskej hranici opakujú po roku, vlani ich kvôli prílevu migrantov ČR zriadila koncom septembra a trvali do začiatku februára. České úrady zdôrazňujú, že situácia je tento rok výrazne lepšia ako pred rokom.