Kremeľ umlčuje protesty žien vojakov, vyzývajú na návrat mužov. Ohrozujú Putinovu kampaň

Kremeľ žiada ruských regionálnych úradníkov, aby sa maximálne snažili umlčať demonštrácie, ktorých sa zúčastňujú príbuzní mužov mobilizovaných do bojov na Ukrajine. Povedali to ruské nezávislé portály Vjorstka a The Moscow Times. Protesty podľa nich budí v Kremli znepokojenie najmä kvôli prezidentským voľbám v nadchádzajúcom roku, v ktorých bude súčasný prezident Vladimir Putin podľa očakávania usilovať o čo najlepší výsledok.