Novinky.cz: Pavel zvažoval, že neprijme Fica. Čaputová ho prehovorila

Zdroj serveru Novinky.cz uvádza, že Čaputová povedala Pavlovi, aby "zaťal zuby a Fica v záujme česko-slovenských vzťahov prijal. Problémom má byť podľa tohto zdroja aj to, že sa okrem oficiálnych predstaviteľov vlády a parlamentu ČR chce Fico stretnúť aj s inými politikmi – s exprezidentom Milošom Zemanom či šéfom opozičného hnutia ANO Andrejom Babišom.

„Prezidentovi (Pavlovi) prekážalo, že Fico neurobil jediný ústretový krok voči Českej republike,“ povedal Novinkám zdroj. „Správal sa, ako by mu to bolo úplne jedno,“ dodal pre Novinky.cz s tým, že prezident Pavel sa nakoniec rozhodol, že nechce riskovať nadštandardné vzťahy oboch krajín a že sa návšteva uskutoční.

„Je to veľmi citlivá záležitosť. Keby sme tak neurobili, narušilo by to česko-slovenské vzťahy a nahralo by to Ficovi, ktorý by tak verejne mohol povedať, že tomu sa to nehodilo, pretože mal odcestovať mimo Českej republiky, a ďalšiemu zase preto, že nemal byť v Prahe,“ povedal ďalej Novinkám zdroj.

„Potom by ale zase (Fico) povedal, že jediný, kto ho v Česku prijal, bol Babiš,“ uviedol a dodal, že si slovenský premiér bol istý, že k zrušeniu návštevy nedôjde. „Príde domov a bude sa chvastať, aký je to ‚pašák‘ a ako ho všade prijímajú,“ uviedol s tým, že sa Česká republika v tejto situácii zachovala ako „starší, vyspelejší brat.“

Zdroj serveru Novinky.cz uviedol, že dátum stretnutia sa nehodil ani predsedovi Senátu Milošovi Vystrčilovi, či šéfke Poslaneckej snemovne Markéte Pekarovej Adamovej, ktorí museli meniť svoj program. Pekarová Adamová to však nepotvrdila, uviedla, že program meniť nemusela a tak isto sa cez hovorkyňu vyjadril aj Vystrčil.