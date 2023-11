ONLINE: Generál Zalužnyj: Situácia na fronte je ťažká, ale pod kontrolou

Najvyšší veliteľ ukrajinskej armády Valerij Zalužnyj sa prvýkrát zúčastnil na stretnutí so spojencami v tzv. formáte Ramstein. O situácii na fronte hovoril ako o ťažkej, ale kontrolovanej.

6:35 Hlavný veliteľ ukrajinských ozbrojených síl Valerij Zalužnyj sa prvýkrát zúčastnil na stretnutí so spojencami v tzv. formáte Ramstein a informoval ich, že situácia je vážna, ale pod kontrolou. Uviedol to na svojom kanáli na sieti Telegram.

„Podrobne som informoval našich partnerov o situácii na bojisku. Poznamenal som, že situácia na fronte je komplikovaná, ale kontrolovaná. Ozbrojené sily Ukrajiny pokračujú v obranných a útočných operáciách. Informoval som o akciách Rusov, hrozbách a ich pravdepodobných plánoch na najbližšie obdobie,“ uviedol. Poďakoval sa partnerom, aj za ďalšiu pomoc, ktorá posilní ukrajinský systém protivzdušnej obrany, delostrelectvo či elektronický boj.

Spolu vyhráme, dodal Zalužnyj.

„Formát Ramstein“ je neformálny názov pre stretnutia organizované USA a spojencami pre koordináciu vojenskej pomoci pre Ukrajinu. Stretnutia sa zvyčajne konajú na leteckej základni Ramstein v Nemecku, kde sídli veliteľstvo vzdušných síl USA v Európe a vzdušných síl NATO.

6:30 Takmer polovica Američanov si myslí, že Spojené štáty vydávajú na podporu Ruskom napadnutej Ukrajiny príliš veľa prostriedkov. Odpor voči pomoci Ukrajine je však nižší ako v októbri a zdá sa, že klesol predovšetkým medzi republikánskymi voličmi. Vyplýva to z prieskumu agentúr AP a NORC Center for Public Affairs Research, ktorý bol zverejnený v utorok a o ktorom píše server The Hill.

Kým v októbri si 52 percent Američanov myslelo, že USA vydávajú pre Ukrajinu príliš, teraz je to 45 percent. Medzi republikánmi je opozícia vyššia – 59 percent republikánskych voličov odpovedalo, že vláda do pomoci investuje priveľa. V októbri to bolo 69 percent.

Že USA dávajú „tak akurát“, si myslí 38 percent Američanov. Celkovo podporu Ukrajine schvaľuje 48 percent Američanov, z toho 57 percent demokratov.

Americká Snemovňa reprezentantov bude pravdepodobne počas vianočných sviatkov hlasovať o novom balíku pomoci pre Izrael a Ukrajinu v celkovej výške 106 miliárd dolárov, z čoho by viac ako 61 miliárd malo pripadnúť Ukrajine. Balík sa snaží presadiť demokratický prezident Joe Biden. Zatiaľ čo na podpore Izraela sa zhodnú obe americké strany, vôľa podporovať Ukrajinu v priebehu 21-mesačnej obrannej vojny s Ruskom medzi republikánmi postupne ochabla.

Prieskum agentúry AP/NORC uskutočnili medzi 2. a 6. novembrom na vzorke 1 239 Američanov. Možnú štatistickú chybu vyčíslujú na 3,9 percentuál­neho bodu.