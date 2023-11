Na moste spájajúcom USA a Kanadu zomreli po výbuchu dve osoby. FBI incident vyšetruje ako terorizmus

Polícia blokuje vstup na most Rainbow Bridge na hraniciach USA a Kanady po explózii vozidla, ktorá usmrtila najmenej dve osoby 22. novembra 2023

Rainbow Bridge je jedným zo štyroch mostov, ktoré spájajú štát New York s kanadským Ontáriom. Podľa miestnej správy mostov kvôli výbuchu na Rainbow Bridge zatvorili všetky štyri.

Miestna kancelária FBI podľa stanice CBS k situácii bezprostredne odmietla poskytnúť stanovisko. „Všetko ide veľmi hladko, to je všetko, čo zatiaľ môžeme oznámiť“, uviedla FBI.

Newyorská guvernérka Kathy Hochulová stanici ABC News povedala, že je na ceste do neďalekého Buffala, kde sa stretne so zástupcami bezpečnostných zložiek a viac informácií oznámi, akonáhle to bude možné.

„Na môj pokyn spolupracuje newyorská štátna polícia s protiteroris­tickým oddelením FBI a monitoruje všetky prístupové body do (štátu) New York,“ povedala guvernérka.