ONLINE: Gazu čaká pokoj zbraní, rukojemníkov prepustia až v piatok

V Pásme Gazy by malo začať platiť prímerie medzi Izraelom a Hamasom, do oblasti prídu aj stovky kamiónov s pomocou.

5:45 Vo štvrtok by malo začať platiť štvordňové prímerie vo vojne Izraela s palestínskym radikálnym hnutím Hamas, presný čas začatia dočasného pokoja zbraní a procesu prepúšťania rukojemníkov však doteraz nebol oficiálne oznámený. Izraelský poradca pre národnú bezpečnosť v stredu neskoro večer uviedol, že rukojemníkov zadržiavaných Hamásom prepustia skôr ako v piatok.

Pôjde o prvý pokoj zbraní od 7. októbra, keď Hamas zaútočil na Izrael. Izraelská armáda potom v odvete začala masívne bombardovať Pásmo Gazy, kde Hamas vládne, a koncom októbra tam začala aj rozsiahlu pozemnú operáciu.

Súčasťou dohody, ktorú pomáhali vyjednať Katar, Egypt a Spojené štáty, je postupná výmena piatich desiatok z asi 240 rukojemníkov držaných najmä Hamasom v Pásme Gazy za 150 Palestínčanov zadržiavaných v izraelských väzniciach. Prímerie má trvať štyri dni a je možné ho predĺžiť, a to vždy o deň za každých desať ďalších prepustených rukojemníkov. Na oboch stranách majú byť prepustené hlavne ženy a maloletí, v prípade palestínskych väzňov ide okrem žien o chlapcov vo veku do 18 rokov. Medzi prepustenými rukojemníkmi by malo byť aj niekoľko Američanov.

Izraelská diplomacia pôvodne očakávala, že prvých rukojemníkov získa späť už vo stvrtok a podľa egyptskej štátnej televízie mal dočasný pokoj zbraní medzi Izraelom a Hamásom vstúpiť do platnosti už o 09:00 SEČ. Izraelský poradca pre národnú bezpečnosť Cachi Hanegbi však oznámil, že „prepúšťanie sa začne podľa pôvodnej dohody medzi stranami, a to najskôr v piatok“. K odkladu neposkytol žiadne vysvetlenie, v správe iba uviedol, že vyjednávanie o prepustení rukojemníkov „celý čas pokračuje“.

Izraelská verejnoprávna televízia Kan s odvolaním sa na oficiálneho izraelského činiteľa uviedla, že dohoda sa o 24 hodín oneskorí, pretože ju doteraz nepodpísal Hamas a sprostredkovateľská krajina Katar. Tento zdroj zároveň uviedol, že panuje optimizmus, že dohoda bude realizovaná v momente podpisu.

Rukojemníkov by potom mali odovzdať zrejme medzinárodnému Červenému krížu alebo Červenému polmesiacu a z Pásma Gazy by sa mali dostať najprv do Egypta. Počas prímeria by mali tiež do Pásma Gazy vojsť stovky ďalších kamiónov s humanitárnou pomocou, ktorých tam Izrael doteraz vpustil len asi 1 400. Prvá humanitárna pomoc od 7. októbra sa do oblasti s 2,3 milióna obyvateľmi dostala až 21. októbra. Pred vojnou tam pritom jazdilo približne 500 kamiónov s pomocou denne.

K dohode o prepustení rukojemníkov vyzývali čoraz silnejšie izraelskú vládu príbuzní unesených, ktorí kvôli tomu organizovali demonštrácie a minulý týždeň išli aj protestný pochod z Tel Avivu do Jeruzalema.

Izrael po útoku Hamasu, ktorý si vyžiadal približne 1 200 obetí, vrátane žien a detí, začal bombardovanie Pásma Gazy, pri ktorom podľa palestínskych úradov zomrelo okolo 14 000 ľudí, z toho dve tretiny žien a maloletých. Do Pásma Gazy tiež Izrael po 7. októbri zastavil dodávky elektriny, vody, paliva, potravín, liekov i zdravotníckeho materiálu. Pre blokádu a ostreľovanie prestali v oblasti fungovať už dve tretiny nemocníc.

O situácii v Pásme Gazy majú vo štvrtok v Izraeli a na okupovanom Západnom brehu rokovať premiéri Španielska a Belgicka Pedro Sánchez a Alexander de Croo. Španielsko teraz predsedá Európskej únii a Belgicko od neho predsedníctvo prevezme 1. januára.