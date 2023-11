Snyder: Žiaden pat, Ukrajine stačí dodať viac zbraní. Neúspech by viedol USA ku katastrofe

Situáciu na Ukrajine, ktorej armáda stratila tempo vo svojej protiofenzíve proti okupačným ruským silám na východe krajiny, môže Západ zvrátiť zvýšením vojenskej pomoci Kyjevu. V rozhovore s denníkom The Guardian to povedal americký historik Timothy Snyder, ktorý sa dlhodobo venuje dejinám východnej Európy. Podľa neho nie je správne používať na popis postupu na bojisku šachovú terminológiu a hovoriť teraz o pate, pretože západné krajiny môžu jednoducho "pridať na šachovnici napríklad päť kráľovien", a tým zmeniť pomer síl.

„Tú analógiu nemám rád, pretože vojna nie je partia šachu. V šachu máte na šachovnici určitý počet figúrok a dôvodom, prečo sa dopracujete k patu, je to, že sa vaše figúrky dostanú do konkrétnej konštelácie,“ povedal Snyder. Vojnová realita je podľa neho výrazne odlišná, pretože zdroje dostupné stranám konfliktu nie sú obmedzené a Západ môže svoju pomoc výrazne navýšiť, čo by postavenie Ukrajincov zlepšilo.

Britský tank v boji na Ukrajine. Čo dokáže vo vojne Challenger II? Video Kombinácia britskej technológie a ukrajinského talentu. Do boja proti Rusom sú nasadené tanky Challenger II. / Zdroj: Ukrajinské ministerstvo obrany

Vyjadrenia o pate tiež podľa Snydera nahrávajú politikom, ktorí hľadajú argumenty proti poskytovaniu vojenskej pomoci Ukrajine, čo môže byť podstatné aj v aktuálnom dianí, keď republikáni v americkom Kongrese schválenie ďalšej pomoci Kyjevu blokujú. „Ďalším argumentom, ktorý ľudia používajú je, že už sme (vojnou na Ukrajine) unavení, čo je smiešne. Nie sme unavení, len sa necháme ľahko rozptýliť,“ povedal historik.

Podľa jeho úsudku by pritom neschopnosť udržať dostatočnú pomoc Ukrajine viedla pre USA k zahraničnopo­litickej katastrofe ešte významnejšej, ako akú predstavovala vojna v Iraku. „Je ohromujúce, ako veľmi by mohli Američania stratiť čo sa týka ich dôveryhodnosti, demokracie, odstrašenia Číny, odstrašenia Ruska a v podstate úplne všetkého,“ povedal.

Čítajte aj Zalužnyj: Vojna je na mŕtvom bode, krásny a hlboký prielom sa zrejme nepodarí

O možnosti „zamrznutia“ konfliktu na Ukrajine v poslednom čase hovorili otvorene aj niektorí ukrajinskí predstavitelia. Začiatkom novembra náčelník ukrajinského generálneho štábu Valerij Zalužnyj v článku pre magazín The Economist uviedol, že vojna sa ocitla v slepej uličke a hrozí, že ukrajinskú protiofenzívu vystriedajú pozičné boje, ktoré môžu trvať roky a ktoré sú výhodné pre Rusko. Jeho text sa ale v prvom rade zaoberal práve otázkou, ako je možné takúto situáciu zvrátiť.